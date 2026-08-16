इंडिकेटर नहीं, हाथ के इशारा से मोड़ते हैं बाइक? ये कितना बड़ा अपराध

Indicator Rules: सड़क पर वाहन चलाते समय दूसरे वाहन चालकों को अपनी दिशा बदलने की जानकारी देना बेहद जरूरी है. सड़क पर बाइक या स्कूटर चलाते समय मोड़ लेने से पहले इंडिकेटर देना सामान्य और जरूरी ट्रैफिक नियमों में शामिल है. यदि इंडिकेटर काम नहीं कर रहा हो, तो हाथ से संकेत देना दूसरे वाहन चालकों को सावधान करने का एक वैकल्पिक तरीका हो सकता है. भारत के मोटर वाहन नियमों में हाथ के संकेतों का प्रावधान भी मौजूद है, खासकर तब जब वाहन के संकेतक या सिग्नल प्रभावी ढंग से काम न कर रहे हो. लेकिन कई लोग जल्दबाजी के कारण हाथ से इशारा करके दिशा बदल लेते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह कितना बड़ा अपराध है.

नियम का उल्लंघन

आधुनिक दोपहिया वाहनों में दिशा बताने के लिए इंडिकेटर अनिवार्य सुरक्षा उपकरण हैं. इसलिए अगर बाइक का इंडिकेटर खराब है और चालक उसे ठीक कराए बिना लगातार वाहन चला रहा है, तो यह नियमों के उल्लंघन का कारण बन सकता है. पुलिस कार्रवाई की स्थिति में चालान भी किया जा सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथ का संकेत इंडिकेटर का सामान्य विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाने वाला संकेत है. यदि बाइक का इंडिकेटर सही स्थिति में है, तो उसका इस्तेमाल करना ही सुरक्षित और बेहतर तरीका है. हाथ से इशारा करते हुए बाइक चलाना भी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि एक हाथ हैंडल से हटने पर वाहन पर नियंत्रण बीगड़ सकता है.

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किन बातों का ध्यान रखना होता है जरूरी?

अगर आपका इंडिकेटर अचानक काम करना बंद कर दे. तो ऐसे में हाथ से संकेत देने की स्थिति में भी सावधानी बेहद जरूरी है. उदाहरण के लिए, बाएं या दाएं मुड़ने से पहले चालक को पर्याप्त दूरी से संकेत देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह संकेत को समझ सके. केवल हाथ बाहर निकाल देना पर्याप्त नहीं होता. मोड़ लेने से पहले गति कम करना, पीछे की ओर देखना और रास्ता सुरक्षित होने की पुष्टि करना भी जरूरी है.

इंडिकेटर क्यों होता है जरूरी?

ट्रैफिक नियमों का उद्देश्य सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकना है. अचानक बिना इंडिकेटर दिए मोड़ना पीछे चल रहे वाहन चालक के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है. खासकर तेज रफ्तार सड़क, हाईवे या व्यस्त चौराहों पर ऐसा करना गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है. इसलिए अगर वादन का इंडिकेटर खराब है तो सबसे सुरक्षित कदम है कि उसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए. हाथ का संकेत जरूरत पड़ने पर मददगार हो सकता है, लेकिन इसे इंडिकेटर की जगह स्थायी आदत बना लेना सही नहीं है.

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