एक छोटी गलती और ठप हो सकता है पूरा इंटरनेट! डिजिटल सिस्टम इतना नाज़ुक क्यों होता है? जानिए क्या होती है असली वजह

एक छोटी गलती और ठप हो सकता है पूरा इंटरनेट! डिजिटल सिस्टम इतना नाज़ुक क्यों होता है? जानिए क्या होती है असली वजह

Internet: बिना जाने हम हर दिन जिस इंटरनेट पर भरोसा करते हैं, वह उतना मजबूत नहीं जितना बाहर से दिखाई देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 29 Nov 2025 09:31 AM (IST)
Internet: बिना जाने हम हर दिन जिस इंटरनेट पर भरोसा करते हैं, वह उतना मजबूत नहीं जितना बाहर से दिखाई देता है.

बिना जाने हम हर दिन जिस इंटरनेट पर भरोसा करते हैं, वह उतना मजबूत नहीं जितना बाहर से दिखाई देता है. जरा-सी तकनीकी गड़बड़ी, एक छोटी गलती या किसी अपडेट में आई खामी कुछ ही मिनटों में दुनिया भर की डिजिटल सेवाओं को ठप कर देती है. हाल ही में दोपहर करीब 12:30 बजे Google Meet अचानक बंद हो गया जिससे लाखों लोग अपना काम बीच में ही छोड़ने पर मजबूर हो गए. इससे पहले ChatGPT और X (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म भी आउटेज की मार झेल चुके हैं. ऐसे में यह सवाल एक बार फिर उठने लगा है कि आखिर डिजिटल दुनिया इतनी नाजुक क्यों है और कैसे एक छोटी चूक पूरा सिस्टम हिला सकती है.

असल में इंटरनेट बाहर से भले ही विशाल और हाई-टेक नजर आता हो पर इसके पीछे बेहद जटिल और कई बार चौंकाने वाला कमजोर ढांचा छिपा है. कहीं एक सर्वर में गड़बड़ी हो जाए किसी जगह DNS की दिक्कत आ जाए या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट गलत तरीके से लागू हो जाए तो यह समस्या चेन रिएक्शन की तरह पूरी दुनिया में फैल सकती है.
असल में इंटरनेट बाहर से भले ही विशाल और हाई-टेक नजर आता हो पर इसके पीछे बेहद जटिल और कई बार चौंकाने वाला कमजोर ढांचा छिपा है. कहीं एक सर्वर में गड़बड़ी हो जाए किसी जगह DNS की दिक्कत आ जाए या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट गलत तरीके से लागू हो जाए तो यह समस्या चेन रिएक्शन की तरह पूरी दुनिया में फैल सकती है.
इंटरनेट लाखों नोड्स का नेटवर्क है लेकिन फिर भी कई महत्वपूर्ण सेवाएं कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर रहती हैं. यही वजह है कि हर आउटेज इस सिस्टम की असली कमजोरी उजागर कर देता है.
इंटरनेट लाखों नोड्स का नेटवर्क है लेकिन फिर भी कई महत्वपूर्ण सेवाएं कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर रहती हैं. यही वजह है कि हर आउटेज इस सिस्टम की असली कमजोरी उजागर कर देता है.
इस पूरे ढांचे में Cloudflare की भूमिका काफी अहम है. आम यूजर को लगता है कि वह किसी वेबसाइट तक सीधे पहुंचता है जबकि हकीकत में Cloudflare बीच में एक सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट गेटकीपर की तरह काम करता है. यह दुनिया भर में फैले अपने डेटा सेंटर्स पर वेबसाइटों की कॉपी रखता है ताकि यूजर को उसके नजदीकी सर्वर से डेटा मिले और स्पीड बढ़े. इसके अलावा यह बड़े पैमाने पर होने वाले DDoS हमलों से भी बचाव करता है. इसलिए इसे इंटरनेट का ट्रैफिक कंट्रोलर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों कहा जाता है.
इस पूरे ढांचे में Cloudflare की भूमिका काफी अहम है. आम यूजर को लगता है कि वह किसी वेबसाइट तक सीधे पहुंचता है जबकि हकीकत में Cloudflare बीच में एक सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट गेटकीपर की तरह काम करता है. यह दुनिया भर में फैले अपने डेटा सेंटर्स पर वेबसाइटों की कॉपी रखता है ताकि यूजर को उसके नजदीकी सर्वर से डेटा मिले और स्पीड बढ़े. इसके अलावा यह बड़े पैमाने पर होने वाले DDoS हमलों से भी बचाव करता है. इसलिए इसे इंटरनेट का ट्रैफिक कंट्रोलर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों कहा जाता है.
समस्या तब पैदा होती है जब Cloudflare खुद किसी गड़बड़ी का शिकार हो जाए. कभी किसी अपडेट के दौरान फाइल करप्ट हो जाती है कभी Bot Management सिस्टम में कोई बग सक्रिय हो उठता है या किसी एक सर्वर पर अतिरक्त लोड पड़ जाता है. ऐसे में सर्वर खुद को संभाल नहीं पाता और आउटेज शुरू हो जाता है. यह साइबर हमला नहीं बल्कि तकनीकी आधारभूत ढांचे की अपनी कमजोरी है जिसे लोग अक्सर गलत समझ बैठते हैं.
समस्या तब पैदा होती है जब Cloudflare खुद किसी गड़बड़ी का शिकार हो जाए. कभी किसी अपडेट के दौरान फाइल करप्ट हो जाती है कभी Bot Management सिस्टम में कोई बग सक्रिय हो उठता है या किसी एक सर्वर पर अतिरक्त लोड पड़ जाता है. ऐसे में सर्वर खुद को संभाल नहीं पाता और आउटेज शुरू हो जाता है. यह साइबर हमला नहीं बल्कि तकनीकी आधारभूत ढांचे की अपनी कमजोरी है जिसे लोग अक्सर गलत समझ बैठते हैं.
सबसे बड़ी चिंता यह है कि इंटरनेट की रीढ़ अब कुछ चुनिंदा कंपनियों के हाथ में है AWS, Google Cloud, Azure और Cloudflare. इसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहा जाता है. इनमें से कोई एक भी बंद हो जाए तो असर पूरे विश्व में महसूस होता है. भारत के लिए यह जोखिम और भी बड़ा है क्योंकि अब पेमेंट्स, ई-कॉमर्स, स्टॉक ट्रेडिंग, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं पूरी तरह क्लाउड आधारित हैं.
सबसे बड़ी चिंता यह है कि इंटरनेट की रीढ़ अब कुछ चुनिंदा कंपनियों के हाथ में है AWS, Google Cloud, Azure और Cloudflare. इसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहा जाता है. इनमें से कोई एक भी बंद हो जाए तो असर पूरे विश्व में महसूस होता है. भारत के लिए यह जोखिम और भी बड़ा है क्योंकि अब पेमेंट्स, ई-कॉमर्स, स्टॉक ट्रेडिंग, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं पूरी तरह क्लाउड आधारित हैं.
तभी जरूरी है कि कंपनियां केवल स्पीड पर निर्भर न रहें, बल्कि मजबूत बैकअप व्यवस्था भी तैयार करें. Multi-CDN और Multi-Cloud स्ट्रैटेजी अपनाकर ट्रैफिक को जरूरी समय पर दूसरे रास्तों से भेजा जा सकता है ताकि Cloudflare जैसे किसी एक प्लेटफॉर्म के डाउन होने पर पूरा सिस्टम ठप न पड़े. डिजिटल युग में यही एकमात्र रास्ता है जिससे भविष्य के आउटेज के झटकों से बचा जा सके.
तभी जरूरी है कि कंपनियां केवल स्पीड पर निर्भर न रहें, बल्कि मजबूत बैकअप व्यवस्था भी तैयार करें. Multi-CDN और Multi-Cloud स्ट्रैटेजी अपनाकर ट्रैफिक को जरूरी समय पर दूसरे रास्तों से भेजा जा सकता है ताकि Cloudflare जैसे किसी एक प्लेटफॉर्म के डाउन होने पर पूरा सिस्टम ठप न पड़े. डिजिटल युग में यही एकमात्र रास्ता है जिससे भविष्य के आउटेज के झटकों से बचा जा सके.
Published at : 29 Nov 2025 09:31 AM (IST)
Tags :
Internet TECH NEWS HINDI Digital System

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget