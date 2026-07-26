#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसोने से पहले Wi-Fi बंद करते हैं? जानिए बिजली की होती है बचत या फिर कम हो जाती है Router की लाइफ

सोने से पहले Wi-Fi बंद करते हैं? जानिए बिजली की होती है बचत या फिर कम हो जाती है Router की लाइफ

Wi-Fi Router: ज्यादातर एडवांस Wi-Fi Router इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि उन्हें लंबे समय तक लगातार चलाया जा सके.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jul 2026 08:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ज़्यादा गर्मी या लंबी अनुपस्थिति में राउटर बंद करना समझदारी है।

Wi-Fi Router: आज के समय में स्मार्टफोन के साथ-साथ इंटरनेट भी लोगों की जरूरत बन चुकी है. अब ज्यादातर लोग घरों में वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें तेज इंटरनेट स्पीड मिल सके. इसके अलावा अब ज्यादातर ऑफिस, मॉल या पब्लिक प्लेस में भी वाई-फाई का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अक्सर कहा जाता है कि रात में सोने के समय वाई-फाई बंद कर देना चाहिए. लेकिन क्या इससे सच में बिजली बचती है या फिर राउटर की लाइफ कम हो जाती है. आइए जानते हैं कि क्या है इसकी सच्चाई.

क्या बार-बार Router बंद करने से खराब हो जाता है

ज्यादातर एडवांस Wi-Fi Router इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि उन्हें लंबे समय तक लगातार चलाया जा सके. दिन-रात Router का चालू रहना नॉर्मल बात होती है और इससे उसकी लाइफ पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है.

हालांकि, अगर आप दिन में कई बार Router को ऑन-ऑफ करते हैं तो पावर सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर कुछ असर जरूर देखने को मिल सकता है. इससे बार-बार बिजली कटने और आने से डिवाइस पर एक्सट्रा लोड पड़ सकता है.

क्या Wi-Fi Router बंद करने से बचती है बिजली

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Wi-Fi Router बहुत ज्यादा बिजली खपत नहीं करता है. आमतौर पर एक नॉर्मल Router करीब 5 से 15 वॉट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं. अगर इसे रोजाना रात में 7-8 घंटे के लिए बंद किया जाए तो बिजली की थोड़ी बचत जरूर हो सकती है.

हालांकि, ये बचत इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके बिजली बिल में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे. एक महीने में कुछ रुपये तक की ही बचत हो सकती है. इसलिए सिर्फ बिजली बचाने के लिए Router बंद कोई समझदारी नहीं होती है.

क्या रात में बंद करना चाहिए Route

बता दें कि अगर आपका Router ऐसी जगह रखा है जहां गर्मी ज्यादा होती है तो उसे कभी-कभी बंद करके ठंडा होने देना फायदेमंद हो सकता है. इससे ओवरहीटिंग की समस्या कम हो सकती है. इसके अलावा, अगर आप कई दिनों तक घर से बाहर रहने वाले हैं तो Router बंद करना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इससे बिजली की बचत भी होगी और डिवाइस भी सुरक्षित रहेगा. लेकिन अगर आप रोज रात को केवल 7-8 घंटे के लिए Router बंद करते हैं तो इससे कोई बड़ा फायदा नहीं मिलता है.

यह भी पढ़ें:

Jio का नया Freedom Plan लॉन्च! कीमत इतनी कम कि देखकर रह जाएंगे हैरान, जानिए क्या हैं बेनिफिट्स

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
Wi-Fi TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सोने से पहले Wi-Fi बंद करते हैं? जानिए बिजली की होती है बचत या फिर कम हो जाती है Router की लाइफ
सोने से पहले Wi-Fi बंद करते हैं? जानिए बिजली की होती है बचत या फिर कम हो जाती है Router की लाइफ
टेक्नोलॉजी
कितने साल चलता है Smart Bulb? जानिए क्या है सच्चाई
कितने साल चलता है Smart Bulb? जानिए क्या है सच्चाई
टेक्नोलॉजी
Solar Panel लगवाने से पहले जान लें 20% का ये नियम! वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Solar Panel लगवाने से पहले जान लें 20% का ये नियम! वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
क्या बारिश से एकदम साफ हो जाते हैं सोलर पैनल? यहां जानें सच
क्या बारिश से एकदम साफ हो जाते हैं सोलर पैनल? यहां जानें सच
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरकार का मकसद हर युवा को...', वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
'सरकार का मकसद हर युवा को...', वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पप्पू यादव का तेजस्वी यादव निशाना, कहा- 'पहले जो नेता...'
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पप्पू यादव का तेजस्वी यादव निशाना, कहा- 'पहले जो नेता...'
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय
पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय
इंडिया
सिद्धारमैया ने किया 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, बोले - 'आज की राजनीति...'
सिद्धारमैया ने किया 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, बोले - 'आज की राजनीति...'
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
इंडिया
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget