ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGovernment Gadget Policy: सरकारी कर्मचारी अपने पास कैसे रख सकेंगे 4 साल पुराने गैजेट, क्या हैं नियम?

Government Gadget Policy: सरकारी कर्मचारी अपने पास कैसे रख सकेंगे 4 साल पुराने गैजेट, क्या हैं नियम?

Government Gadget Policy: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर एक बेहद शानदार खबर सामने आई है. सरकार ने ऑफिस के लैपटॉप और टैबलेट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 12 Nov 2026 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

Government Gadget Policy: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बेहद शानदार खबर सामने आई है. अगर आप भी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और ऑफिस के कामकाज के लिए सरकारी लैपटॉप या टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो अब वह गैजेट हमेशा के लिए आपका हो सकता है. सरकार ने सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीद और उन्हें रखने को लेकर अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 

नए नियमों के तहत योग्य सरकारी अधिकारी किसी भी लैपटॉप, टैबलेट या नोटबुक को चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद हमेशा के लिए अपने घर ले जा सकेंगे. इतना ही नहीं सरकार ने अधिकारियों के लिए नए गैजेट्स खरीदने की बजट लिमिट को भी काफी बढ़ा दिया है. दस नवंबर को जारी की गई यह नई गाइडलाइंस जुलाई 2023 के पुराने नियमों की जगह लेगी. जानें किन्हें मिलेगा इसका फायदा.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Dario Amodei: क्या 10 साल में खत्म होगा कैंसर का खतरा, एंथ्रोपिक CEO के दावे में कितना दम?
क्या 10 साल में खत्म होगा कैंसर का खतरा, एंथ्रोपिक CEO के दावे में कितना दम?
टेक्नोलॉजी
Airtel vs Jio : इंटरनेट स्पीड और भरोसेमंद नेटवर्क में Airtel ने मारी बाजी, Jio पीछे
इंटरनेट स्पीड और भरोसेमंद नेटवर्क में Airtel ने मारी बाजी, Jio पीछे
टेक्नोलॉजी
Vu Masterpiece AEye TV : 115 इंच तक की स्क्रीन से लेकर AI ब्राइटनेस तक, Vu ने उतारे नए टीवी
115 इंच तक की स्क्रीन से लेकर AI ब्राइटनेस तक, Vu ने उतारे नए टीवी
टेक्नोलॉजी
Oppo Reno 17: भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?
भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?

कितने रुपये तक का मिल सकेगा गैजेट?

वित्त मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अब अलग-अलग मंत्रालय और सरकारी विभाग अपने अधिकारियों के लिए डेढ़ लाख रुपये तक के लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक या अल्ट्राबुक खरीद सकते हैं. इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर किसी डिवाइस में चालीस फीसदी से ज्यादा मेक इन इंडिया यानी स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ है तो उस गैजेट को खरीदने की बजट लिमिट बढ़कर एक लाख अस्सी हजार रुपये तक हो जाएगी. इस तय कीमत के अंदर ही डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और ऑफिस के जरूरी सॉफ्टवेयर का खर्च भी शामिल रहेगा. 

किन अधिकारियों को मिलेगा फायदा?

अब सवाल उठता है कि यह सुविधा किसे मिलेगी. सातवें वेतन आयोग के तहत पे-लेवल 12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को यह गैजेट्स दिए जा सकते हैं. वहीं पे-लेवल 8 से 11 तक के गजटेड अधिकारियों के लिए फिलहाल 50 फीसदी पदों की लिमिट रखी गई है जिसे जरूरत पड़ने पर विभाग के सचिव 75 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं.


Government Gadget Policy: सरकारी कर्मचारी अपने पास कैसे रख सकेंगे 4 साल पुराने गैजेट, क्या हैं नियम?

4 साल बाद कैसे अपना होगा लैपटॉप?

इस नई पॉलिसी का सबसे आकर्षक हिस्सा यही है कि चार साल पूरे होते ही सरकारी गैजेट पर कर्मचारी का मालिकाना हक हो जाएगा. जब कोई अधिकारी आवंटित किए गए लैपटॉप या टैबलेट को चार साल तक इस्तेमाल कर लेगा, तो विभाग उसे वह डिवाइस हमेशा के लिए सौंप देगा. हालांकि, डिवाइस को कर्मचारी के नाम ट्रांसफर करने से पहले संबंधित विभाग यह पक्का करेगा कि उसमें मौजूद सारा सरकारी डेटा पूरी तरह से डिलीट यानी फॉर्मेट कर दिया गया है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो. 


Government Gadget Policy: सरकारी कर्मचारी अपने पास कैसे रख सकेंगे 4 साल पुराने गैजेट, क्या हैं नियम?

यह भी पढ़ें: Dario Amodei: क्या 10 साल में खत्म होगा कैंसर का खतरा, एंथ्रोपिक CEO के दावे में कितना दम?

पहले नौकरी छोड़ने पर क्या होगा?

वहीं अगर कोई अधिकारी चार साल पूरे होने से पहले ही रिटायर हो जाता है या किसी वजह से सरकारी नौकरी छोड़ देता है तब भी वह उस गैजेट को अपने पास रख सकता है. बस इसके लिए उसे डिवाइस की घटी हुई कीमत यानी डेप्रिसिएटेड वैल्यू सरकार को चुकानी होगी. सरकार ने इन गैजेट्स की कीमत में हर साल पच्चीस फीसदी की दर से कटौती तय की है.

चार साल से पहले अगर डिवाइस खराब हो जाए तो?

अक्सर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में तकनीकी खराबी आने का डर बना रहता है इसलिए सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में इसे लेकर भी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है. सामान्य नियम के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी को चार साल का समय पूरा होने से पहले दूसरा नया लैपटॉप या टैबलेट जारी नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर इस्तेमाल के दौरान गैजेट अचानक खराब हो जाता है और काम करने लायक नहीं बचता तो एक खास शर्त पर नया डिवाइस मिल सकता है. 

नियम के मुताबिक अगर खराब हुए लैपटॉप को ठीक कराने का खर्च उसकी उस वक्त की बची हुई कीमत के पचास फीसदी से ज्यादा बैठता है तो उसे रिपेयर कराने के बजाय अधिकारी को नया डिवाइस दिया जा सकता है. हालांकि यह इतना आसान भी नहीं होगा. इसके लिए कर्मचारी को बाकायदा डिवाइस के खराब होने का सर्टिफिकेट देना होगा और विभाग के वित्तीय सलाहकार से इसकी आधिकारिक मंजूरी भी लेनी पड़ेगी.

यह भी पढ़ें: Oppo Reno 17: भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Gadget TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Dario Amodei: क्या 10 साल में खत्म होगा कैंसर का खतरा, एंथ्रोपिक CEO के दावे में कितना दम?
क्या 10 साल में खत्म होगा कैंसर का खतरा, एंथ्रोपिक CEO के दावे में कितना दम?
टेक्नोलॉजी
Airtel vs Jio : इंटरनेट स्पीड और भरोसेमंद नेटवर्क में Airtel ने मारी बाजी, Jio पीछे
इंटरनेट स्पीड और भरोसेमंद नेटवर्क में Airtel ने मारी बाजी, Jio पीछे
टेक्नोलॉजी
Vu Masterpiece AEye TV : 115 इंच तक की स्क्रीन से लेकर AI ब्राइटनेस तक, Vu ने उतारे नए टीवी
115 इंच तक की स्क्रीन से लेकर AI ब्राइटनेस तक, Vu ने उतारे नए टीवी
टेक्नोलॉजी
Oppo Reno 17: भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?
भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मस्जिद एसोसिएशन ने मोहन भागवत की जमकर की तारीफ, कहा- 'हम एक नहीं, लेकिन...'
मस्जिद एसोसिएशन ने मोहन भागवत की जमकर की तारीफ, कहा- 'हम एक नहीं, लेकिन...'
महाराष्ट्र
NCP के 30 विधायक छोड़ेंगे पार्टी? संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे का जवाब
NCP के 30 विधायक छोड़ेंगे पार्टी? संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे का जवाब
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'
लाइफस्टाइल
Hair Care Tips: बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
ट्रेंडिंग
Video: सरपंच का चुनाव हारा उम्मीदवार तो फूट फूटकर रोया, ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस
Video: सरपंच का चुनाव हारा उम्मीदवार तो फूट फूटकर रोया, ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget