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कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा, एक इंसान के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं. मेरी पत्नी और मैं उनसे मिल चुके हैं. इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा, आने वाला साल आनंदमय हो.
Happy Diwali and Nutan Varsh Abhinandan to you Sam Bhai and to Anjana Ben. Praying for a joyful and healthy year ahead. Jai Jagannath! @sampitroda— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2026
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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