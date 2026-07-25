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5kW का Solar Panel एक दिन में कितनी बिजली बनाता है? जानिए इससे घर के कौन-कौन से डिवाइस चल सकेंगे
Solar Panel: 5kW का सोलर सिस्टम नॉर्मल स्थितियों में लगभग 20 से 30 यूनिट (kWh) बिजली रोजाना पैदा कर सकता है.
सोलर पैनल आज के समय में काफी तेजी से लोगों के बीच फेमश हो रहा है. अब लोग बिजली बिल बचाने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन अक्सर लोगों को अपने घर में कितने किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए इसके बारे में जानकारी नहीं होती है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 किलोवॉट के सोलर पैनल में घर के कौन-कौन से डिवाइस चल सकेंगे.
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Published at : 25 Jul 2026 12:56 PM (IST)
Tags :Solar Panel TECH NEWS HINDI
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion