एक्सप्लोरर
रोज़ 1.5GB डेटा वाला प्लान! Jio, Airtel या Vi, कौन है सबसे सस्ता? जवाब चौंका देगा
Cheapest 1.5GB Data Plan: अगर आप रोजाना कम से कम 1.5GB डेटा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं लेकिन यह नहीं पता कि Airtel, Jio या Vi में कौन सा प्लान सबसे सस्ता है.
अगर आप रोजाना कम से कम 1.5GB डेटा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं लेकिन यह नहीं पता कि Airtel, Jio या Vi में कौन सा प्लान सबसे सस्ता है, तो यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी. हम यहां 28 दिन की वैलिडिटी वाले रोजाना 1.5GB डेटा प्लान की तुलना लेकर आए हैं ताकि आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सही ऑपरेटर चुन सकें.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 26 Sep 2025 09:16 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
रोज़ 1.5GB डेटा वाला प्लान! Jio, Airtel या Vi, कौन है सबसे सस्ता? जवाब चौंका देगा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
दुनिया में किस देश के पास है सबसे खतरनाक मिसाइल, ऐसी तकनीक जिससे बड़े-बड़े देशों के छूट जाते हैं पसीने
टेक्नोलॉजी
8 Photos
सिर्फ इन 6 देशों के पास है खुद का GPS सिस्टम! पूरी दुनिया है इनके भरोसे, स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल तक को करते हैं कंट्रोल
टेक्नोलॉजी
5 Photos
इस एक डिवाइस को लगाने के बाद दोगुनी हो जाएगी Wifi की स्पीड, सेकेंडों में डाउनलोड हो जाएंगी मूवीज
टेक्नोलॉजी
7 Photos
इन 5 देशों में भारत से भी सस्ता मिल रहा iPhone 17, जानिए कितने रुपये की होगी बचत
टेक्नोलॉजी
7 Photos
अब AI ढूंढेगा आपके लिए परफेक्ट जोड़ी, Meta में आया नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
7 Photos
दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन किस देश के पास है? ऐसी तकनीक जिससे छूट जाते हैं दुश्मन के पसीने
टेक्नोलॉजी
6 Photos
मोबाइल यूजर्स की मौज! अब पूरे महीने मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 2GB डेटा, कीमत 200 रुपये से भी कम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर हाई कोर्ट ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
क्रिकेट
एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
रोज़ 1.5GB डेटा वाला प्लान! Jio, Airtel या Vi, कौन है सबसे सस्ता? जवाब चौंका देगा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
दुनिया में किस देश के पास है सबसे खतरनाक मिसाइल, ऐसी तकनीक जिससे बड़े-बड़े देशों के छूट जाते हैं पसीने
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion