रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें

छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास तैयारी की है. पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 214 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों के कुल 2,044 फेरे लगाए जाएंगे. रेलवे का उद्देश्य है कि त्यौहार पर घर जाने वाले लोगों को ट्रेन में सफर करने के लिए ज्यादा परेशानी ना हो और वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें.

छठ के मौके पर दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में काम करने वाले लाखों लोग बिहार और पूर्वांचल के अपने घर लौटते हैं. इस वजह से रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक्स्ट्रा ट्रेनों के साथ स्टेशनों पर भी कई सुविधाएं बढ़ाई हैं.

स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा

त्यौहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के जवानों को तैनात किया गया है. बिहार पुलिस की टीम भी सुरक्षा व्यवस्था में मदद कर रही है. स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के मुताबिक, छठ पर्व पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाते हैं. इसी को देखते हुए रेलवे ने एक्स्ट्रा ट्रेनों और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की है.

रेगुलर ट्रेनों में भी भारी भीड़

स्पेशल ट्रेनें चलने के बावजूद रेगुलर ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है. काठगोदाम से गोरखपुर, सिवान होते हुए हावड़ा जाने वाली बाघ एक्सप्रेस में भी भारी भीड़ है. हालात ऐसे हैं कि कई यात्रियों को ट्रेन के गेट और बाथरूम के पास खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है. ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही RPF और GRP के जवानों ने व्यवस्था संभाली. उन्होंने उतरने वाले यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों को व्यवस्थित तरीके से चढ़ाया.

यात्रियों से खास अपील

छठ के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बनी हुई है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय सावधानी बरतें. चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें और अपनी यात्रा से पहले ट्रेन का समय और स्थिति जरूर चेक कर लें. रेलवे की इन तैयारियों का मकसद त्यौहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना और उन्हें सुरक्षित तरीके से उनके घर तक पहुंचाना है.

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