रोज़ 1.5GB डेटा वाला प्लान! Jio, Airtel या Vi, कौन है सबसे सस्ता? जवाब चौंका देगा

Vi का रोजाना 1.5GB डेटा प्लान भी 349 रुपये में उपलब्ध है. यह प्लान भी 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS शामिल हैं. Vi प्लान की खासियत यह है कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इंटरनेट का उपयोग बिना किसी डेटा लिमिट के किया जा सकता है. इसके अलावा, Vi ऐप से 2GB अतिरिक्त डेटा भी मुफ्त में क्लेम किया जा सकता है.