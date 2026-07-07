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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगेम खेलते समय अंगारा बन जाता है लैपटॉप? इन तरीकों से रहेगा एकदम कूल-कूल

गेम खेलते समय अंगारा बन जाता है लैपटॉप? इन तरीकों से रहेगा एकदम कूल-कूल

Gaming Laptop Cooling Tips: गेमिंग लैपटॉप के गर्म होने से गेमिंग का पूरा मजा खराब हो सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि लैपटॉप गर्म क्यों होता है और इसे कैसे ठंडा रखा जा सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 03:52 PM (IST)
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  • गेमिंग लैपटॉप शक्तिशाली हार्डवेयर के कारण अक्सर गर्म होते हैं।
  • धूल-मिट्टी, बैकग्राउंड प्रोसेस भी ओवरहीटिंग के मुख्य कारण हैं।
  • कूलिंग पैड, सफाई, अनावश्यक प्रोग्राम बंद कर लैपटॉप ठंडा रखें।

Gaming Laptop Cooling Tips: गेमिंग के दौरान अगर लैपटॉप हीट हो जाए तो पूरा मजा खराब हो जाता है. अगर आपका गेमिंग लैपटॉप भी गेमिंग के दौरान गर्म होकर अंगारा बन जाता है तो इस समस्या का सामना करने वाले आप अकेले नहीं हैं. दुनियाभर में गेमर्स को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेमिंग लैपटॉप में हीट होने की दिक्कत क्यों आती है और कैसे गेम का पूरा मजा लेने के लिए आप इसे कूल-कूल रख सकते हैं.

सबसे पहले जानें गर्म होने की वजह

डिजाइन- गेमिंग लैपटॉप बिना किसी खराबी या गड़बड़ के अपने डिजाइन के कारण भी खराब हो सकते हैं. दरअसल, गेमिंग लैपटॉप में डेस्कटॉप लेवल के परफॉर्मेंस हार्डवेयर यूज किए जाते हैं. इसमें पावरफुल प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड लगे होते हैं, जो यूज के दौरान काफी हीट जनरेट करते हैं. अब लैपटॉप में डेस्कटॉप जितना स्पेस नहीं होता तो हीट को बाहर निकालने में भी मुश्किल होती है. इस कारण ये लैपटॉप गर्म हो जाते हैं.

कूलिंग सिस्टम का ब्लॉक होना- अगर लैपटॉप में पावरफुल कूलिंग सिस्टम लगा भी है, लेकिन यह ब्लॉक हो जाए तो मुश्किल हो सकती है. कई बार धूल-मिट्टी जमा होने से एयर वेंट्स बंद हो जाते हैं, जिससे लैपटॉप गर्म हो सकता है. अगर आप कंबल या सोफा जैसे सॉफ्ट सरफेस पर लैपटॉप यूज करते हैं तो भी एयर वेंट्स बंद होने का खतरा रहता है.

बैकग्राउंड प्रोसेस- सॉफ्टवेयर से जुड़े इश्यू भी लैपटॉप को ओवरहीट कर सकते हैं. आउटडेटेट ड्राइवर, बैकग्राउंड प्रोसेस और गेम सेटिंग को ऑप्टिमाइज न करने से लैपटॉप के रिसोर्सेस पर लोड बढ़ता है और इसका ज्यादा काम करना पड़ता है. इस कारण प्रोसेसर ज्यादा हीट जनरेट करेगा.

लैपटॉप को ठंडा कैसे रखें?

  • कूलिंग स्टैंड या कूलिंग पैड का इस्तेमाल कर लैपटॉप को ठंडा रखा जा सकता है. ये लैपटॉप के आसपास एयरफ्लो बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे टैंपरेचर 5-8 डिग्री तक कम हो सकता है.
  • गेमिंग के दौरान लैपटॉप के सभी अनयूज्ड प्रोग्राम और यूज न होने वाली बैकग्राउंड एक्टिविटीज को बंद कर दें. इससे प्रोसेसर पर लोड कम होगा और यह हीट भी नहीं होगा.
  • लैपटॉप को साफ-सुथरा रखें और इस पर धूल-मिट्टी जमा न होने दें. फैन, हीट सिंक और वेंट्स को सॉफ्ट ब्रश से साफ करते रहें.
  • लैपटॉप की पावर और फैन सेटिंग को ऑन कर भी इसे हीट होने से रोका जा सकता है. ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप में बिल्ट-इन कंट्रोल सॉफ्टवेयर आते हैं. इनकी मदद से आप सेटिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 07 Jul 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
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