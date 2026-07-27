Power Bank होने वाला है खराब, ये साइन दिखें तो यूज करना कर दें बंद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चार्जिंग व्यवहार में बदलाव भी बैटरी बदलने का संकेत देता है।

Power Bank Warning Signs: ज्यादातर पावर बैंक में लिथियम-आयन बैटरी यूज होती है. यह बैटरी एकदम से खराब नहीं होती और पहले कई वॉर्निंग साइन देती है. इन साइन से समझ आ जाता है कि बैटरी खराब होने वाली है और आपको पावर बैंक रिप्लेस करना पड़ेगा. मोटे तौर पर खराब हो रहा पावर बैंक 6 तरह के साइन देता है. अगर आपके पावर बैंक में इनमें से कोई साइन नजर आ रहा है तो यह बताता है कि बैटरी खराब हो रही है और आपको इसे रिप्लेस करने पर विचार करना चाहिए.

इन संकेतों पर रखें नजर

Swelling- अगर पावर बैंक में फुलावट आ गई है तो यह सबसे सीरियस वॉर्निंग है. पावर बैंक में लगी बैटरी में जब लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट टूटने लगते हैं तो ज्वलनशील गैसेस जनरेट होती हैं. पावर बैंक पूरी तरह पैक होता है, इस वजह से गैस को निकलने की जगह नहीं मिलती. प्रेशर बढ़ने से पावर बैंक का कवर फूलने लगता है. ऐसी स्थिति में इसका इस्तेमाल बंद कर दें. पाउच को पंक्चर कर गैस को बाहर निकालने की कोशिश न करें. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है.

ओवरहीटिंग- यूज के दौरान पावर बैंक का थोड़ा हीट होना सामान्य है, लेकिन अगर यह बिना यूज के भी हीट होने लगे या यूज के दौरान ओवरहीट होने लगे तो इसे खतरे की घंटी समझना चाहिए. आमतौर पर प्रोटेक्शन सर्किट में गड़बड़ी होने पर ऐसी दिक्कत आती है. अगर आपके पावर बैंक में यह दिक्कत आने लगी है तो इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए.

Burning Smell- पावर बैंक इस्तेमाल करते समय अगर इसमें से केमिकल या कुछ जलने की गंध आ रही हो तो यह बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है. इंटरनल इंसुलेशन के डैमेज होने या शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसे गंध आती है. इसलिए इसे इग्नोर न करें और पावर बैंक को चार्ज या डिस्चार्ज करना बंद कर दें.

विजिबल डैमेज- अगर पावर बैंक फिजिकली डैमेज हो गया है तो यह भी खतरनाक हो सकता है. अगर आपको इसमें क्रैक या डेंट्स आदि नजर आ रहे हैं तो इसका सावधानी से इस्तेमाल करें. कॉर्नर की बजाय बैटरी के ऊपर वाले हिस्से पर आए डेंट्स ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं. अगर डैमेज होने के बाद यह ओवरहीट होने लगे तो इसे यूज करना बंद कर दें.

चार्जिंग बिहेवियर में बदलाव- अगर फुल दिख रही बैटरी एकदम से डिस्चार्ज हो जाए या पावर बैंक बार-बार ऑन या ऑफ होता रहता है तो यह भी दिखाता है कि इसे बदलने का समय आ गया है.

ये भी पढ़ें- iPhone 18 Pro को सस्ता रखने की कोशिश, क्या डिस्प्ले क्वालिटी होगी कम?