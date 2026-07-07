गेम खेलते समय अंगारा बन जाता है लैपटॉप? इन तरीकों से रहेगा एकदम कूल-कूल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गेमिंग लैपटॉप शक्तिशाली हार्डवेयर के कारण अक्सर गर्म होते हैं।

धूल-मिट्टी, बैकग्राउंड प्रोसेस भी ओवरहीटिंग के मुख्य कारण हैं।

कूलिंग पैड, सफाई, अनावश्यक प्रोग्राम बंद कर लैपटॉप ठंडा रखें।

Gaming Laptop Cooling Tips: गेमिंग के दौरान अगर लैपटॉप हीट हो जाए तो पूरा मजा खराब हो जाता है. अगर आपका गेमिंग लैपटॉप भी गेमिंग के दौरान गर्म होकर अंगारा बन जाता है तो इस समस्या का सामना करने वाले आप अकेले नहीं हैं. दुनियाभर में गेमर्स को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेमिंग लैपटॉप में हीट होने की दिक्कत क्यों आती है और कैसे गेम का पूरा मजा लेने के लिए आप इसे कूल-कूल रख सकते हैं.

सबसे पहले जानें गर्म होने की वजह

डिजाइन- गेमिंग लैपटॉप बिना किसी खराबी या गड़बड़ के अपने डिजाइन के कारण भी खराब हो सकते हैं. दरअसल, गेमिंग लैपटॉप में डेस्कटॉप लेवल के परफॉर्मेंस हार्डवेयर यूज किए जाते हैं. इसमें पावरफुल प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड लगे होते हैं, जो यूज के दौरान काफी हीट जनरेट करते हैं. अब लैपटॉप में डेस्कटॉप जितना स्पेस नहीं होता तो हीट को बाहर निकालने में भी मुश्किल होती है. इस कारण ये लैपटॉप गर्म हो जाते हैं.

कूलिंग सिस्टम का ब्लॉक होना- अगर लैपटॉप में पावरफुल कूलिंग सिस्टम लगा भी है, लेकिन यह ब्लॉक हो जाए तो मुश्किल हो सकती है. कई बार धूल-मिट्टी जमा होने से एयर वेंट्स बंद हो जाते हैं, जिससे लैपटॉप गर्म हो सकता है. अगर आप कंबल या सोफा जैसे सॉफ्ट सरफेस पर लैपटॉप यूज करते हैं तो भी एयर वेंट्स बंद होने का खतरा रहता है.

बैकग्राउंड प्रोसेस- सॉफ्टवेयर से जुड़े इश्यू भी लैपटॉप को ओवरहीट कर सकते हैं. आउटडेटेट ड्राइवर, बैकग्राउंड प्रोसेस और गेम सेटिंग को ऑप्टिमाइज न करने से लैपटॉप के रिसोर्सेस पर लोड बढ़ता है और इसका ज्यादा काम करना पड़ता है. इस कारण प्रोसेसर ज्यादा हीट जनरेट करेगा.

लैपटॉप को ठंडा कैसे रखें?

कूलिंग स्टैंड या कूलिंग पैड का इस्तेमाल कर लैपटॉप को ठंडा रखा जा सकता है. ये लैपटॉप के आसपास एयरफ्लो बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे टैंपरेचर 5-8 डिग्री तक कम हो सकता है.

गेमिंग के दौरान लैपटॉप के सभी अनयूज्ड प्रोग्राम और यूज न होने वाली बैकग्राउंड एक्टिविटीज को बंद कर दें. इससे प्रोसेसर पर लोड कम होगा और यह हीट भी नहीं होगा.

लैपटॉप को साफ-सुथरा रखें और इस पर धूल-मिट्टी जमा न होने दें. फैन, हीट सिंक और वेंट्स को सॉफ्ट ब्रश से साफ करते रहें.

लैपटॉप की पावर और फैन सेटिंग को ऑन कर भी इसे हीट होने से रोका जा सकता है. ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप में बिल्ट-इन कंट्रोल सॉफ्टवेयर आते हैं. इनकी मदद से आप सेटिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

Tech Explainer: रिचार्ज प्लान क्यों महंगा करना चाह रही हैं कंपनियां, आपकी जेब को कितना झटका लगेगा? यहां जानें