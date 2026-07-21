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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकीमत बढ़ने का डर या कुछ और? Galaxy S26 को जमकर खरीद रहे हैं लोग, दोगुना हो गई बिक्री

कीमत बढ़ने का डर या कुछ और? Galaxy S26 को जमकर खरीद रहे हैं लोग, दोगुना हो गई बिक्री

Galaxy S26: करीब छह महीने पहले लॉन्च हुए सैमसंग के Galaxy S26 की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है. पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ने लगी है, जिसके चलते प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 10:54 AM (IST)
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  • सैमसंग गैलेक्सी S26 की बिक्री दक्षिण कोरिया में दोगुनी हुई।
  • आगामी S27 सीरीज की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है।
  • उपभोक्ता लॉन्च के बाद डिस्काउंट पर फोन खरीदना पसंद करते हैं।
  • AI चिप की बढ़ती मांग के कारण मोबाइल महंगे हो रहे हैं।

Galaxy S26: सैमसंग के Galaxy S26 को इस साल फरवरी में लॉन्च किया गया था और अब इसकी जमकर बिक्री हो रही है. लॉन्चिंग के करीब छह महीने गुजरने के बाद भी इस डिवाइस का क्रेज कम नहीं हो रहा है. सैमसंग ने बताया है कि दक्षिण कोरिया में Galaxy S26 की बिक्री Galaxy S25 के मुकाबले दोगुना हो गई है. बाकी जगहों पर भी इसकी खूब डिमांड है, जिसके चलते कंपनी को इसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा है. आइए जानते हैं कि लेटेस्ट मॉडल को छोड़कर लोग क्यों एक साल से भी पुराने इस फोन के पीछे पागल हो रहे हैं. 

ये हैं Galaxy S26 के फीचर्स

Galaxy S26 में 6.3 इंच का FHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. इसमें गैलेक्सी के लिए कस्टमाइज किया गया Exynos 2600 प्रोसेसर लगा है. इसके रियर में 50MP+12MP+10MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का सेंसर लगा हुआ है. कंपनी ने इसमें 4,300mAh का बैटरी पैक दिया है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 87,999 रुपये है. 

क्या हैं Galaxy S26 की बिक्री बढ़ने के कारण?

Galaxy S26 का सबसे बड़ा कारण अपकमिंग Galaxy S27 सीरीज की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी है. लोगों को लग रहा है कि स्टोरेज और मेमोरी चिप्स की लागत बढ़ने के कारण Galaxy S27 सीरीज महंगी कीमतों पर लॉन्च होगी. प्राइस हाइक से बचने के लिए लोग अभी Galaxy S26 को दमदार ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं. इसका दूसरा कारण यह है कि कई ग्राहक नए फ्लैगशिप मॉडल को लॉन्च होते ही खरीदने से बचते हैं. दरअसल, लॉन्चिंग के समय सैमसंग नए डिवाइस पर कोई डिस्काउंट या कोई दूसरा फायदा नहीं देती है. इसलिए लोग कुछ महीने इंतजार करते हैं. अब इस फोन की लॉन्चिंग को लगभग छह महीने होने वाले हैं और इतने ही समय बाद नई सीरीज लॉन्च हो जाएगी. इस समय कंपनी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए डिस्काउंट और प्रमोशन ऑफर लाती है, जो ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा बन जाते हैं. 

क्यों बढ़ने वाली है नए फोन की कीमत?

पिछले कुछ महीनों से देश और दुनिया में फोन लगातार महंगे होते जा रहे हैं. प्राइस हाइक के इस असर से ऐप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां भी नहीं बच पाई हैं. दरअसल, एआई डेटा सेंटरों के लिए स्टोरेज और मेमोरी चिप्स की डिमांड बढ़ रही है. चिप निर्माता कंपनियां इस डिमांड को पूरा करने में लगी हैं और उनका ध्यान कंज्यूमर मार्केट से हट गया है. इस कारण मोबाइल और लैपटॉप आदि के लिए मेमोरी चिप की सप्लाई कम हो गई है और इनके दाम आसमान छूने लगे हैं. इस कारण फोन बनाने वाली कंपनियों की लागत भी बढ़ गई है और इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 21 Jul 2026 10:53 AM (IST)
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