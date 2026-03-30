iPhone Secret Feature: दोस्त लेकर भाग गया फोन, दूर से बोलकर भी लॉक कर सकते हैं डिवाइस, जानिए कैसे यूज करें ये फीचर

इस फीचर की मदद से आप बिना फोन को छुए सिर्फ बोलकर उसे तुरंत लॉक कर सकते हैं. यानी अगर फोन आपके हाथ में नहीं है तब भी आप अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रख सकते हैं. दरअसल, iPhone में Vocal Shortcuts नाम का एक खास फीचर मिलता है जो Accessibility सेटिंग्स का हिस्सा है.