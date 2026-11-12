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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहाराष्ट्र के सोलापुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, टेकऑफ के दौरान फिसला विमान, पायलट सुरक्षित

महाराष्ट्र के सोलापुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, टेकऑफ के दौरान फिसला विमान, पायलट सुरक्षित

अधिकारियों ने कहा कि एक फ्लाइंग क्लब की तरफ से संचालित यह ट्रेनी विमान गुरुवार (12 नवंबर) को दोपहर करीब 2:30 बजे टेकऑफ करने की कोशिश के दौरान रनवे की पक्की सतह से फिसलकर बाहर निकल गया था.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 12 Nov 2026 06:19 PM (IST)
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महाराष्ट्र के सोलापुर हवाई अड्डे पर गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को एक ट्रेनी विमान उड़ान भरने की कोशिश में रनवे से फिसलकर बाहर चला गया. हालांकि, विमान में सवार ट्रेनी महिला पायलट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वह हादसे में बाल-बाल बच गई. ऐसे में सोलापुर हवाई अड्डे पर एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गया.

अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेनी महिला पायलट विमान का संचालन कर रही थीं. फ्लाइंग ट्रेनिंग के तहत विमान को टेकऑफ कराने की कोशिश के दौरान जैसे ही ट्रेनी पायलट ने विमान की रफ्तार बढ़ाई, उसी वक्त विमान पेव्ड रनवे के किनारे से फिसलकर बाहर चला गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महिला पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्हें कोई चोट नहीं आई है. हालांकि, हादसे की असली वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. विमान में तकनीकी खराबी आई थी, पायलट का कंट्रोल खो गया था या इसके पीछे कोई अन्य कारण था, इसका पता आधिकारिक जांच के बाद ही चल सकेगा.

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घटना को लेकर अधिकारियों ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक, घटनास्थल की तस्वीरों में रनवे से फिसलने के बाद विमान का अगला हिस्सा नीचे की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है. अधिकारियों ने कहा कि एक फ्लाइंग क्लब की तरफ से संचालित यह ट्रेनी विमान गुरुवार (12 नवंबर) को दोपहर करीब 2:30 बजे टेकऑफ करने की कोशिश के दौरान रनवे की पक्की सतह से फिसलकर बाहर निकल गया था. 

इस हादसे के तुरंत बाद सोलापुर हवाई अड्डा प्रशासन ने इमरजेंसी सर्विस को सक्रिय कर दिया गया. दमकल विभाग, एक एंबुलेंस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. वहीं, इस घटना के बाद विमान को कितना नुकसान पहुंचा है और हादसे के कारण हवाई अड्डे का संचालन प्रभावित हुआ है या नहीं, इस बारे में अधिकारियों की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान या जानकारी जारी नहीं की गई है.

एविएशन सेफ्टी की तरफ ध्यान खींचती है यह घटना

महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में स्थित सोलापुर हवाई अड्डा राज्य के एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है. जिसका संचालन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) करता है. हवाई अड्डे पर हुई यह घटना एविएशन सेफ्टी को लेकर एक बार फिर से ध्यान खींचती है. खासकर टेकऑफ और लैंडिंग जैसे संवेदनशील फेजों के दौरान फ्लाइट ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट हैंडलिंग से जुड़े जोखिमों को लेकर.  

यह भी पढ़ेंः Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 12 Nov 2026 06:19 PM (IST)
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