#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकितने साल चलता है Smart Bulb? जानिए क्या है सच्चाई

कितने साल चलता है Smart Bulb? जानिए क्या है सच्चाई

Smart Bulb: ज्यादातर अच्छी क्वालिटी के Smart LED Bulb की लाइफ 15,000 से 25,000 घंटे तक बताई जाती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jul 2026 07:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • स्मार्ट बल्ब 8-12 साल तक चल सकते हैं।
  • बिजली फ्लकचुएशन, खराब वायरिंग बल्ब की लाइफ घटाते हैं।
  • Wi-Fi कनेक्टिविटी बल्ब की लाइफ पर असर नहीं डालती।
  • खरीदने से पहले ब्राइटनेस, कनेक्टिविटी, वारंटी जरूर जांचें।

Smart Bulb: आज के समय में स्मार्ट होम डिवाइस मार्केट में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें स्मार्ट बल्ब भी घरों में ज्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं. इन स्मार्ट बल्ब की एक खास बात ये है कि इन्हें मोबाइल ऐप या वॉयस असिस्टेंट से भी कंट्रोल किया जा सकता है. इसके अलावा इसमें कई सारे स्मार्ट फीचर्स भी मिल जाते हैं. लेकिन अक्सर स्मार्ट बल्ब इस्तेमाल करने वाले यूजर्स में एक सवाल होता है कि ये कितने साल तक चल सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी सच्चाई.

कितनी होती है Smart Bulb की लाइफ

आपको बता दें कि ज्यादातर अच्छी क्वालिटी के Smart LED Bulb की लाइफ 15,000 से 25,000 घंटे तक बताई जाती है. ऐसे में अगर आप रोजाना लगभग 4-5 घंटे इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये करीब 8 से 12 साल तक आराम से चल सकता है. हालांकि ये पीरियड ब्रांड, इस्तेमाल के तरीके और बिजली की क्वालिटी पर भी निर्भर करती है.

किन वजहों से कम हो जाती है लाइफ

दरअसल, Smart Bulb की लाइफ कम होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं. जैसे बार-बार बिजली का फ्लकचुएशन, खराब वायरिंग, बंद फिटिंग में जरूरत से ज्यादा गर्मी होना और लगातार ऑन-ऑफ करना स्मार्ट बल्ब की लाइफ को कम कर सकती है. इसलिए ऐसे बल्ब को हमेशा अच्छी क्वालिटी के होल्डर और सेफ बिजली सप्लाई के साथ इस्तेमाल करना चाहिए.

इसके अलावा कई बार LED तो ठीक रहती है लेकिन ऐप सपोर्ट या फर्मवेयर अपडेट बंद होने से कुछ स्मार्ट फीचर्स सीमित हो सकते हैं. हालांकि बल्ब नॉर्मल LED की तरह जलता रहता है. इसलिए खरीदते समय ऐसे ब्रांड का चुनाव करना बेहतर होता है जो लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट और ऐप सपोर्ट देता हो.

क्या Wi-Fi से कनेक्ट रहने पर जल्दी खराब होती है

बता दें कि कई लोगों को लगता है कि लगातार Wi-Fi या Bluetooth से कनेक्ट रहने के कारण Smart Bulb जल्दी खराब हो जाते हैं. असल में ऐसा नहीं है. स्मार्ट फीचर्स बल्ब के इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा होते हैं और नॉर्मस स्थिति में इनका बल्ब की LED लाइफ पर बहुत कम असर पड़ता है. अगर बिजली का वोल्टेज स्टेबल रहे और बल्ब अच्छी क्वालिटी का हो तो ये लंबे समय तक सही तरीके से काम करता है.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्ट बल्ब खरीदते समय कुछ जरूरी चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. जैसे उसकी ब्राइटनेस (Lumens), कलर सपोर्ट, Wi-Fi या Bluetooth कनेक्टिविटी, बिजली की खपत और वारंटी जैसी चीजों का जरूर चेक करना चाहिए.

यह भी पढ़ें:

डोरबेल बजते ही टीवी पर दिखेगा लाइव वीडियो! Ring Doorbell Camera को Smart TV से ऐसे करें कनेक्ट

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Smart Bulb TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Solar Panel लगवाने से पहले जान लें 20% का ये नियम! वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Solar Panel लगवाने से पहले जान लें 20% का ये नियम! वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
क्या बारिश से एकदम साफ हो जाते हैं सोलर पैनल? यहां जानें सच
क्या बारिश से एकदम साफ हो जाते हैं सोलर पैनल? यहां जानें सच
टेक्नोलॉजी
बिना क्वालिटी खराब किए फोटो भेजने के काम आएंगे ये तरीके
बिना क्वालिटी खराब किए फोटो भेजने के काम आएंगे ये तरीके
टेक्नोलॉजी
Facebook में आने वाला है सबसे बड़ा बदलाव! मिलेगा TikTok वाला फीचर
Facebook में आने वाला है सबसे बड़ा बदलाव! मिलेगा TikTok वाला फीचर
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय
पहली गेंद पर विकेट लेकर मयंक यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय
इंडिया
सिद्धारमैया ने किया 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, बोले - 'आज की राजनीति...'
सिद्धारमैया ने किया 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान, बोले - 'आज की राजनीति...'
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
इंडिया
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget