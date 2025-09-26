हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीरोज़ 1.5GB डेटा वाला प्लान! Jio, Airtel या Vi, कौन है सबसे सस्ता? जवाब चौंका देगा

रोज़ 1.5GB डेटा वाला प्लान! Jio, Airtel या Vi, कौन है सबसे सस्ता? जवाब चौंका देगा

Cheapest 1.5GB Data Plan: अगर आप रोजाना कम से कम 1.5GB डेटा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं लेकिन यह नहीं पता कि Airtel, Jio या Vi में कौन सा प्लान सबसे सस्ता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 09:17 AM (IST)
अगर आप रोजाना कम से कम 1.5GB डेटा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं लेकिन यह नहीं पता कि Airtel, Jio या Vi में कौन सा प्लान सबसे सस्ता है, तो यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी. हम यहां 28 दिन की वैलिडिटी वाले रोजाना 1.5GB डेटा प्लान की तुलना लेकर आए हैं ताकि आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सही ऑपरेटर चुन सकें.

Vi का रोजाना 1.5GB डेटा प्लान भी 349 रुपये में उपलब्ध है. यह प्लान भी 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS शामिल हैं. Vi प्लान की खासियत यह है कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इंटरनेट का उपयोग बिना किसी डेटा लिमिट के किया जा सकता है. इसके अलावा, Vi ऐप से 2GB अतिरिक्त डेटा भी मुफ्त में क्लेम किया जा सकता है.
Airtel में 1.5GB रोजाना डेटा वाला प्लान 349 रुपये का आता है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है और इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स के साथ रोजाना 100 SMS भी मिलते हैं.
इसके अलावा, इस प्लान के साथ Airtel Xstream Play का प्रीमियम पैक भी मिलता है जिससे आप 22 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट देख सकते हैं. एक और खास फायदा यह है कि इस प्लान में Perplexity Pro AI का सालाना सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त दिया जा रहा है जिसकी कीमत लगभग 17,000 रुपये है.
वहीं Jio का रोजाना 1.5GB डेटा प्लान 239 रुपये का सबसे सस्ता विकल्प है. इसमें भी हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS मिलते हैं. हालांकि, Jio का यह प्लान केवल 22 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसके साथ JioTV और JioAICloud का फ्री एक्सेस भी उपलब्ध है जिससे आप डिजिटल कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं.
अगर आप सबसे सस्ता प्लान चाहते हैं और वैलिडिटी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो Jio का 1.5GB डेटा प्लान आपके लिए सही विकल्प है. वहीं, अगर आपको 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अतिरिक्त सुविधाएं चाहिए, जैसे OTT सब्सक्रिप्शन या अतिरिक्त डेटा तो Airtel और Vi के प्लान बेहतर विकल्प साबित होंगे.
Published at : 26 Sep 2025 09:16 AM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio VI TECH NEWS HINDI Cheapest Recharge Plan

Embed widget