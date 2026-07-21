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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWi-Fi और Bluetooth के दौर में भी TV Remote में Infrared क्यों इस्तेमाल होती है? जानिए क्या है वजह

Wi-Fi और Bluetooth के दौर में भी TV Remote में Infrared क्यों इस्तेमाल होती है? जानिए क्या है वजह

Tech Tips: इन्फ्रारेड रिमोट एक छोटे LED की मदद से इंसानों को न दिखने वाली रोशनी की तेज पल्स भेजता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 21 Jul 2026 11:48 AM (IST)
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  • आज भी टीवी रिमोट में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग।
  • इंफ्रारेड को सीधी लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है।
  • कम लागत और बेहतर कंपैटिबिलिटी के कारण इसका उपयोग।

Tech Tips: पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी काफी तेजी से विस्तार कर रही है. आज कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. इसी कड़ी में बता दें कि अक्सर लोगों ने देखा होगा कि टीवी के रिमोट में लाल लाइट जलती है. दरअसल, वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होती है. लेकिन सवाल ये है कि आज के वाई-फाई और ब्लूटूथ के जमाने में टीवी के रिमोट में आज भी क्यों इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल हो रही है. आइए जानते हैं क्या है वजह.

कैसे काम करती है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी

जानकारी के मुताबिक, इन्फ्रारेड रिमोट एक छोटे LED की मदद से इंसानों को न दिखने वाली रोशनी की तेज पल्स भेजता है. टीवी के सामने लगा IR सेंसर इन सिग्नल्स को पहचानकर उन्हें कमांड में बदल देता है. यही वजह है कि जब आप रिमोट के सामने वाले हिस्से को मोबाइल कैमरे से देखकर कोई बटन दबाते हैं तो कई बार कैमरे में हल्की चमक दिखाई देती है. ये वही इन्फ्रारेड सिग्नल होता है जिसे हमारी आंखें सीधे नहीं देख सकतीं हैं.

Bluetooth और Infrared में क्या होता है अंतर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Bluetooth का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए रिमोट का टीवी की तरफ सीधा होना जरूरी नहीं होता. यानी अगर टीवी सामने नहीं भी है या बीच में कोई रुकावट है तब भी रिमोट आसानी से काम कर सकता है.

वहीं Infrared के लिए रिमोट और टीवी के बीच सीधी लाइन ऑफ साइट (Line of Sight) जरूरी होती है. हालांकि IR कम बैटरी खर्च करता है लेकिन आज के दौर में ये टेक्नोलॉजी उतनी जरूरी नहीं रह गई है क्योंकि ज्यादातर स्मार्ट रिमोट Bluetooth का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, आज भी लोगों के घरों में इंफ्रारेड वाले रिमोट मौजूद हैं जो बिना किसी दिक्कत के काम कर रहे हैं.

अभी तक क्यों नहीं हटा IR

बता दें कि आज के ज्यादातर स्मार्ट टीवी Bluetooth रिमोट के साथ आते हैं जिनमें वॉयस कंट्रोल, एयर जेस्चर और कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. इसके बावजूद लगभग हर रिमोट में इन्फ्रारेड ट्रांसमीटर भी मौजूद रहता है.

इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कम लागत और बेहतरीन Compatibility है. दशकों से टीवी, साउंडबार और दसरे होम एंटरटेनमेंट डिवाइस IR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रहे हैं. ऐसे में पूरी व्यवस्था बदलना न तो आसान है और न ही जरूरी. इसलिए कंपनियां Bluetooth और Infrared दोनों तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल करती हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 21 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Bluetooth Wi-Fi Tv Remote TECH NEWS HINDI Infrared
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