Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हाल ही में जेल के अंदर मौत की अफवाह तेज होने से देश में स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद इमरान खान की बहन डॉ. उज्मा खानम ने मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) की शाम रावलपिंडी की अडियाला जेल में अपने भाई से 20 मिनट तक मुलाकात की. डॉ. उज्मा ने दावा किया कि इमरान खान जिंदा हैं, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया जा रहा है.

पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद डॉ. उज्मा खानम ने कहा, “अल्हम्दुलिल्लाह, वह ठीक है, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे वह बहुत नाराज थे. उन्हें पूरे दिन उनकी सेल में बंद रखा जाता है. उन्हें कुछ ही समय के लिए बाहर निकलने दिया जाता है और उन्हें किसी से बात भी नहीं करने दिया जाता है.”

आसिम मुनीर ने सेना का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लिया- डॉ. उज्मा

डॉ. उज्मा ने कहा, “इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी और मौजूदा हालत के लिए जनरल आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया है, जो अब पाकिस्तान की सेना का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने और संविधान में बदलाव करके सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं.”

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बहन की यह मुलाकात उनकी सेहत को लेकर फैल रही अफवाहों के बाद हुई, विशेषकर तब जब उनके परिवार को कई हफ्तों तक उनसे मिलने से रोक दिया गया था. यह मुलाकात इमरान खान के समर्थकों की ओर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में किए गए विरोध-प्रदर्शनों के बाद भी हुई, जिसके चलते देश के अधिकारियों ने बड़ी-बड़ी सभाओं पर बैन लगा दिया था. हालांकि, इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन नहीं रुके.

इमरान खान के परिवार ने जेल प्रशासन पर लगाए आरोप

पिछले महीने इमरान खान की हालत को लेकर चिंताएं तब बढ़ गईं, जब उनकी तीनों बहनों ने कहा कि अपने भाई से मिलने देने की मांग करने पर उनके साथ मारपीट की गई. वहीं, इमरान के बेटे कासिम खान का कहना था कि जेल के अधिकारी उनके पिता की हालत से जुड़ी कुछ गंभीर बात छिपा रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान में महिलाओं पर बेइंतहा जुल्म, रेप के दोषियों को नहीं मिल रही सजा, आंकड़े डराने वाले