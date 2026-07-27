अपने वॉलेट को एल्युमिनियम फॉइल में क्यों लपेट रहे हैं लोग?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुरक्षा के लिए वॉलेट का पूरी तरह फॉइल से कवर होना आवश्यक है।

Wallet In Aluminum Foil: सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि रेडियो फ्रीक्वैंसी का यूज कर आपके वॉलेट में रखे क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स और दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है. इसके बाद कुछ लोगों ने अपने वॉलेट को एल्युमिनियम फॉइल में लपेटना शुरू कर दिया है. यह भले ही असामान्य लग रहा है, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल आपको इस तरह होने वाले नुकसान से बचा सकती है. दरअसल, यह फॉइल कुछ रेडियो फ्रीक्वैंसी को ब्लॉक कर देती है, जिससे RFID-इनेबल कार्ड्स और डॉक्यूमेंट को रीड करना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, इसे फुलप्रूफ तरीका नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक जुगाड़ के तौर पर इसे यूज किया जा सकता है.

क्यों पड़ी फॉइल की जरूरत?

आपके वॉलेट में कैश के अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑफिस बैज और कई ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट होंगे, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (RFID) या नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. इन दोनों की टेक्नोलॉजी की मदद से इन कार्ड्स को वायरलेस तरीके से रीड किया जा सकता है. जैसे आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को अब स्वाइप करने की जरूरत नहीं है. पेमेंट मशीन के पास आते ही इससे बिना किसी कॉन्टैक्ट के इससे पेमेंट हो जाती है. स्कैमर भी इसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर गैर-अधिकृत तरीके से आपके कार्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं. इसे रोकने के लिए एल्युमिनियम फॉइल यूज की जा रही है.

एल्युमिनियम फॉइल कैसे करेगी बचाव?

एल्युमिनियम एक कंडक्टिव मेटल है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक या कमजोर कर सकती है. जब वॉलेट को इस फॉइल में लपेटा जाता है तो यह RFID रीडर को कार्ड आदि में लगी चिप के साथ कम्युनिकेट नहीं करने देती. यानी कोई भी अनऑथोराइज तरीके से आपके कार्ड या दूसरे चिप वाले डॉक्यूमेंट को रीड नहीं कर पाएगा. यह ध्यान रखना जरूरी है कि वॉलेट पूरी तरह से फॉइल से कवर होना चाहिए. अगर इसमें गैप बचा हुआ है तो यह तरीका पूरी तरह कारगर नहीं होगा.

क्या सेफ नहीं है आपके वॉलेट में रखे कार्ड्स?

इस सवाल का जवाब कार्ड के टाइप पर निर्भर करता है. ज्यादातर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट और डेबिट कार्ड NFC टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं. यह शॉर्ट डिस्टेंस पर ही काम करती है और इसमें गलत एक्सेस को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय होते हैं. इसलिए वायरलेस तरीके से चोरी का खतरा कम रहता है, लेकिन पासवर्ड और एक्सेस बैज आदि में ऐसी चिप लगी होती है, जिसे दूर से ही रीड किया जा सकता है. इनके लिए आप खास एक्सेसरीज यूज कर सकते हैं.

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