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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone Secret Feature: दोस्त लेकर भाग गया फोन, दूर से बोलकर भी लॉक कर सकते हैं डिवाइस, जानिए कैसे यूज करें ये फीचर

iPhone Secret Feature: दोस्त लेकर भाग गया फोन, दूर से बोलकर भी लॉक कर सकते हैं डिवाइस, जानिए कैसे यूज करें ये फीचर

iPhone Secret Feature: कई बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त या भाई-बहन मजाक में आपका फोन उठाकर भाग जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 30 Mar 2026 01:51 PM (IST)
iPhone Secret Feature: कई बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त या भाई-बहन मजाक में आपका फोन उठाकर भाग जाता है.

कई बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त या भाई-बहन मजाक में आपका फोन उठाकर भाग जाता है. अगर उस वक्त फोन अनलॉक हो तो सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं आपकी पर्सनल चैट या गैलरी कोई देख न ले. ऐसे हालात में Apple के iPhone में दिया गया एक खास फीचर आपकी बड़ी मदद कर सकता है.

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इस फीचर की मदद से आप बिना फोन को छुए सिर्फ बोलकर उसे तुरंत लॉक कर सकते हैं. यानी अगर फोन आपके हाथ में नहीं है तब भी आप अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रख सकते हैं. दरअसल, iPhone में Vocal Shortcuts नाम का एक खास फीचर मिलता है जो Accessibility सेटिंग्स का हिस्सा है.
इस फीचर की मदद से आप बिना फोन को छुए सिर्फ बोलकर उसे तुरंत लॉक कर सकते हैं. यानी अगर फोन आपके हाथ में नहीं है तब भी आप अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रख सकते हैं. दरअसल, iPhone में Vocal Shortcuts नाम का एक खास फीचर मिलता है जो Accessibility सेटिंग्स का हिस्सा है.
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इसके जरिए आप अपनी आवाज़ के लिए कुछ खास कमांड सेट कर सकते हैं जिन्हें बोलते ही फोन अपने आप तय किया गया काम कर देता है. इसी फीचर का इस्तेमाल करके आप फोन को वॉइस कमांड से लॉक करने का विकल्प सेट कर सकते हैं.
इसके जरिए आप अपनी आवाज़ के लिए कुछ खास कमांड सेट कर सकते हैं जिन्हें बोलते ही फोन अपने आप तय किया गया काम कर देता है. इसी फीचर का इस्तेमाल करके आप फोन को वॉइस कमांड से लॉक करने का विकल्प सेट कर सकते हैं.
Published at : 30 Mar 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI IPhone Secret Feature

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