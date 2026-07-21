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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMahua Moitra Remark: 'हो सकता है शिक्षामंत्री को इस्तीफा लिखना ना आता हो क्योंकि RSS...', महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तंज

Mahua Moitra Remark: 'हो सकता है शिक्षामंत्री को इस्तीफा लिखना ना आता हो क्योंकि RSS...', महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तंज

NEET पेपर लीक मामले को लेकर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तंज कसा है. जंतर-मंतर से संसद मार्च और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने एक्स पर तीखी टिप्पणी की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 12:10 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है. इसी मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरफ से बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. पार्टी और प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए.

इसी मांग को लेकर 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकाला था. मार्च के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई. छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया. इस बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए तंज कसा. महुआ मोइत्रा ने लिखा, "शायद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा लिखना नहीं आता, RSS सिर्फ मर्सी पिटीशन लिखना सिखाता है."

ये भी पढ़ें: CJP Protest LIVE: CJP प्रोटेस्ट में घायल छात्रों से मिले केजरीवाल, राहुल गांधी बोले- 'अगर संसद चर्चा नहीं कर सकती तो...'

NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना

विपक्षी दल लगातार NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है. NEET पेपर लीक विवाद को लेकर संसद के मानसून सत्र में भी हंगामा किया गया. विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और छात्रों के हितों को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है. 

ये भी पढ़ें: Parliament Monsoon Season Live: 'बच्चों के कपड़े फाड़े...', संसद के बाहर केंद्र सरकार पर बरसे खरगे, CJP प्रोटेस्ट पर क्या कहा?

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 21 Jul 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan Mahua Moitra ​Dharmendra Pradhan NEET Paper Leak
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