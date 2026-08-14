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Fake UPI Apps For Discount : डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
Fake UPI Apps For Discount : चाय की दुकान पर भुगतान करना हो, दोस्तों के साथ बिल बांटना हो या फिर ऑनलाइन खरीदारी करनी हो, कुछ सेकेंड में UPI से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं.
आज के समय में UPI से पेमेंट करना लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है. चाय की दुकान पर भुगतान करना हो, दोस्तों के साथ बिल बांटना हो या फिर ऑनलाइन खरीदारी करनी हो, कुछ सेकेंड में UPI से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में UPI के जरिए 1,496 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और करीब 20.60 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. लेकिन जैसे-जैसे UPI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ऑनलाइन ठगी के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. अब जालसाज बिल्कुल असली दिखने वाले फेक UPI ऐप बनाकर लोगों को भुगतान होने का झूठा भरोसा दे रहे हैं. ऐसे में कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है.
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Published at : 14 Aug 2026 08:28 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion