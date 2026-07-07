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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBankipur By-Poll: प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने पर JDU नेता की दो टूक, 'धैर्य रखिए, अभी…'

Bankipur By-Poll: प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने पर JDU नेता की दो टूक, 'धैर्य रखिए, अभी…'

Bankipur By-Poll: विजय चौधरी ने कहा कि उम्मीदवार तो कोई हो सकता है. रोक तो है नहीं. सामान्य बात है. इसमें क्या खबर है? उपचुनाव होने वाला है और कोई व्यक्ति उम्मीदवार बनता है तो इसमें कौन सा सवाल है?

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 05:07 PM (IST)
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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव पर सबकी नजर है. यह हॉट सीट इसलिए है क्योंकि बीजेपी की इस इलाके में पकड़ है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Nabin) इसी सीट से विधायक थे. अभी एनडीए की ओर से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है लेकिन आरजेडी से रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) तो वहीं जन सुराज से प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) प्रत्याशी हैं. प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को दो टूक में जवाब दिया कि धैर्य रखिए अभी और उम्मीदवार बनेंगे.

विजय चौधरी ने कहा कि उम्मीदवार तो कोई हो सकता है. रोक तो है नहीं. सामान्य बात है. इसमें क्या खबर है? उपचुनाव होने वाला है और कोई व्यक्ति उम्मीदवार बनता है तो इसमें कौन सा सवाल है?

'कोई कुछ भी करे, जीत एनडीए की होगी'

आगे विजय चौधरी ने कहा कि उम्मीदवार होने के लिए सभी स्वतंत्र हैं और दावा करने के लिए भी सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि उम्मीदवार कोई भी बने, दावा कोई भी कुछ भी करे, जीत एनडीए की होगी. इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा, "मैं पहले ही कह चुका हूं कि दावा कोई करे, समर्थन कोई किसी को दे दे, जीतेगा एनडीए का उम्मीदवार."

यह भी पढ़ें- बिहार की सड़कों पर टोल टैक्स वाला नियम किसके लिए? CM सम्राट चौधरी ने साफ की तस्वीर

जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भोजपुर जाकर भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की थी. इस पर एनडीए में विवाद शुरू हो गया है. इस पर विजय चौधरी ने कहा कि कोई मंत्री अगर जाता है कहीं किसी से मिलता है तो कोई नई बात नहीं है. इस मामले में सरकार पूरी तरह गंभीर है. न्यायिक जांच हो रही है. इंतजार कीजिए दोषियों पर कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें- Bankipur By-Poll: बांकीपुर से फिर BJP की जीत तय? जानिए संजय सरावगी ने क्यों किया ये दावा

Published at : 07 Jul 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bankipur Vijay Kumar Choudhary BIHAR NEWS Bankipur By-Election
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