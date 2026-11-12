Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वनप्लस 17 में पारंपरिक से चौड़ी डिस्प्ले मिल सकती है.

यह चौड़ी स्क्रीन मोबाइल गेमिंग अनुभव बेहतर बनाएगी.

ओप्पो, वीवो, शाओमी भी ऐसे वाइड-स्क्रीन फोन लाएंगे.

OnePlus 17 Wide Display : स्मार्टफोन की दुनिया में अब तक बड़ी और लंबी स्क्रीन को बेहतर डिस्प्ले का जरूरी हिस्सा माना जाता रहा है. कंपनियां अपने नए फोन में स्क्रीन का साइज बढ़ाने के साथ उसे ज्यादा स्मूद बनाने पर भी काम कर रही हैं, हालांकि आने वाले समय में स्मार्टफोन की स्क्रीन का डिजाइन ही बदल सकता है.

अब कंपनियां पारंपरिक लंबी स्क्रीन की जगह थोड़ी छोटी और ज्यादा चौड़ी डिस्प्ले वाले फोन पर काम कर रही हैं. इस लिस्ट में OnePlus का नाम भी शामिल हो सकता है. एक नई लीक के मुताबिक, कंपनी अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 17 में वाइड डिस्प्ले दे सकती है. इसका मकसद खास तौर पर मोबाइल गेमिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना बताया जा रहा है.

OnePlus 17 में मिल सकती है चौड़ी स्क्रीन

रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus 17 में नए डिस्प्ले फॉर्मेट मिलने का दावा किया है, हालांकि रिपोर्ट में फोन की स्क्रीन का संभावित साइज या आस्पेक्ट रेशियो नहीं बताया है. इससे पहले एक दूसरी रिपोर्ट में भी OnePlus के वाइड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन पर काम करने की बात सामने आई थी. उस समय यह भी संभावना जताई गई थी कि कंपनी इसे कॉम्पैक्ट OnePlus 15T के अगले मॉडल के ऑप्शन के तौर पर पेश कर सकती है.

लंबी स्क्रीन का दौर होगा खत्म?

अगर OnePlus 17 में वाइड डिस्प्ले मिलता है तो गेमिंग के लिए यह एक अलग एक्सपीरियंस दे सकता है, हालांकि इसके साथ फोन को एक हाथ से यूज करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है. चौड़ी बॉडी की वजह से फोन की ग्रिप और यूज करने में होने वाली आसानी पर असर पड़ने की आशंका है. फिलहाल OnePlus 17 से जुड़ी जानकारी लीक पर आधारित है और इसके लॉन्च में अभी करीब एक साल का समय बाकी है. ऐसे में फोन के डिस्प्ले और डिजाइन को लेकर ज्यादा जानकारी सामने आने का इंतजार करना होगा.

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गेमिंग के लिए क्यों खास होगी यह स्क्रीन?

फोन में चौड़ी स्क्रीन मिलने का सबसे बड़ा फायदा गेम खेलने वाले यूजर्स को हो सकता है. इससे डिस्प्ले पर हॉरिजॉन्टल स्पेस ज्यादा मिलेगा और गेम के दौरान स्क्रीन पर दिखने वाले कंट्रोल को यूज करना आसान हो सकता है. OnePlus पहले भी अपने फ्लैगशिप फोन में डिस्प्ले पर खास ध्यान देता रहा है.

OPPO, Vivo और Xiaomi भी कर रही हैं तैयारी

वाइड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन की तैयारी सिर्फ OnePlus तक सीमित नहीं है. लीक के मुताबिक, अगले साल ऐसे पांच फ्लैगशिप फोन पेश किए जा सकते हैं. इनमें OPPO, Vivo और Xiaomi के डिवाइस भी शामिल हो सकते हैं. अब तक चौड़ी स्क्रीन का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से फोल्डेबल फोन में देखने को मिलता था, लेकिन अब कंपनियां इसे सामान्य स्मार्टफोन में भी लाने की तैयारी कर रही हैं.

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