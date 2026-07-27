Seltos के सामने नई Tekton, किसका पलड़ा भारी?

Nissan Tekton vs Kia Seltos: अगर आपको मिड-साइज एसयूवी कार पसंद है तो अभी मार्केट में कई इस सेगमेंट में गाड़ियां टॉप पर चल रही हैं. लेकिन आज हम इस खबर में 2 ऐसी मिड-साइज एसयूवी की बात करेंगे जो की अभी ऑटोमोबाइल मार्केट में धमाल मचा रही हैं. दरअसल, हम बात कर रहें हैं निसानकी नई टेक्टॉन और किआ सेल्टोस की.

टेक्टॉन अपने मस्कुलर लुक, 10.49 लाख रुपये की आक्रामक शुरुआती कीमत और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ उतरी है. वहीं सेल्टोस अपने फीचर्स और कई इंजन ऑप्शंस के दम पर खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई है. तो चलिए जानते हैं कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी एसयूवी आपके लिए सबसे सही साबित होगी.

पावर और इंजन में कौन दमदार?

बता दें कि, इंजन विकल्पों के मामले में किआ सेल्टोस काफी विविधता पेश करती है. इसमें 1.5-लीटर नॉर्मल पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और एक पावरफुल डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है. वहीं निसान टेक्टॉन केवल टर्बो-पेट्रोल ऑप्शंस के साथ आती है.

जिसमें 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो इंजन शामिल हैं. हालांकि, टेक्टॉन का 1.3-लीटर टर्बो इंजन 280 Nm का जबरदस्त टॉर्क देता है जो सेल्टोस के टर्बो इंजन से भी ज्यादा है. अगर आपको डीजल गाड़ी चाहिए तो सेल्टोस बाजी मारती है लेकिन पेट्रोल में टेक्टॉन का पिकअप काफी दमदार है.

यह भी पढ़ें: सरकार का सपोर्ट, फिर भी EV क्यों हो रही हैं महंगी?

फीचर्स और केबिन में कौन देता है ज्यादा लग्जरी?

बात करें अगर केबिन और फीचर्स की तो दोनों ही कारें एक से बढ़कर एक हैं. सेल्टोस में ड्यूल 10.25-इंच की कनेक्टेड स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और बोस का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलता है.

जबकि दूसरी तरफ, निसान टेक्टॉन में भी 10.1-इंच का टचस्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर और पावर्ड टेलगेट जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. दोनों गाड़ियों में लेवल-2 ADAS और 6 एयरबैग्स जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. लेकिन टेक्टॉन को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग का अतिरिक्त फायदा मिलता है.

किसमें होगी ज्यादा बचत?

बता दें कि, कीमत के मामले में निसान टेक्टॉन बाजी मारती हुई नजर आती है. टेक्टॉन की एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.59 लाख रुपये तक जाती है. जो किआ सेल्टोस के मुकाबले काफी किफायती है. क्योंकि, किआ सेल्टोस की शुरुवाती कीमत 10.99 लाख से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है.

टेक्टॉन का टॉप मॉडल सेल्टोस से लगभग डेढ़ लाख रुपये सस्ता पड़ता है. माइलेज की बात करें तो टेक्टॉन का 1.0-लीटर टर्बो इंजन 19.4 kmpl का दावा करता है. जो सेल्टॉस के पेट्रोल वेरिएंट्स से बेहतर है. ऐसे में कम बजट में ज्यादा सेफ्टी और माइलेज चाहने वालों के लिए टेक्टॉन बेस्ट डील है.

यह भी पढ़ें: भारत का पहला E85 स्कूटर, टू-व्हीलर बाजार में हलचल