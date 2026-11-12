छात्रा से अनुचित व्यवहार का आरोप, जबरन छुट्टी पर भेजे गए DU के प्रोफेसर

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के सत्यवती कॉलेज के एक प्रोफेसर को छात्रा के साथ कथित अनुचित व्यवहार करने की शिकायत मिलने के बाद जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है. कॉलेज के संकाय सदस्यों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. सदस्यों ने बताया कि शिकायत कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के पास भेज दी गई है.

एक संकाय सदस्य ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, “हमने जो सुना है, उसके मुताबिक आरोपी प्रोफेसर कॉलेज में उप-प्राचार्य के पद के लिए संभावित आवेदकों में से एक थे.” फिलहाल मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रोफेसर पर यह एक्शन लिया गया.

संकाय सदस्यों ने दी यह जानकारी

उन्होंने कहा, “शिकायत सही है या नहीं, इसकी जांच निश्चित रूप से आईसीसी उचित समय पर करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने छात्रा को सआदत हसन मंटो की कुछ रचनाएं भेजी थीं, जो संभवतः किसी नियमित गतिविधि का हिस्सा हो सकता है.”

संकाय सदस्यों के मुताबिक, छात्रा ने कथित घटना के दो दिन बाद दो नवंबर को प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. मामले को लेकर सत्यवती कॉलेज के प्राचार्य सुभाष कुमार सिंह की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

एक अन्य प्रोफेसर को भी छुट्टी पर भेजा गया था

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को कुछ दिन पहले यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और शैक्षणिक प्रतिशोध की कथित धमकी से जुड़ी शिकायत के बाद जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया था. इस मामले की जांच भी आंतरिक शिकायत समिति कर रही है.

बता दें कि इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दौलत राम कॉलेज के एक सहायक प्रोफेसर पर छात्रा द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न, दबाव बनाने और छेड़छाड़ के आरोपों से जुड़ी मीडिया की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया था.

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