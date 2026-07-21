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जैमर से कैसे बंद हो जाता है इंटरनेट? जानिए कैसे करता है काम और क्या है उपाय

How Jammer Works: प्रदर्शन, वीआईपी मूवमेंट और परीक्षाओं आदि के दौरान कई बार पुलिस जैमर लगाकर मोबाइल नेटवर्क को टेंपरेरी ब्लॉक कर देती है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 09:47 AM (IST)
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  • जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान मोबाइल सिग्नल बाधित हुए।
  • दिल्ली पुलिस ने समन्वय रोकने, लाइव स्ट्रीमिंग टालने को जैमर लगाए थे।
  • जैमर मोबाइल टावर की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो तरंगें छोड़ नेटवर्क रोकता है।
  • यह अस्थायी होता है, रेंज से बाहर होने पर मोबाइल नेटवर्क बहाल हो जाता है।

How Jammer Works: सोमवार को जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कुछ जगहों पर पोर्टेबल मोबाइल जैमर लगाए थे. ऐसा पहली बार नहीं है, जब किसी प्रदर्शन स्थल पर जैमर का इस्तेमाल किया गया है. कई बार पहले भी प्रदर्शन स्थल, परीक्षा केंद्रों और दूसरी संवेदनशील जगहों पर जैमर का इस्तेमाल होता आया है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैमर क्यों लगाए जाते हैं और ये काम कैसे करते हैं. 

दिल्ली पुलिस ने क्यों लगाए जैमर?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर मोबाइल जैमर लगाए थे. पुलिस इस इलाके के आसपास के मोबाइल कम्युनिकेश को टेंपरेरी तौर पर ब्लॉक करना चाहती थी. अधिकारियों को मानना है कि इससे लोगों में रियल-टाइम कॉर्डिनेशन नहीं हो पाता और सेंसेटिव एक्शन लाइव स्ट्रीमिंग के चांस भी कम हो जाते हैं. बताया जा रहा है कि पुलिस ने इन्हें स्पेसिफिकेशन लोकेशन पर लिमिटेड टाइम के लिए ही इंस्टॉल किया था.

कैसे काम करते हैं जैमर?

मोबाइल जैमर के काम करने का तरीका सिंपल होता है. इसे जिस एरिया में इंस्टॉल किया जाता है, यह उसके आसपास की जगहों पर मोबाइल नेटवर्क को जाम कर देता है. ऑन होने के बाद जैमर उसी फ्रीक्वैंसी पर रेडियो वेव्स छोड़ता है, जिस फ्रीक्वैंसी पर 3G, 4G और 5G नेटवर्क आता है. जैमर से निकली वेव्स स्ट्रॉन्ग होती है और ये मोबाइल टावर से फोन तक आने वाले सिग्नल को रोक देती है. इससे फोन मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता. यही वजह होती है कि जैमर की रेंज में आने वाले डिवाइस पर न तो इंटरनेट काम करता है और न ही कॉलिंग और मैसेज हो पाते हैं. यह ध्यान रहे कि जैमर को टेंपरेरी तौर पर इंस्टॉल किया जाता है और यह केवल अपनी रेंज में आने वाले डिवाइसेस पर असर डालता है. जैमर के बंद होते ही मोबाइल नेटवर्क बहाल हो जाता है.

जैमर ऑन होने की स्थिति में आप क्या करें?

अगर जैमर ऑन है और आप इसकी रेंज के भीतर हैं तो आपका फोन मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा. इसमें आपके फोन की कोई कमी नहीं है. जैमर ऑन होने तक यह मोबाइल टावर से आपके फोन तक सिग्नल नहीं पहुंचने देगा. इससे बचने के लिए आप अपनी जगह से दूर जा सकते हैं. जैसे ही आप जैमर की रेंज से बाहर होंगे, आपका फोन अपने आप ही नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 21 Jul 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Mobile Jammer TECH NEWS
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