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iPhone Secret Feature: दोस्त लेकर भाग गया फोन, दूर से बोलकर भी लॉक कर सकते हैं डिवाइस, जानिए कैसे यूज करें ये फीचर
iPhone Secret Feature: कई बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त या भाई-बहन मजाक में आपका फोन उठाकर भाग जाता है.
कई बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त या भाई-बहन मजाक में आपका फोन उठाकर भाग जाता है. अगर उस वक्त फोन अनलॉक हो तो सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं आपकी पर्सनल चैट या गैलरी कोई देख न ले. ऐसे हालात में Apple के iPhone में दिया गया एक खास फीचर आपकी बड़ी मदद कर सकता है.
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Published at : 30 Mar 2026 01:48 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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