‘ये बच्चा वापस नहीं आने देगा’, वैभव पर इरफान ने क्या कुछ कहा
जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी की इरफान पठान ने जमकर तारीफ की. उनके बयान के बाद संजू सैमसन की वापसी और टीम इंडिया के ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर बहस तेज हो गई.
15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौरे पर अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद युवा बल्लेबाज ने शानदार वापसी करते हुए तीन टी20 मुकाबलों में 151 रन बनाए. दो अर्धशतकों के साथ उन्होंने साबित किया कि वह बड़े मंच पर खुद को साबित करने का दम रखते हैं. उनके प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी उनकी जमकर तारीफ की.
इरफान पठान ने की खुलकर तारीफ
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 49 गेंदों पर 81 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की गेंद पर उन्होंने 102 मीटर लंबा छक्का जड़कर अपनी ताकत का भी परिचय दिया. वैभव की इस पारी से प्रभावित होकर इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'जिसकी भी जगह ये बच्चा लेगा, उसे वापस नहीं आने देगा. वैभव सूर्यवंशी कितना स्पेशल है?' यह बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
क्या संजू सैमसन की जगह खतरे में?
इरफान पठान के इस बयान के बाद कई क्रिकेट प्रशंसकों ने संजू सैमसन की टीम इंडिया में वापसी को लेकर चर्चा शुरू कर दी. आयरलैंड दौरे पर संजू सैमसन को विकेटकीपर और ओपनर के तौर पर मौका मिला था, लेकिन वह लगातार बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे. इंग्लैंड के खिलाफ भी खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें दूसरे टी20 से बाहर कर दिया गया. हालांकि बाद में उन्हें एक और मौका मिला, लेकिन वह उसे भी भुना नहीं सके. दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआती तीन पारियों में 14, 13 और 15 रन बनाने के बाद शानदार वापसी करते हुए लगातार दो अर्धशतक जड़ दिए.
अभिषेक शर्मा भी नहीं छोड़ पाए छाप
टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी हाल के मुकाबलों में प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहे हैं. पिछली छह पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 2, 8, 1, 3, 16 और 10 रन निकले हैं. ऐसे में भारतीय टीम के ओपनिंग संयोजन को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
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हालांकि अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को करना है, लेकिन मौजूदा फॉर्म के आधार पर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी दावेदारी बेहद मजबूत कर दी है. यदि वह इसी तरह लगातार रन बनाते रहे, तो टीम इंडिया में अपनी जगह लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं.
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