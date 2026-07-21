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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जान से मार दो लेकिन...', प्रेमानंद महाराज पर CJP प्रवक्ता विजेता दहिया की फिर विवादित टिप्पणी

'जान से मार दो लेकिन...', प्रेमानंद महाराज पर CJP प्रवक्ता विजेता दहिया की फिर विवादित टिप्पणी

Premanand Maharaj: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया ने एक बार फिर से प्रेमानंद महाराज विवादित टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि वो प्रेमानंद को महाराज नहीं मानते.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 21 Jul 2026 12:29 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता विजेता दहिया ने एक बार फिर से प्रेमानंद महाराज विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वो प्रेमानंद महाराज को महाराज नहीं मानते हैं क्योंकि उन्होंने आसाराम की तुलना राम और कृष्ण भगवान से की थी. उन्होंने कहा कि तुम्हारे 'लॉ ऑफ कर्मा' भाड़ में जाएं जो विक्टिम को ही दोषी ठहराता है. 

सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया ने एक पॉडकास्ट में प्रेमानंद महाराज को महाराज कहे जाने पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रेमानंद केवल ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं. जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था. सोमवार को उन्होंने एक बार से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी की है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं.  

प्रेमानंद महाराज पर विवादित बयान

विजेता दहिया ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उन्हें धमकाने और मारने की कोशिश की जा रहा है. उन्होंने कहा कि वो कोई बॉडी बिल्डर नहीं हैं जो चार लोगों से लड़ सके. इसके बाद उन्होंने फिर प्रेमानंद महाराज पर हमला करते हुए कहा कि "जहां तक प्रेमानंद की बात है तो वो मेरे लिए महाराज नहीं है. उन्होंने ये कहा था कि जो आसाराम हें ये मानो कि उनके लिए राम हैं और उनके ठाकुर हैं." 

उन्होंने कहा कि प्रेमानंद ने राम और कृष्ण की तुलना आसाराम से की, गलत किया. तुम मुझे जान से मार दो, मैं फिर भी नहीं कहूंगा कि वो मेरे महाराज हैं. मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं उस प्रेमानंद को- महाराज.. है मेरी पीड़ा... तुम मानते हो ना प्रेमानंद को महाराज, मैं तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं सहूंगा. 

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'विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं'

सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि तुम्हारे प्रेमानंद ने कहा था कि तीन साल के बच्ची के साथ रेप होता है तो उसके पिछले जन्म का..तुम टीवी चलाकर देखो तब तुम्हें समझ आएगा. जो तुम्हारे 'लॉ ऑफ कर्मा' है..वो भाड़ गए. जो विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं. हजारों सालों से तुम लोगों को शोषण कर रहे हो. ये कह कहकर कि पिछले जन्म में तुम्हारे कर्म ऐसे थे, इसलिए तुम शूद्र पैदा हुए हैं, दलित पैदा हुए हैं इसलिए तुम पर अत्याचार होगा.  नहीं होगा कोई अत्याचार, हम कोई अत्याचार नहीं सहेंगे. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 21 Jul 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Premanand Maharaj Cockroch Janta Party Vijeta Dahia
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