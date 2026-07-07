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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैमरा वाला AirPods या Smart Glasses! कौन सा डिवाइस लॉन्च करेगा Apple, iOS 27 के कोड से हो गया खुलासा

कैमरा वाला AirPods या Smart Glasses! कौन सा डिवाइस लॉन्च करेगा Apple, iOS 27 के कोड से हो गया खुलासा

Apple Smart Glass Or AirPods: Apple के स्मार्ट ग्लास का अलग कोडनेम N50 है. ऐसे में ये मानना गलत नहीं होगा कि B780 कोडनेम कैमरा वाले एयरपॉड्ल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 07 Jul 2026 02:56 PM (IST)
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  • एप्पल ने इन आगामी वियरेबल्स पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी।

Apple Smart Glass Vs AirPods: एप्पल अपने आने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर जल्दी कोई जानकारी किसी से शेयर नहीं करता है. लेकिन कई लीक्स में कई सारी चीजें अभी तक सामने आ चुकी हैं. माना जा रहा है कि एप्पल जल्द ही अपना एक नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारने की तैयारी में है. ऐसे में दो प्रोडक्ट्स सामने आए हैं. काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि एप्पल कैमरा वाला ईयरपॉड्स या नया स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर सकती है. वहीं, अब आईओएस 27 के इस कोड से संकेत मिला है कि कंपनी जल्द ही अपना ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है.

iOS 27 के कोड में मिला नया सुराग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेवलपर Sam Henri Gold ने iOS 27 के कोड में B780 नाम का एक नया कोडनेम खोजा है. ये कोड Apple के Visual Intelligence फीचर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. कोड में ऐसे सिस्टम प्रॉम्प्ट्स मौजूद हैं जो Visual Intelligence को डेली के काम को लेकर निर्देश देते हैं.

कौन सा प्रोडक्ट होगा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple के स्मार्ट ग्लास का अलग कोडनेम N50 है. ऐसे में ये मानना गलत नहीं होगा कि B780 कोडनेम कैमरा वाले एयरपॉड्ल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय मे कंपनी इस डिवाइस को AirPods Ultra नाम से बाजार में उतार सकती है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि Apple ने स्मार्ट ग्लास पर काम बंद कर दिया है. कंपनी दोनों तरह के AI वियरेबल्स पर एक साथ काम कर रही है जिससे सभी यूजर्स के लिए एक अलग डिवाइस मार्केट में मौजूद होगा.

मिलेंगे दो कैमरे

इतना ही नहीं, कोड में ऐसी जानकारी भी सामने आई है जिससे पता चलता है कि डिवाइस यूजर के सिर के दोनों तरफ मौजूद दो कैमरों से इनपुट ले सकता है. शुरुआत में इसे Apple का स्मार्ट ग्लास माना जा रहा था. लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्मार्ट ग्लास नहीं बल्कि कैमरा वाले एयरपॉड्स हो सकते हैं.

कंपनी ने नहीं शेयर की जानकारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल Apple ने इन नए वियरेबल्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है. लेकिन iOS 27 के कोड में मिले संकेत ये जरूर बताते हैं कि कंपनी AI बेस्ड वियरेबल डिवाइस पर काम कर रही है जो जल्द ही मार्केट में एंट्री भी मार सकते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 07 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
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