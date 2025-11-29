एक्सप्लोरर
एक छोटी गलती और ठप हो सकता है पूरा इंटरनेट! डिजिटल सिस्टम इतना नाज़ुक क्यों होता है? जानिए क्या होती है असली वजह
Internet: बिना जाने हम हर दिन जिस इंटरनेट पर भरोसा करते हैं, वह उतना मजबूत नहीं जितना बाहर से दिखाई देता है.
बिना जाने हम हर दिन जिस इंटरनेट पर भरोसा करते हैं, वह उतना मजबूत नहीं जितना बाहर से दिखाई देता है. जरा-सी तकनीकी गड़बड़ी, एक छोटी गलती या किसी अपडेट में आई खामी कुछ ही मिनटों में दुनिया भर की डिजिटल सेवाओं को ठप कर देती है. हाल ही में दोपहर करीब 12:30 बजे Google Meet अचानक बंद हो गया जिससे लाखों लोग अपना काम बीच में ही छोड़ने पर मजबूर हो गए. इससे पहले ChatGPT और X (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म भी आउटेज की मार झेल चुके हैं. ऐसे में यह सवाल एक बार फिर उठने लगा है कि आखिर डिजिटल दुनिया इतनी नाजुक क्यों है और कैसे एक छोटी चूक पूरा सिस्टम हिला सकती है.
Published at : 29 Nov 2025 09:31 AM (IST)
