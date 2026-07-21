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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'नहीं मनाऊंगा जन्मदिन...', मल्लिकार्जुन खरगे का ऐलान, CJP बवाल के बीच बताया क्यों लिया ये फैसला

'नहीं मनाऊंगा जन्मदिन...', मल्लिकार्जुन खरगे का ऐलान, CJP बवाल के बीच बताया क्यों लिया ये फैसला

Mallikarjun Kharge Birthday: मल्लिकार्जुन खरगे ने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र पर निशाना साधा. उन्होंने यह भी कहा कि वे अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 21 Jul 2026 12:24 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार (21 जुलाई) को कहा कि वे अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे. खरगे का कहना है कि यह जश्न मनाने का नहीं, बल्कि जवाबदेही मांगने का दिन है. उन्होंने युवाओं के प्रदर्शन हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश के बच्चों को दमन नहीं, न्याय चाहिए. 

खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने इसके जरिए कहा, 'आज जश्न मनाने का दिन नहीं है. यह जवाबदेही मांगने का दिन है. लोकतंत्र बहाल करो.' राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों और उन सभी नागरिकों के आभारी हैं जिन्होंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि लोगों का स्नेह उनके लिए बहुत मायने रखता है और वह इसके लिए सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं.

खरगे ने कहा कि एक दिन पहले देश ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को कुचले जाते हुए देखा. उन्होंने इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया. खरगे ने आरोप लगाया कि न्याय की मांग कर रहे छात्रों की आवाज का जवाब देने के बजाय उनके खिलाफ बल का इस्तेमाल किया गया.

पेपर लीक की जिम्मेदारी कौन लेगा? - खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों किया गया, संसद को लगभग सील क्यों किया गया और इंटरनेट बंद क्यों किया गया? उन्होंने पूछा कि बार-बार होने वाले पेपर लीक होने और लाखों युवाओं की परेशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा.

खरगे ने सरकार से इस मुद्दे पर संसद में तत्काल विस्तृत चर्चा की मांग की है. उन्होंने इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि उन्हें मामले की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ना चाहिए.

यह भी पढ़ें : 'कितने घमंडी, शर्मनाक...', CJP प्रदर्शन में बवाल के बाद केंद्र पर भड़के कपिल सिब्बल, जेपी नड्डा को लेकर क्या कहा?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 21 Jul 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Mallikarjun Kharge Sonam Wangchuk PM Modi INDIA Cockroach Janta Party CJP Protest
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