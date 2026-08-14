अलग-अलग स्टडी और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्राई मोड आमतौर पर कूल मोड की तुलना में 40 से 50 प्रतिशत तक बिजली बचाता है, क्योंकि इसमें कंप्रेसर लगातार चलने की बजाय कम पावर पर रुक-रुक कर चलता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सही परिस्थितियों में ये बचत 20 से 30 प्रतिशत के आसपास भी हो सकती है, जबकि बेहतर हालात में कई घरों में ये बचत 50 प्रतिशत तक भी पहुंच सकती है. यानी कुल मिलाकर, ड्राई मोड इस्तेमाल करने से बिजली की खपत काफी हद तक कम हो सकती है, हालांकि इसका सही आंकड़ा आपके एसी के मॉडल और मौसम पर निर्भर करता है.