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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Nov 2026 01:56 PM (IST)
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इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा, एक इंसान के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं. मेरी पत्नी और मैं उनसे मिल चुके हैं. इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा, आने वाला साल आनंदमय हो.

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 12 Nov 2026 01:56 PM (IST)
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