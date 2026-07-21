इंग्लैंड के दौरे पर भारत का सफ़र निराशाजनक रहा. रविवार को लॉर्ड्स में खेले गए आखिरी वनडे मैच में हार के साथ ही भारत को सीरीज़ में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय गेंदबाज़ों के लिए यह दिन बहुत खराब रहा और उन्होंने कुल 387 रन लुटा दिए, जिसे भारतीय बल्लेबाज़ हासिल नहीं कर पाए. रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी और कप्तान शुभमन गिल व विराट कोहली की हाफ़-सेंचुरी के बावजूद, भारत 27 रनों से पीछे रह गया. BCCI के पूर्व चीफ़ सेलेक्टर और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बैटिंग ऑर्डर में गड़बड़ी करने के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की.

हालांकि भारत के टॉप तीन बल्लेबाजों ने रन बनाए, लेकिन ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी तीसरे वनडे में भारत को जीत दिलाने के लिए ज़रूरी तेज़ी नहीं दिखा पाए. श्रीकांत ने गौतम गंभीर की अगुवाई वाली भारतीय टीम मैनेजमेंट की आलोचना की कि उन्होंने केएल राहुल को छठे नंबर पर भेजा.

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए श्रीकांत ने कहा, "क्या कोई इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए केएल राहुल को छठे नंबर पर भेजेगा? उस खिलाड़ी ने मुश्किल हालात में रन चेज़ करते हुए आपको कई जीत दिलाई हैं. क्या राहुल छठे या सातवें नंबर के बल्लेबाज़ हैं?"

श्रीकांत ने आगे कहा, "जैसे आपने संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप केएल राहुल का भी खराब कर रहे हैं. यह सरासर नाइंसाफी है. कल उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी लग रही थी जैसे वह घबराए हुए हों."

राहुल 44वें ओवर के आखिर में बल्लेबाजी करने आए, जब भारत को जीत के लिए सिर्फ 36 गेंदों पर 84 रनों की जरूरत थी। विकेटकीपर-बल्लेबाज आठ गेंदों पर सिर्फ 12 रन ही बना पाए.

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उन्होंने आगे कहा, "भारत को जोस बटलर जैसी भूमिका निभाने वाले किसी खिलाड़ी की जरूरत थी. यहीं पर किशन और श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो गए लेकिन अगर राहुल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते, तो वह विराट कोहली का अच्छा साथ देते, जैसा उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में कुछ मौकों पर किया था. इसके बजाय, उन्होंने उसे तब बैटिंग के लिए भेजा जब मैच लगभग खत्म हो चुका था. अक्षर पटेल के साथ प्रति ओवर 15 रन की ज़रूरत होने पर वह भला मैच कैसे जीता सकता था?"

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बता दें कि भारत के 2023 वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान KL राहुल ने नंबर 5 पर बैटिंग की और 10 पारियों में 452 रन बनाए थे.