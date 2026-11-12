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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें

रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ के लिए 2044 फेरे लगाएंगी 214 स्पेशल ट्रेनें

छठ पूजा के लिए लाखों की संख्या में लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं. ऐसे में घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक मेगा प्लान बनाया है. जिसके बाद रेलवे स्टेशनों पर धक्का- मुक्की और भीड़ नहीं होगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Nov 2026 04:22 PM (IST)
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छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास तैयारी की है. पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 214 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों के कुल 2,044 फेरे लगाए जाएंगे. रेलवे का उद्देश्य है कि त्यौहार पर घर जाने वाले लोगों को ट्रेन में सफर करने के लिए ज्यादा परेशानी ना हो और वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें.

छठ के मौके पर दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में काम करने वाले लाखों लोग बिहार और पूर्वांचल के अपने घर लौटते हैं. इस वजह से रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक्स्ट्रा ट्रेनों के साथ स्टेशनों पर भी कई सुविधाएं बढ़ाई हैं.

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स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा
त्यौहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के जवानों को तैनात किया गया है. बिहार पुलिस की टीम भी सुरक्षा व्यवस्था में मदद कर रही है. स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के मुताबिक, छठ पर्व पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाते हैं. इसी को देखते हुए रेलवे ने एक्स्ट्रा ट्रेनों और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की है.

रेगुलर ट्रेनों में भी भारी भीड़
स्पेशल ट्रेनें चलने के बावजूद रेगुलर ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है. काठगोदाम से गोरखपुर, सिवान होते हुए हावड़ा जाने वाली बाघ एक्सप्रेस में भी भारी भीड़ है. हालात ऐसे हैं कि कई यात्रियों को ट्रेन के गेट और बाथरूम के पास खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है. ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही RPF और GRP के जवानों ने व्यवस्था संभाली. उन्होंने उतरने वाले यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों को व्यवस्थित तरीके से चढ़ाया.

यात्रियों से खास अपील
छठ के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बनी हुई है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय सावधानी बरतें. चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें और अपनी यात्रा से पहले ट्रेन का समय और स्थिति जरूर चेक कर लें. रेलवे की इन तैयारियों का मकसद त्यौहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना और उन्हें सुरक्षित तरीके से उनके घर तक पहुंचाना है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली-पटना के बीच चली पहली AC वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Railway Chhath 2026
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