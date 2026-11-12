ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीDario Amodei: क्या 10 साल में खत्म होगा कैंसर का खतरा, एंथ्रोपिक CEO के दावे में कितना दम?

Dario Amodei: क्या 10 साल में खत्म होगा कैंसर का खतरा, एंथ्रोपिक CEO के दावे में कितना दम?

Dario Amodei: कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी काे इलाज को लेकर आज रिसर्च की जा रही हा में डर बैठ जाता है. लेकिन एंथ्रोपिक के सीईओ ने इसके इलाज को लेकर कहा है कि 10 साल में खत्म हो जाएा कैंसर का डर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 12 Nov 2026 03:37 PM (IST)
Preferred Sources

Dario Amodei: कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनते ही आज भी अच्छे-अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं. दुनिया भर के बड़े-बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर दशकों से इस जानलेवा बीमारी का पक्का इलाज ढूंढने में लगे हैं मगर अभी तक पूरी कामयाबी हाथ नहीं लगी है. इसी बीच दिग्गज अमेरिकी AI कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने एक ऐसा सनसनीखेज बयान दिया है जिसने बड़ी हलचल मचा दी है. 

उनका कहना है कि आने वाले दस साल से भी कम वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से कैंसर जैसी बीमारियां इतिहास बनकर रह जाएंगी. डारियो अमोदेई ने मुताबिक अगर AI तकनीक नई का सही इस्तेमाल किया दवाओं की रिसर्च करने की स्पीड को इतना तेज कर देगी कि कई सालों का काम कुछ ही हफ्तों में हो जाएगा. चलिए आपको बताते हैं एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई के इस दावे में वाकई कोई सच्चाई है भी या नहीं                                                                                                               .

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Airtel vs Jio : इंटरनेट स्पीड और भरोसेमंद नेटवर्क में Airtel ने मारी बाजी, Jio पीछे
इंटरनेट स्पीड और भरोसेमंद नेटवर्क में Airtel ने मारी बाजी, Jio पीछे
टेक्नोलॉजी
Vu Masterpiece AEye TV : 115 इंच तक की स्क्रीन से लेकर AI ब्राइटनेस तक, Vu ने उतारे नए टीवी
115 इंच तक की स्क्रीन से लेकर AI ब्राइटनेस तक, Vu ने उतारे नए टीवी
टेक्नोलॉजी
Oppo Reno 17: भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?
भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?
टेक्नोलॉजी
Samsung New Feature : बिना अलग ऐप के रिकॉर्ड होगी WhatsApp कॉल? Samsung ला रहा है नया फीचर
बिना अलग ऐप के रिकॉर्ड होगी WhatsApp कॉल? Samsung ला रहा है नया फीचर

AI ढूंढ देगा कैंसर का पक्का इलाज ?

एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई के मुताबिक आने वाले वक्त में AI का रोल सिर्फ डेटा स्टोर करने और डॉक्टरों को सलाह देने तक ही नहीं रहेगा. बल्कि यह रिसर्च करके खुद नए फॉर्मूला तैयार कर सकेगा. कैंसर को लेके बात की जाए तो पहले जानना जरूरी है कि आखिर कैंसर का इलाज ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है. तो बता दें कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है बल्कि यह कई अलग-अलग खतरनाक रूपों में सामने आता है शरीर के एक ही हिस्से में होने वाले कैंसर का पैटर्न हर मरीज में अलग होता है. 

यही वजह है कि एक ही दवा हर इंसान पर असर नहीं करती यहीं पर AI इस काम को मुमकिन बना सकता है. यह लाखों मरीजों के जीन डेटा और पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स को चंद सेकंड में खंगालकर ऐसे छुपे हुए पैटर्न ढूंढ सकता है जिन्हें इंसानी दिमाग पकड़ने में सालों लगा देता है. इसी तरह अल्जाइमर जैसी बीमारी में भी दिमाग के अंदर होने वाले छोटे बदलावों को शुरुआत में ही पकड़ने में यह तकनीक कारगर साबित हो सकती है.


Dario Amodei: क्या 10 साल में खत्म होगा कैंसर का खतरा, एंथ्रोपिक CEO के दावे में कितना दम?

10 साल में मिल जाएगा इलाज?

भले ही आज के दौर में AI  तेजी से मुश्किल कामों को आसान बनाता जा रहा हो. लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि AI से रिसर्च का काम सुपरफास्ट हो जाएगा, रातों-रात नई दवाएं कंप्यूटर पर डिजाइन हो जाएंगी. लेकिन किसी बीमारी को धरती से मिटाने में असली रुकावटें दूसरी हैं. सबसे बड़ी चुनौती दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल्स की लंबी और मुश्किल प्रोसेस है. अगर AI ने कोई बेहतरीन दवा बना भी दी तो उसे सीधे आम जनता को नहीं दिया जा सकता. 

उस फॉर्मूले को पहले लैब टेस्ट से गुजरना पड़ता है फिर जानवरों पर उसकी सुरक्षा परखी जाती है और आखिर में इंसानों पर कई चरणों में लंबे ट्रायल चलते हैं.  इंसानी शरीर पर दवा का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा यह देखने के लिए सालों की निगरानी जरूरी होती है. AI भले ही चुटकियों में दवा बना दे लेकिन इंसानी शरीर की कुदरती रफ्तार को तेज नहीं कर सकता. 


Dario Amodei: क्या 10 साल में खत्म होगा कैंसर का खतरा, एंथ्रोपिक CEO के दावे में कितना दम?

यह भी पढ़ें: Oppo Reno 17: भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?

डारियो अमोडेई के दावे को कितनी सीरियस लिया जाए?

अब सवाल यही है कि क्या अमोडेई के इस दावे में वाकई कोई दम है. जानकारों का कहना है कि डारियो अमोडेई कोई आम बिजनेसमैन नहीं हैं बल्कि टेक की दुनिया में आने से पहले वह खुद बायोलॉजी की फील्ड में डीप रिसर्च कर चुके हैं. उनके अलावा एलन मस्क और गूगल के दिग्गजों ने भी मेडिकल सेक्टर में AI क्रांति की भविष्यवाणी की है. 

गूगल के अल्फाफोल्ड ने जिस तरह प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को डिकोड किया है उससे साइंटिस्ट्स का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है. यानी कह सकते हैं कि अगले दस साल में शायद कैंसर पूरी तरह दुनिया से खत्म न हो लेकिन AI की वजह से इसका इलाज ढूंढने की रफ्तार इतनी तेज जरूर हो जाएगी कि कई मरीजों को नई जिंदगी मिल सकेगी. 

यह भी पढ़ें: जियो ने अपने वैल्यू पैक में किया बदलाव, अब बगैर इंटरनेट खरीदें सस्ते प्लान

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS

Frequently Asked Questions

डारियो अमोदेई ने कैंसर के बारे में क्या दावा किया है?

उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैंसर जैसी बीमारियाँ दस साल से भी कम समय में इतिहास बन जाएँगी। AI दवाओं की रिसर्च की गति को कई गुना बढ़ा देगा।

AI कैंसर के इलाज में कैसे मदद कर सकता है?

AI लाखों मरीजों के जीन डेटा और पुरानी रिपोर्ट्स को खंगालकर छिपे पैटर्न ढूंढ सकता है। यह नई दवाओं के फॉर्मूले बनाने और रिसर्च की गति को तेज करने में मदद करेगा।

AI के बावजूद कैंसर का इलाज ढूंढने में क्या चुनौतियाँ हैं?

सबसे बड़ी चुनौती दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल्स की लंबी और जटिल प्रक्रिया है। AI भले ही दवा बना दे, लेकिन सुरक्षा और साइड इफेक्ट्स जांचने के लिए इंसानी शरीर पर सालों के ट्रायल जरूरी होते हैं।

क्या डारियो अमोदेई का यह दावा विश्वसनीय है?

अमोदेई बायोलॉजी के जानकार हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि 10 साल में कैंसर पूरी तरह खत्म न हो, पर AI इलाज खोजने की रफ्तार बहुत तेज कर देगा। इससे कई मरीजों को नई जिंदगी मिल सकेगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Airtel vs Jio : इंटरनेट स्पीड और भरोसेमंद नेटवर्क में Airtel ने मारी बाजी, Jio पीछे
इंटरनेट स्पीड और भरोसेमंद नेटवर्क में Airtel ने मारी बाजी, Jio पीछे
टेक्नोलॉजी
Vu Masterpiece AEye TV : 115 इंच तक की स्क्रीन से लेकर AI ब्राइटनेस तक, Vu ने उतारे नए टीवी
115 इंच तक की स्क्रीन से लेकर AI ब्राइटनेस तक, Vu ने उतारे नए टीवी
टेक्नोलॉजी
Oppo Reno 17: भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?
भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?
टेक्नोलॉजी
Samsung New Feature : बिना अलग ऐप के रिकॉर्ड होगी WhatsApp कॉल? Samsung ला रहा है नया फीचर
बिना अलग ऐप के रिकॉर्ड होगी WhatsApp कॉल? Samsung ला रहा है नया फीचर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
पंजाब
पंजाब में सचिन पायलट का AAP पर निशाना, कहा- भगवंत मान ने बड़ा मौका गंवा दिया
पंजाब में सचिन पायलट का AAP पर निशाना, कहा- भगवंत मान ने बड़ा मौका गंवा दिया
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
लाइफस्टाइल
Hair Care Tips: बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget