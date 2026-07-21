INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के

'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के

भारत के टॉप तीन बल्लेबाजों ने रन बनाए, लेकिन ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी तीसरे वनडे में भारत को जीत दिलाने के लिए ज़रूरी तेज़ी नहीं दिखा पाए.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 21 Jul 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड के दौरे पर भारत का सफ़र निराशाजनक रहा. रविवार को लॉर्ड्स में खेले गए आखिरी वनडे मैच में हार के साथ ही भारत को सीरीज़ में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय गेंदबाज़ों के लिए यह दिन बहुत खराब रहा और उन्होंने कुल 387 रन लुटा दिए, जिसे भारतीय बल्लेबाज़ हासिल नहीं कर पाए. रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी और कप्तान शुभमन गिल व विराट कोहली की हाफ़-सेंचुरी के बावजूद, भारत 27 रनों से पीछे रह गया. BCCI के पूर्व चीफ़ सेलेक्टर और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बैटिंग ऑर्डर में गड़बड़ी करने के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की.

हालांकि भारत के टॉप तीन बल्लेबाजों ने रन बनाए, लेकिन ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी तीसरे वनडे में भारत को जीत दिलाने के लिए ज़रूरी तेज़ी नहीं दिखा पाए. श्रीकांत ने गौतम गंभीर की अगुवाई वाली भारतीय टीम मैनेजमेंट की आलोचना की कि उन्होंने केएल राहुल को छठे नंबर पर भेजा.

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए श्रीकांत ने कहा, "क्या कोई इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए केएल राहुल को छठे नंबर पर भेजेगा? उस खिलाड़ी ने मुश्किल हालात में रन चेज़ करते हुए आपको कई जीत दिलाई हैं. क्या राहुल छठे या सातवें नंबर के बल्लेबाज़ हैं?"

श्रीकांत ने आगे कहा, "जैसे आपने संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप केएल राहुल का भी खराब कर रहे हैं. यह सरासर नाइंसाफी है. कल उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी लग रही थी जैसे वह घबराए हुए हों."

राहुल 44वें ओवर के आखिर में बल्लेबाजी करने आए, जब भारत को जीत के लिए सिर्फ 36 गेंदों पर 84 रनों की जरूरत थी। विकेटकीपर-बल्लेबाज आठ गेंदों पर सिर्फ 12 रन ही बना पाए.

यह भी पढ़ें- अर्जेंटीना की FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में हार से टूटे लियोनेल मेसी, कहा- 'दर्द बहुत गहरा है, और इस घाव को भरने में...'

उन्होंने आगे कहा, "भारत को जोस बटलर जैसी भूमिका निभाने वाले किसी खिलाड़ी की जरूरत थी. यहीं पर किशन और श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो गए लेकिन अगर राहुल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते, तो वह विराट कोहली का अच्छा साथ देते, जैसा उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में कुछ मौकों पर किया था. इसके बजाय, उन्होंने उसे तब बैटिंग के लिए भेजा जब मैच लगभग खत्म हो चुका था. अक्षर पटेल के साथ प्रति ओवर 15 रन की ज़रूरत होने पर वह भला मैच कैसे जीता सकता था?"

यह भी पढ़ें- इंग्लैंड सीरीज के बाद इन 5 खिलाड़ियों पर गिरेगी गाज? एक तो खाता तक नहीं खोल सका

बता दें कि भारत के 2023 वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान KL राहुल ने नंबर 5 पर बैटिंग की और 10 पारियों में 452 रन बनाए थे.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Krishnamachari Srikkanth INDIA SANJU SAMSON Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
स्पोर्ट्स
IPL छोड़ अब इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल, दिल्ली कैपिटल्स के इस भारतीय खिलाड़ी ने विदेशी टीम से किया करार
IPL छोड़ अब इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल, दिल्ली कैपिटल्स के इस भारतीय खिलाड़ी ने विदेशी टीम से किया करार
स्पोर्ट्स
Aus Vs Ban: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम की घोषणा की, कप्तान पैट कमिंस की वापसी
Aus Vs Ban: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम की घोषणा की, कप्तान पैट कमिंस की वापसी
स्पोर्ट्स
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुरक्षाकर्मियों पर हमला, तोड़फोड़... प्रदर्शनकारियों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन, CJP प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
सुरक्षाकर्मियों पर हमला, तोड़फोड़... CJP प्रोटेस्ट में बवाल करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
दिल्ली NCR
अनशन के 24वें दिन कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सामने आया ताजा हेल्थ अपडेट
अनशन के 24वें दिन कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सामने आया ताजा हेल्थ अपडेट
इंडिया
संसद तक आज भी मार्च करेगी CJP ? अभिजीत दीपके ने किया बड़ा दावा, जानें क्या है प्लान
संसद तक आज भी मार्च करेगी CJP ? अभिजीत दीपके ने किया बड़ा दावा, जानें क्या है प्लान
स्पोर्ट्स
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
बॉलीवुड
The Odyssey BO Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
मंडे टेस्ट में 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
दिल्ली NCR
सड़क पर बिखरी चप्पलें, रोते छात्र....जख्म से लेकर लाठीचार्ज तक, प्रदर्शनकारियों ने सुनाई आपबीती
सड़क पर बिखरी चप्पलें, रोते छात्र....जख्म से लेकर लाठीचार्ज तक, प्रदर्शनकारियों ने सुनाई आपबीती
हेल्थ
First Dengue Vaccine: भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन! जानिए कितनी असरदार है QDENGA और कब से लगेगी?
भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन! जानिए कितनी असरदार है QDENGA और कब से लगेगी?
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget