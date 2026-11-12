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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOnePlus 17 Wide Display : लंबी स्क्रीन का दौर होगा खत्म? OnePlus 17 में आएगा नया डिस्प्ले फॉर्मेट

OnePlus 17 Wide Display : लंबी स्क्रीन का दौर होगा खत्म? OnePlus 17 में आएगा नया डिस्प्ले फॉर्मेट

OnePlus 17 में इस बार लंबी स्क्रीन की जगह चौड़ा डिस्प्ले देखने को मिल सकता है. लीक के मुताबिक, कंपनी गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए नया स्क्रीन फॉर्मेट ला सकती है. जानिए पूरी डिटेल

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Nov 2026 04:57 PM (IST)
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  • वनप्लस 17 में पारंपरिक से चौड़ी डिस्प्ले मिल सकती है.
  • यह चौड़ी स्क्रीन मोबाइल गेमिंग अनुभव बेहतर बनाएगी.
  • ओप्पो, वीवो, शाओमी भी ऐसे वाइड-स्क्रीन फोन लाएंगे.

OnePlus 17 Wide Display : स्मार्टफोन की दुनिया में अब तक बड़ी और लंबी स्क्रीन को बेहतर डिस्प्ले का जरूरी हिस्सा माना जाता रहा है. कंपनियां अपने नए फोन में स्क्रीन का साइज बढ़ाने के साथ उसे ज्यादा स्मूद बनाने पर भी काम कर रही हैं, हालांकि आने वाले समय में स्मार्टफोन की स्क्रीन का डिजाइन ही बदल सकता है.

अब कंपनियां पारंपरिक लंबी स्क्रीन की जगह थोड़ी छोटी और ज्यादा चौड़ी डिस्प्ले वाले फोन पर काम कर रही हैं. इस लिस्ट में OnePlus का नाम भी शामिल हो सकता है. एक नई लीक के मुताबिक, कंपनी अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 17 में वाइड डिस्प्ले दे सकती है. इसका मकसद खास तौर पर मोबाइल गेमिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना बताया जा रहा है.

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OnePlus 17 में मिल सकती है चौड़ी स्क्रीन

रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus 17 में नए डिस्प्ले फॉर्मेट मिलने का दावा किया है, हालांकि रिपोर्ट में फोन की स्क्रीन का संभावित साइज या आस्पेक्ट रेशियो नहीं बताया है. इससे पहले एक दूसरी रिपोर्ट में भी OnePlus के वाइड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन पर काम करने की बात सामने आई थी. उस समय यह भी संभावना जताई गई थी कि कंपनी इसे कॉम्पैक्ट OnePlus 15T के अगले मॉडल के ऑप्शन के तौर पर पेश कर सकती है.

लंबी स्क्रीन का दौर होगा खत्म? 

अगर OnePlus 17 में वाइड डिस्प्ले मिलता है तो गेमिंग के लिए यह एक अलग एक्सपीरियंस दे सकता है, हालांकि इसके साथ फोन को एक हाथ से यूज करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है. चौड़ी बॉडी की वजह से फोन की ग्रिप और यूज करने में होने वाली आसानी पर असर पड़ने की आशंका है. फिलहाल OnePlus 17 से जुड़ी जानकारी लीक पर आधारित है और इसके लॉन्च में अभी करीब एक साल का समय बाकी है. ऐसे में फोन के डिस्प्ले और डिजाइन को लेकर ज्यादा जानकारी सामने आने का इंतजार करना होगा.

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गेमिंग के लिए क्यों खास होगी यह स्क्रीन?

फोन में चौड़ी स्क्रीन मिलने का सबसे बड़ा फायदा गेम खेलने वाले यूजर्स को हो सकता है. इससे डिस्प्ले पर हॉरिजॉन्टल स्पेस ज्यादा मिलेगा और गेम के दौरान स्क्रीन पर दिखने वाले कंट्रोल को यूज करना आसान हो सकता है. OnePlus पहले भी अपने फ्लैगशिप फोन में डिस्प्ले पर खास ध्यान देता रहा है. 

OPPO, Vivo और Xiaomi भी कर रही हैं तैयारी

वाइड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन की तैयारी सिर्फ OnePlus तक सीमित नहीं है. लीक के मुताबिक, अगले साल ऐसे पांच फ्लैगशिप फोन पेश किए जा सकते हैं. इनमें OPPO, Vivo और Xiaomi के डिवाइस भी शामिल हो सकते हैं. अब तक चौड़ी स्क्रीन का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से फोल्डेबल फोन में देखने को मिलता था, लेकिन अब कंपनियां इसे सामान्य स्मार्टफोन में भी लाने की तैयारी कर रही हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 04:57 PM (IST)
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