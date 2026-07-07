प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने पर JDU नेता की दो टूक, 'धैर्य रखिए, अभी…'

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव पर सबकी नजर है. यह हॉट सीट इसलिए है क्योंकि बीजेपी की इस इलाके में पकड़ है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Nabin) इसी सीट से विधायक थे. अभी एनडीए की ओर से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है लेकिन आरजेडी से रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) तो वहीं जन सुराज से प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) प्रत्याशी हैं. प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को दो टूक में जवाब दिया कि धैर्य रखिए अभी और उम्मीदवार बनेंगे.

विजय चौधरी ने कहा कि उम्मीदवार तो कोई हो सकता है. रोक तो है नहीं. सामान्य बात है. इसमें क्या खबर है? उपचुनाव होने वाला है और कोई व्यक्ति उम्मीदवार बनता है तो इसमें कौन सा सवाल है?

Patna, Bihar: On Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor contesting the Bankipur Assembly by-election, Deputy Chief Minister Vijay Kumar Choudhary says, "There is no restriction on anyone contesting an election. It is a normal process. Even any one of you can contest if you… pic.twitter.com/peRbkjPwxo — IANS (@ians_india) July 7, 2026

'कोई कुछ भी करे, जीत एनडीए की होगी'

आगे विजय चौधरी ने कहा कि उम्मीदवार होने के लिए सभी स्वतंत्र हैं और दावा करने के लिए भी सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि उम्मीदवार कोई भी बने, दावा कोई भी कुछ भी करे, जीत एनडीए की होगी. इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा, "मैं पहले ही कह चुका हूं कि दावा कोई करे, समर्थन कोई किसी को दे दे, जीतेगा एनडीए का उम्मीदवार."

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जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भोजपुर जाकर भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की थी. इस पर एनडीए में विवाद शुरू हो गया है. इस पर विजय चौधरी ने कहा कि कोई मंत्री अगर जाता है कहीं किसी से मिलता है तो कोई नई बात नहीं है. इस मामले में सरकार पूरी तरह गंभीर है. न्यायिक जांच हो रही है. इंतजार कीजिए दोषियों पर कार्रवाई होगी.

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