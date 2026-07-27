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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजर्मनी में रहने वाले भारतीय ने बताया यूरोप की बेहतर जिंदगी का राज, वीडियो ने छेड़ी बहस

जर्मनी में रहने वाले भारतीय ने बताया यूरोप की बेहतर जिंदगी का राज, वीडियो ने छेड़ी बहस

Viral Video: सत्यम सिंह का कहना है कि यूरोप में शहरों की योजना लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jul 2026 07:47 AM (IST)
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यूरोप में रहने वाले एक भारतीय युवक का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह बताता है कि यूरोप में अच्छी जिंदगी सिर्फ ऊंची सैलरी, बेहतर हेल्थकेयर या आधुनिक तकनीक की वजह से नहीं है. उसके मुताबिक, असली फर्क वहां की रोजमर्रा की सुविधाओं, साफ-सुथरे सार्वजनिक स्थानों और लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए शहरों में दिखाई देता है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस पर जमकर चर्चा कर रहे हैं.

पार्क में बैठकर बताई यूरोप की खासियत

जर्मनी में रहने वाले भारतीय युवक सत्यम सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में वह अपने घर के पास बने एक पार्क में बैठा नजर आता है. वह बताता है कि पार्क इतना साफ और शांत है कि वह आराम से वहां बैठकर अपनी डायरी लिख सकता है, जबकि आसपास बच्चे खेल रहे होते हैं और लोग बिना किसी शोर-शराबे के टहल रहे होते हैं. उसके मुताबिक, ऐसी छोटी-छोटी चीजें ही लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाती हैं.

 
 
 
 
 
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'यहां सड़कें नहीं, लोगों को प्राथमिकता दी जाती है'

सत्यम सिंह का कहना है कि यूरोप में शहरों की योजना लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं. उसने बताया कि वहां फुटपाथ इतने चौड़े होते हैं कि कई बार सड़क से भी बड़े नजर आते हैं. साइकिल चलाने वालों के लिए अलग लेन होती है और कार चालक तब तक साइकिल सवार के पीछे चलते हैं, जब तक सुरक्षित तरीके से आगे निकलने की जगह न मिल जाए. इसके अलावा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कोई भी पैदल यात्री सड़क पार कर रहा हो तो वाहन चालक अपनी गाड़ी रोक देते हैं, चाहे कार कितनी भी महंगी या लग्जरी क्यों न हो.

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भारत से तुलना पर शुरू हुई बहस

वीडियो में सत्यम ने भारत का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि भारत में कई बार महंगी या बड़ी गाड़ियां चलाने वाले लोग पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखते, जिससे हादसे भी हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि अच्छी जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि सुरक्षित माहौल, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और लोगों को प्राथमिकता देने वाली व्यवस्था से भी आती है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल media पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग उनकी बात से सहमत नजर आए, जबकि कुछ यूजर्स ने कहा कि भारत में भी कई शहरों में तेजी से बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है और तुलना करते समय दोनों जगहों की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 07:47 AM (IST)
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