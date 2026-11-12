Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुराने Chrome वर्जन वाले यूजर तुरंत अपडेट करें.

Google Chrome Security Warning : इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए Google Chrome का यूज करने वाले लोगों को इन दिनों थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Chrome में मौजूद कई गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर चेतावनी जारी की है. इन खामियों का फायदा उठाकर साइबर हमलावर यूजर्स के डिवाइस में खतरनाक कोड चला सकते हैं, ब्राउजर की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दे सकते हैं और सिस्टम के कामकाज में रुकावट पैदा कर सकते हैं. चिंता की बात यह है कि इनमें से एक खामी का यूज हमलावर पहले से कर रहे हैं. ऐसे में अगर आपके कंप्यूटर में Chrome का पुराना वर्जन चल रहा है, तो ब्राउजर को अपडेट करने में देरी करना भारी पड़ सकता है.

इस खामी का हैकर्स पहले से उठा रहे फायदा

CERT-In के मुताबिक, Chrome में कई तकनीकी कमजोरियां मिली हैं, जिनमें JavaScript इंजन, GPU, FileSystem और WebGL से जुड़ी खामियां शामिल हैं. साइबर हमलावर किसी खास वेबपेज के जरिए इनका फायदा उठा सकते हैं. इससे डिवाइस में खतरनाक कोड चलने, सुरक्षा प्रतिबंधों को तोड़ने या ब्राउजर क्रैश होने का खतरा है. इनमें CVE-2026-125350 नाम की एक खामी ऐसी है, जिसका हमलावर पहले से गलत यूज कर रहे हैं, हालांकि Google ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि हमलावर किस तरीके से इसका यूज कर रहे हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं.



Google Chrome के किन वर्जन में मिली हैं खामियां?

CERT-In ने 10 नवंबर 2026 को Google Chrome में मिली सुरक्षा खामियों को लेकर चेतावनी जारी की थी. एजेंसी के मुताबिक, Chrome के पुराने वर्जन यूज करने वाले यूजर्स इन कमजोरियों से प्रभावित हो सकते हैं. इसके अलावा Chrome Extended Stable के पुराने वर्जन पर भी खतरा बना हुआ है. एजेंसी ने इन कमजोरियों को गंभीर कैटेगरी में रखा है. ऐसे में पुराने वर्जन पर चल रहे ब्राउजर का यूज करने वाले यूजर्स के सिस्टम पर साइबर हमले का खतरा हो सकता है.

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Chrome को तुरंत कैसे करें अपडेट?

CERT-In ने यूजर्स को Google की ओर से जारी सिक्योरिटी अपडेट जल्द से जल्द इंस्टॉल करने की सलाह दी है. इसके लिए कंप्यूटर पर Chrome खोलें और ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट्स पर क्लिक करें. इसके बाद Help में जाकर About Google Chrome पर जाएं. ब्राउजर अपने आप अपडेट चेक करेगा. अपडेट उपलब्ध होने पर उसे इंस्टॉल करें और प्रक्रिया पूरी करने के लिए Chrome को दोबारा शुरू करें.

मोबाइल यूजर्स भी ऐसे रखें Chrome को सुरक्षित

Android और iPhone यूजर्स अपने संबंधित ऐप स्टोर से Chrome अपडेट कर सकते हैं. यूजर्स को Google के आधिकारिक Chrome रिलीज अपडेट पेज पर भी नए सिक्योरिटी पैच की जानकारी मिल सकती है. जब तक ब्राउजर अपडेट नहीं होता है, तब तक संदिग्ध लिंक और अनजान वेबसाइट खोलने से बचने की सलाह दी गई है.

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