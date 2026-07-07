Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एप्पल ने इन आगामी वियरेबल्स पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी।

Apple Smart Glass Vs AirPods: एप्पल अपने आने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर जल्दी कोई जानकारी किसी से शेयर नहीं करता है. लेकिन कई लीक्स में कई सारी चीजें अभी तक सामने आ चुकी हैं. माना जा रहा है कि एप्पल जल्द ही अपना एक नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारने की तैयारी में है. ऐसे में दो प्रोडक्ट्स सामने आए हैं. काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि एप्पल कैमरा वाला ईयरपॉड्स या नया स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर सकती है. वहीं, अब आईओएस 27 के इस कोड से संकेत मिला है कि कंपनी जल्द ही अपना ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है.

iOS 27 के कोड में मिला नया सुराग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेवलपर Sam Henri Gold ने iOS 27 के कोड में B780 नाम का एक नया कोडनेम खोजा है. ये कोड Apple के Visual Intelligence फीचर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. कोड में ऐसे सिस्टम प्रॉम्प्ट्स मौजूद हैं जो Visual Intelligence को डेली के काम को लेकर निर्देश देते हैं.

कौन सा प्रोडक्ट होगा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple के स्मार्ट ग्लास का अलग कोडनेम N50 है. ऐसे में ये मानना गलत नहीं होगा कि B780 कोडनेम कैमरा वाले एयरपॉड्ल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय मे कंपनी इस डिवाइस को AirPods Ultra नाम से बाजार में उतार सकती है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि Apple ने स्मार्ट ग्लास पर काम बंद कर दिया है. कंपनी दोनों तरह के AI वियरेबल्स पर एक साथ काम कर रही है जिससे सभी यूजर्स के लिए एक अलग डिवाइस मार्केट में मौजूद होगा.

मिलेंगे दो कैमरे

इतना ही नहीं, कोड में ऐसी जानकारी भी सामने आई है जिससे पता चलता है कि डिवाइस यूजर के सिर के दोनों तरफ मौजूद दो कैमरों से इनपुट ले सकता है. शुरुआत में इसे Apple का स्मार्ट ग्लास माना जा रहा था. लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्मार्ट ग्लास नहीं बल्कि कैमरा वाले एयरपॉड्स हो सकते हैं.

कंपनी ने नहीं शेयर की जानकारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल Apple ने इन नए वियरेबल्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है. लेकिन iOS 27 के कोड में मिले संकेत ये जरूर बताते हैं कि कंपनी AI बेस्ड वियरेबल डिवाइस पर काम कर रही है जो जल्द ही मार्केट में एंट्री भी मार सकते हैं.

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