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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइल की ब्लू लाइट से बचाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानें सच्चाई

मोबाइल की ब्लू लाइट से बचाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानें सच्चाई

Tech Tips: ब्लू लाइट दिखाई देने वाली रोशनी का ही एक हिस्सा है जिसकी वेवलेंथ काफी कम होती है और इसमें एनर्जी ज्यादा होती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 16 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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  • खरीदते समय फिल्टर क्षमता और अन्य खूबियां जांचकर ही खरीदें।

Tech Tips: टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए-नए डिवाइस लोगों की जरूरत बन चुके हैं. आज सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि लैपटॉप, स्मार्टवॉच, टैबलेट ने भी लोगों के जीवन में अपनी एक जगह बना ली है. पढ़ाई से लेकर ऑफिस के काम तक, लोग अब इन डिवाइसों का ही इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इन डिवाइस के सामने कई घंटों गुजारने से लोगों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है.

दरअसल, इन डिवाइसों से ब्लू लाइट निकलती है जो लोगों के आंखों के लिए सही नहीं होती है. इसीलिए मार्केट में ब्लू लाइट स्क्रीन प्रोटेक्टर आ चुका है जिसकी बाजार में काफी चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि ये स्क्रीन प्रोटेक्टर किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है.

क्या होती है ब्लू लाइट

जानकारी के अनुसार, ब्लू लाइट दिखाई देने वाली रोशनी का ही एक हिस्सा है जिसकी वेवलेंथ काफी कम होती है और इसमें एनर्जी ज्यादा होती है. सूरज की रोशनी इसका नैचुरल सोर्स होता है जबकि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और दूसरे डिजिटल डिस्प्ले से भी कुछ मात्रा में ब्लू लाइट निकलती है.


हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट अपने आप में आंखों के लिए खतरनाक है. समस्या अक्सर लंबे समय तक स्क्रीन देखने, कम पलक झपकाने, गलत ब्राइटनेस और खराब स्क्रीन-यूजिंग आदतों से जुड़ी होती है.

कैसे काम करता है ब्लू लाइट स्क्रीन प्रोटेक्टर

आपको बता दें कि ब्लू लाइट स्क्रीन प्रोटेक्टर एक तरह की फिल्म या टेम्पर्ड ग्लास होता है जिसे स्क्रीन के ऊपर लगाया जाता है. इसमें ऐसी लेयर या कोटिंग की जाती है जो ब्लू स्पेक्ट्रम की रोशनी को फिल्टर करने का दावा करती है.

लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना चाहिए कि हर ब्लू लाइट स्क्रीन प्रोटेक्टर समान नहीं होता है. अलग-अलग प्रोडक्ट अलग लेवल में ब्लू लाइट फिल्टर करते हैं. इसलिए केवल पैकेजिंग पर लिखे Blue Light Protection दावे को देखकर किसी डिवाइस को खरीदना सही नहीं माना जाता है.

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप ब्लू लाइट स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ ब्लू लाइट ब्लॉक लिखे होने से फैसला न लें. इसकी जगह पर प्रोडक्ट की जानकारी में ये देखें कि कंपनी कितनी ब्लू लाइट फिल्टर करने का दावा कर रही है. इसके साथ ही स्क्रीन प्रोटेक्टर का किस तरह से टेस्ट हुआ है.

साथ ही प्रोटेक्टर की क्लैरिटी, टच रिस्पॉन्स, ग्लेयर रिडक्शन और फिटिंग भी जरूरी होता हैं. बहुत ज्यादा टिंट वाला प्रोटेक्टर स्क्रीन के रंगों को बदल सकता है जो फोटो या वीडियो एडिटिंग करने वालों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 16 Aug 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Blue Light Screen Protector
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