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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी5kW का Solar Panel एक दिन में कितनी बिजली बनाता है? जानिए इससे घर के कौन-कौन से डिवाइस चल सकेंगे

5kW का Solar Panel एक दिन में कितनी बिजली बनाता है? जानिए इससे घर के कौन-कौन से डिवाइस चल सकेंगे

Solar Panel: 5kW का सोलर सिस्टम नॉर्मल स्थितियों में लगभग 20 से 30 यूनिट (kWh) बिजली रोजाना पैदा कर सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 25 Jul 2026 12:56 PM (IST)
Solar Panel: 5kW का सोलर सिस्टम नॉर्मल स्थितियों में लगभग 20 से 30 यूनिट (kWh) बिजली रोजाना पैदा कर सकता है.

सोलर पैनल आज के समय में काफी तेजी से लोगों के बीच फेमश हो रहा है. अब लोग बिजली बिल बचाने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन अक्सर लोगों को अपने घर में कितने किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए इसके बारे में जानकारी नहीं होती है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 किलोवॉट के सोलर पैनल में घर के कौन-कौन से डिवाइस चल सकेंगे.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5kW का सोलर सिस्टम नॉर्मल स्थितियों में लगभग 20 से 30 यूनिट (kWh) बिजली रोजाना पैदा कर सकता है. भारत में औसतन 4 से 6 घंटे की पीक धूप मिलने पर सोलर पैनल की बिजली बनाने की ताकत बढ़ जाती है जो करीब 25 यूनिट मानी जाती है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5kW का सोलर सिस्टम नॉर्मल स्थितियों में लगभग 20 से 30 यूनिट (kWh) बिजली रोजाना पैदा कर सकता है. भारत में औसतन 4 से 6 घंटे की पीक धूप मिलने पर सोलर पैनल की बिजली बनाने की ताकत बढ़ जाती है जो करीब 25 यूनिट मानी जाती है.
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हालांकि, ये बिजली बनाने की ताकत कई बातों पर निर्भर करता है जैसे कि आपके शहर में कितनी धूप है, मौसम, पैनलों की क्वालिटी, उनका डायरेक्शन और समय-समय पर सफाई. बता दें कि गर्मियों में बिजली बनाने की ताकत बढ़ जाती है जबकि बारिश और सर्दियों में ये कुछ कम हो सकता है.
हालांकि, ये बिजली बनाने की ताकत कई बातों पर निर्भर करता है जैसे कि आपके शहर में कितनी धूप है, मौसम, पैनलों की क्वालिटी, उनका डायरेक्शन और समय-समय पर सफाई. बता दें कि गर्मियों में बिजली बनाने की ताकत बढ़ जाती है जबकि बारिश और सर्दियों में ये कुछ कम हो सकता है.
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इसके लावा अगर आपका 5kW सोलर सिस्टम अच्छी तरह काम कर रहा है तो इससे नॉर्मल घर के लगभग सभी जरूरी डिवाइस आसानी से चलाए जा सकते हैं. जैसे 1 से 2 एयर कंडीशनर (AC), 1 फ्रिज, 8 से 10 पंखे, 15 से 20 LED बल्ब, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, लैपटॉप और मोबाइल चार्जर शामिल हैं.
इसके लावा अगर आपका 5kW सोलर सिस्टम अच्छी तरह काम कर रहा है तो इससे नॉर्मल घर के लगभग सभी जरूरी डिवाइस आसानी से चलाए जा सकते हैं. जैसे 1 से 2 एयर कंडीशनर (AC), 1 फ्रिज, 8 से 10 पंखे, 15 से 20 LED बल्ब, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, लैपटॉप और मोबाइल चार्जर शामिल हैं.
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अब अगर सभी हैवी डिवाइस एक साथ लंबे समय तक चलाए जाएं तो बिजली की खपत बढ़ सकती है. इसलिए सलाह दी जाती है कि एक साथ हैवी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
अब अगर सभी हैवी डिवाइस एक साथ लंबे समय तक चलाए जाएं तो बिजली की खपत बढ़ सकती है. इसलिए सलाह दी जाती है कि एक साथ हैवी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके घर में प्रतिदिन 18 से 25 यूनिट बिजली की खपत होती है तो 5kW का सोलर सिस्टम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ये सिस्टम 3 से 5 बेडरूम वाले घरों की नॉर्मल बिजली जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके घर में प्रतिदिन 18 से 25 यूनिट बिजली की खपत होती है तो 5kW का सोलर सिस्टम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ये सिस्टम 3 से 5 बेडरूम वाले घरों की नॉर्मल बिजली जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकता है.
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5kW का सोलर सिस्टम लगाने के लिए आमतौर पर 400 से 500 वर्गफुट की छत की जरूरत होती है. अगर छत पर पूरे दिन अच्छी धूप आती है तो सिस्टम बेहतर परफॉर्मेंस देगा और बिजली प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी. अगर आपका सोलर सिस्टम ऑन-ग्रिड है और बिजली की खपत प्रोडक्टिविटी के बराबर या उससे कम रहती है तो मासिक बिजली बिल काफी कम हो सकता है.
5kW का सोलर सिस्टम लगाने के लिए आमतौर पर 400 से 500 वर्गफुट की छत की जरूरत होती है. अगर छत पर पूरे दिन अच्छी धूप आती है तो सिस्टम बेहतर परफॉर्मेंस देगा और बिजली प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी. अगर आपका सोलर सिस्टम ऑन-ग्रिड है और बिजली की खपत प्रोडक्टिविटी के बराबर या उससे कम रहती है तो मासिक बिजली बिल काफी कम हो सकता है.
Published at : 25 Jul 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS HINDI

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