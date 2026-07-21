नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है. इसी मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरफ से बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. पार्टी और प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए.

इसी मांग को लेकर 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकाला था. मार्च के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई. छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया. इस बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए तंज कसा. महुआ मोइत्रा ने लिखा, "शायद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा लिखना नहीं आता, RSS सिर्फ मर्सी पिटीशन लिखना सिखाता है."

Maybe just maybe the Education Minister doesn’t know how to write a letter of resignation…. RSS only teaches you how to write mercy petitions . — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 21, 2026

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NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना

विपक्षी दल लगातार NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है. NEET पेपर लीक विवाद को लेकर संसद के मानसून सत्र में भी हंगामा किया गया. विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और छात्रों के हितों को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है.

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