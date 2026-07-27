IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट‘ये बच्चा वापस नहीं आने देगा’, वैभव पर इरफान ने क्या कुछ कहा

‘ये बच्चा वापस नहीं आने देगा’, वैभव पर इरफान ने क्या कुछ कहा

जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी की इरफान पठान ने जमकर तारीफ की. उनके बयान के बाद संजू सैमसन की वापसी और टीम इंडिया के ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर बहस तेज हो गई.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 27 Jul 2026 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौरे पर अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद युवा बल्लेबाज ने शानदार वापसी करते हुए तीन टी20 मुकाबलों में 151 रन बनाए. दो अर्धशतकों के साथ उन्होंने साबित किया कि वह बड़े मंच पर खुद को साबित करने का दम रखते हैं. उनके प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी उनकी जमकर तारीफ की.

इरफान पठान ने की खुलकर तारीफ

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 49 गेंदों पर 81 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की गेंद पर उन्होंने 102 मीटर लंबा छक्का जड़कर अपनी ताकत का भी परिचय दिया. वैभव की इस पारी से प्रभावित होकर इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'जिसकी भी जगह ये बच्चा लेगा, उसे वापस नहीं आने देगा. वैभव सूर्यवंशी कितना स्पेशल है?' यह बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

क्या संजू सैमसन की जगह खतरे में?

इरफान पठान के इस बयान के बाद कई क्रिकेट प्रशंसकों ने संजू सैमसन की टीम इंडिया में वापसी को लेकर चर्चा शुरू कर दी. आयरलैंड दौरे पर संजू सैमसन को विकेटकीपर और ओपनर के तौर पर मौका मिला था, लेकिन वह लगातार बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे. इंग्लैंड के खिलाफ भी खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें दूसरे टी20 से बाहर कर दिया गया. हालांकि बाद में उन्हें एक और मौका मिला, लेकिन वह उसे भी भुना नहीं सके. दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआती तीन पारियों में 14, 13 और 15 रन बनाने के बाद शानदार वापसी करते हुए लगातार दो अर्धशतक जड़ दिए.

अभिषेक शर्मा भी नहीं छोड़ पाए छाप

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी हाल के मुकाबलों में प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहे हैं. पिछली छह पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 2, 8, 1, 3, 16 और 10 रन निकले हैं. ऐसे में भारतीय टीम के ओपनिंग संयोजन को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी कब खेलेंगे अगला मुकाबला? जानिए पूरी डिटेल

हालांकि अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को करना है, लेकिन मौजूदा फॉर्म के आधार पर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी दावेदारी बेहद मजबूत कर दी है. यदि वह इसी तरह लगातार रन बनाते रहे, तो टीम इंडिया में अपनी जगह लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें- 'नियम अलग क्यों', हनुमा विहारी का चयनकर्ताओं पर आरोप

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Irfan Pathan SANJU SAMSON Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
‘ये बच्चा वापस नहीं आने देगा’, वैभव पर इरफान ने क्या कुछ कहा
‘ये बच्चा वापस नहीं आने देगा’, वैभव पर इरफान ने क्या कुछ कहा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी कब खेलेंगे अगला मुकाबला? जानिए पूरी डिटेल
वैभव सूर्यवंशी कब खेलेंगे अगला मुकाबला? जानिए पूरी डिटेल
क्रिकेट
'नियम अलग क्यों', हनुमा विहारी का चयनकर्ताओं पर आरोप
'नियम अलग क्यों', हनुमा विहारी का चयनकर्ताओं पर आरोप
क्रिकेट
क्रिकेट स्टेडियम में बम की खबर, दर्शकों को किया गया बाहर, पढ़िए किस्सा
क्रिकेट स्टेडियम में बम की खबर, दर्शकों को किया गया बाहर, पढ़िए किस्सा
Advertisement

वीडियोज

बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LIVE: संसद में पेपर लीक पर पेश होगा बिल, बवाल की तैयारी में विपक्ष
LIVE: संसद में पेपर लीक पर पेश होगा बिल, बवाल की तैयारी में विपक्ष
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामदास अठावले का ओवैसी को जवाब, 'PM मोदी की उम्र भले बढ़ रही हो...'
रामदास अठावले का ओवैसी को जवाब, 'PM मोदी की उम्र भले बढ़ रही हो...'
विश्व
मुज्तबा खामेनेई बोले- हिजबुल्लाह की रक्षा हमारी जिम्मेदारी
मुज्तबा खामेनेई बोले- हिजबुल्लाह की रक्षा हमारी जिम्मेदारी
क्रिकेट
‘ये बच्चा वापस नहीं आने देगा’, वैभव पर इरफान ने क्या कुछ कहा
‘ये बच्चा वापस नहीं आने देगा’, वैभव पर इरफान ने क्या कुछ कहा
साउथ सिनेमा
'जना नायकन' ने संडे को मचाई तबाही, करुप्पु को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
'जना नायकन' ने संडे को मचाई तबाही, करुप्पु को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
बिहार
CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'
CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'
ट्रेंडिंग
जर्मनी में रहने वाले भारतीय ने बताया यूरोप की बेहतर जिंदगी का राज, वीडियो ने छेड़ी बहस
जर्मनी में रहने वाले भारतीय ने बताया यूरोप की बेहतर जिंदगी का राज, वीडियो ने छेड़ी बहस
ऑटो
Seltos के सामने नई Tekton, किसका पलड़ा भारी?
Seltos के सामने नई Tekton, किसका पलड़ा भारी?
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget