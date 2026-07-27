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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPower Bank होने वाला है खराब, ये साइन दिखें तो यूज करना कर दें बंद

Power Bank होने वाला है खराब, ये साइन दिखें तो यूज करना कर दें बंद

Power Bank Warning Signs: पावर बैंक एक जरूरी एक्सेसरी है, जो आपको मुश्किल से बचा सकती है, लेकिन अगर इसे यूज करते समय ओवरहीटिंग या गंध आने जैसी समस्या है तो यूज करना बंद कर दें.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 27 Jul 2026 07:47 AM (IST)
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  • चार्जिंग व्यवहार में बदलाव भी बैटरी बदलने का संकेत देता है।

Power Bank Warning Signs: ज्यादातर पावर बैंक में लिथियम-आयन बैटरी यूज होती है. यह बैटरी एकदम से खराब नहीं होती और पहले कई वॉर्निंग साइन देती है. इन साइन से समझ आ जाता है कि बैटरी खराब होने वाली है और आपको पावर बैंक रिप्लेस करना पड़ेगा. मोटे तौर पर खराब हो रहा पावर बैंक 6 तरह के साइन देता है. अगर आपके पावर बैंक में इनमें से कोई साइन नजर आ रहा है तो यह बताता है कि बैटरी खराब हो रही है और आपको इसे रिप्लेस करने पर विचार करना चाहिए.

इन संकेतों पर रखें नजर

Swelling- अगर पावर बैंक में फुलावट आ गई है तो यह सबसे सीरियस वॉर्निंग है. पावर बैंक में लगी बैटरी में जब लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट टूटने लगते हैं तो ज्वलनशील गैसेस जनरेट होती हैं. पावर बैंक पूरी तरह पैक होता है, इस वजह से गैस को निकलने की जगह नहीं मिलती. प्रेशर बढ़ने से पावर बैंक का कवर फूलने लगता है. ऐसी स्थिति में इसका इस्तेमाल बंद कर दें. पाउच को पंक्चर कर गैस को बाहर निकालने की कोशिश न करें. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है.

ओवरहीटिंग- यूज के दौरान पावर बैंक का थोड़ा हीट होना सामान्य है, लेकिन अगर यह बिना यूज के भी हीट होने लगे या यूज के दौरान ओवरहीट होने लगे तो इसे खतरे की घंटी समझना चाहिए. आमतौर पर प्रोटेक्शन सर्किट में गड़बड़ी होने पर ऐसी दिक्कत आती है. अगर आपके पावर बैंक में यह दिक्कत आने लगी है तो इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए.

Burning Smell- पावर बैंक इस्तेमाल करते समय अगर इसमें से केमिकल या कुछ जलने की गंध आ रही हो तो यह बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है. इंटरनल इंसुलेशन के डैमेज होने या शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसे गंध आती है. इसलिए इसे इग्नोर न करें और पावर बैंक को चार्ज या डिस्चार्ज करना बंद कर दें.

विजिबल डैमेज- अगर पावर बैंक फिजिकली डैमेज हो गया है तो यह भी खतरनाक हो सकता है. अगर आपको इसमें क्रैक या डेंट्स आदि नजर आ रहे हैं तो इसका सावधानी से इस्तेमाल करें. कॉर्नर की बजाय बैटरी के ऊपर वाले हिस्से पर आए डेंट्स ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं. अगर डैमेज होने के बाद यह ओवरहीट होने लगे तो इसे यूज करना बंद कर दें.

चार्जिंग बिहेवियर में बदलाव- अगर फुल दिख रही बैटरी एकदम से डिस्चार्ज हो जाए या पावर बैंक बार-बार ऑन या ऑफ होता रहता है तो यह भी दिखाता है कि इसे बदलने का समय आ गया है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 27 Jul 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Power Bank Tips And Tricks TECH NEWS
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