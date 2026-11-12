ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीभारतीय वायु सेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2027 के लिए निकली भर्ती

भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2027 के लिए निकली भर्ती

भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में कुल 284 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 12 Nov 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सेवा करने और भारतीय वायुसेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है. भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन टेक्निकल) शाखाओं में कुल 284 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

यह भर्ती जनवरी 2028 में शुरू होने वाले कोर्सेज के लिए है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 12 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और एलिजिबल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 11 दिसंबर 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

नौकरी
UPSSSC Recruitment 2026: UPSSSC लोअर PCS भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास ऐसे भरें फॉर्म
UPSSSC लोअर PCS भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास ऐसे भरें फॉर्म
नौकरी
BSF Recruitment 2026: BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन
BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन
नौकरी
Jamia Jobs: जामिया में 85 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी ऐसे करें आवेदन
जामिया में 85 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी ऐसे करें आवेदन
नौकरी
AAI SSCO Consultant 2026: सेना से रिटायर अफसरों के लिए AAI में निकली भर्ती, 39 पदों पर मांगे आवेदन 
सेना से रिटायर अफसरों के लिए AAI में निकली भर्ती, 39 पदों पर मांगे आवेदन 

भर्ती प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल 

  • नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख- 11 नवंबर 2026 
  • ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख- 12 नवंबर 2026 (सुबह 11:00 बजे से)
  • ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख-11 दिसंबर 2026 (रात 11:30 तक) 
  • ऑनलाइन परीक्षा की तारीख- 31 जनवरी 2027 
  • कोर्स शुरू होने की तारीख- जनवरी 2028 

ब्रांच वाइज पदों का ब्यौरा 

इस भर्ती के माध्यम से स्थायी कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के तहत पद भरे जाएंगे. इसमें फ्लाइंग ब्रांच के 36 पद, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एई(एल) और एई (एम) के 124 पद और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वेपन सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन और मीटरोलॉजी के 108 पद शामिल है. वहीं गेट स्कोर एंट्री के ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) के लिए 16 पद, एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइट ब्रांच के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पद हैं. 

आयु सीमा और मैरिटल स्टेटस 

इस भर्ती में आयु की गणना 1 जनवरी 2028 के आधार पर की जाएगी. फ्लाइंग ब्रांच में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 20 से 24 वर्ष के बीच होने चाहिए. वैध कमर्शियल पायलट लाइसेंस धारकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 26 वर्ष है. वहीं ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल) ब्रांच के उम्मीदवार की आयु 20 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कोर्स शुरू होने के समय अनमैरिड होना अनिवार्य है. दरअसल ट्रेनिंग अवधि के दौरान उम्मीदवार को शादी की अनुमति नहीं होती है. 

ये भी पढ़ें-Jamia Jobs: जामिया में 85 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी ऐसे करें आवेदन

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

इस भर्ती में फ्लाइंग ब्रांच के उम्मीदवारों का 12वीं फिजिक्स और मैथ्स से पास होना अनिवार्य है.  साथ ही किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 3 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल की बीई-बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. वहीं ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) के पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स के साथ संबंधित इंजीनियरिंग विषयों में भी बीई-बीटेक डिग्री होनी चाहिए. जबकि ग्राउंड ड्यूटी (नॉन टेक्निकल) पदों के लिए उम्मीदवार की योग्यता अलग-अलग है. इसमें वेपन सिस्टम्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्रेजुएशन, अकाउंट्स के लिए कॉमर्स-फाइनेंस डिग्री और एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है. 

कैसे करें आवेदन?

  • आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in. पर जाएं. 
  • इसके बाद AFCAT 1/2027 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें. 
  • इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें. 
  • अब अपनी पर्सनल, एजुकेशनल और पसंदीदा ब्रांच से जुड़ी जानकारी भरें. 
  • इसके बाद मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • अब पूरे फॉर्म को एक बार फिर ध्यान से चेक कर लें. 
  • लास्ट में फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें.

ये भी पढ़ें-BSF Recruitment 2026: BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
UPSSSC Recruitment 2026: UPSSSC लोअर PCS भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास ऐसे भरें फॉर्म
UPSSSC लोअर PCS भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास ऐसे भरें फॉर्म
नौकरी
BSF Recruitment 2026: BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन
BSF में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, 1167 पदों के लिए आज से करें आवेदन
नौकरी
Jamia Jobs: जामिया में 85 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी ऐसे करें आवेदन
जामिया में 85 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी ऐसे करें आवेदन
नौकरी
AAI SSCO Consultant 2026: सेना से रिटायर अफसरों के लिए AAI में निकली भर्ती, 39 पदों पर मांगे आवेदन 
सेना से रिटायर अफसरों के लिए AAI में निकली भर्ती, 39 पदों पर मांगे आवेदन 
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
पंजाब
पंजाब में सचिन पायलट का AAP पर निशाना, कहा- भगवंत मान ने बड़ा मौका गंवा दिया
पंजाब में सचिन पायलट का AAP पर निशाना, कहा- भगवंत मान ने बड़ा मौका गंवा दिया
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
लाइफस्टाइल
Hair Care Tips: बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
ट्रेंडिंग
Video: सरपंच का चुनाव हारा उम्मीदवार तो फूट फूटकर रोया, ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस
Video: सरपंच का चुनाव हारा उम्मीदवार तो फूट फूटकर रोया, ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget