एक छोटी गलती और ठप हो सकता है पूरा इंटरनेट! डिजिटल सिस्टम इतना नाज़ुक क्यों होता है? जानिए क्या होती है असली वजह

इस पूरे ढांचे में Cloudflare की भूमिका काफी अहम है. आम यूजर को लगता है कि वह किसी वेबसाइट तक सीधे पहुंचता है जबकि हकीकत में Cloudflare बीच में एक सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट गेटकीपर की तरह काम करता है. यह दुनिया भर में फैले अपने डेटा सेंटर्स पर वेबसाइटों की कॉपी रखता है ताकि यूजर को उसके नजदीकी सर्वर से डेटा मिले और स्पीड बढ़े. इसके अलावा यह बड़े पैमाने पर होने वाले DDoS हमलों से भी बचाव करता है. इसलिए इसे इंटरनेट का ट्रैफिक कंट्रोलर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों कहा जाता है.