5kW का Solar Panel एक दिन में कितनी बिजली बनाता है? जानिए इससे घर के कौन-कौन से डिवाइस चल सकेंगे

5kW का सोलर सिस्टम लगाने के लिए आमतौर पर 400 से 500 वर्गफुट की छत की जरूरत होती है. अगर छत पर पूरे दिन अच्छी धूप आती है तो सिस्टम बेहतर परफॉर्मेंस देगा और बिजली प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी. अगर आपका सोलर सिस्टम ऑन-ग्रिड है और बिजली की खपत प्रोडक्टिविटी के बराबर या उससे कम रहती है तो मासिक बिजली बिल काफी कम हो सकता है.