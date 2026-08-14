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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीFake UPI Apps For Discount : डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना

Fake UPI Apps For Discount : डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना

Fake UPI Apps For Discount : चाय की दुकान पर भुगतान करना हो, दोस्तों के साथ बिल बांटना हो या फिर ऑनलाइन खरीदारी करनी हो, कुछ सेकेंड में UPI से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 14 Aug 2026 08:28 AM (IST)
Fake UPI Apps For Discount : चाय की दुकान पर भुगतान करना हो, दोस्तों के साथ बिल बांटना हो या फिर ऑनलाइन खरीदारी करनी हो, कुछ सेकेंड में UPI से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं.

आज के समय में UPI से पेमेंट करना लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है. चाय की दुकान पर भुगतान करना हो, दोस्तों के साथ बिल बांटना हो या फिर ऑनलाइन खरीदारी करनी हो, कुछ सेकेंड में UPI से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में UPI के जरिए 1,496 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और करीब 20.60 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. लेकिन जैसे-जैसे UPI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ऑनलाइन ठगी के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. अब जालसाज बिल्कुल असली दिखने वाले फेक UPI ऐप बनाकर लोगों को भुगतान होने का झूठा भरोसा दे रहे हैं. ऐसे में कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है.

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ठगी के लिए बनाए गए फेक UPI ऐप देखने में असली ऐप जैसे ही लग सकते हैं. जालसाज Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे UPI ऐप की नकल वाले ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें पेमेंट करने के बाद स्क्रीन पर सफल भुगतान का मैसेज और साउंड नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है. छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और मजदूरों को इस तरह के फर्जी भुगतान के जरिए निशाना बनाया जा सकता है. Telegram पर भी ऐसे नकली ऐप के लिंक शेयर किए जाने की बात सामने आई है.
ठगी के लिए बनाए गए फेक UPI ऐप देखने में असली ऐप जैसे ही लग सकते हैं. जालसाज Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे UPI ऐप की नकल वाले ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें पेमेंट करने के बाद स्क्रीन पर सफल भुगतान का मैसेज और साउंड नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है. छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और मजदूरों को इस तरह के फर्जी भुगतान के जरिए निशाना बनाया जा सकता है. Telegram पर भी ऐसे नकली ऐप के लिंक शेयर किए जाने की बात सामने आई है.
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ठग किसी दुकान या व्यक्ति का QR कोड स्कैन करने के बाद फर्जी पेमेंट स्क्रीन दिखा सकते हैं. फोन में भुगतान सफल होने जैसा मैसेज दिखाई देता है और आवाज भी आती है, जिससे सामने वाले को लगता है कि पैसे मिल चुके हैं, लेकिन असल में रकम बैंक खाते में पहुंचती ही नहीं, इसलिए किसी भी भुगतान के स्क्रीनशॉट या साउंड नोटिफिकेशन को अंतिम प्रमाण न मानें.
ठग किसी दुकान या व्यक्ति का QR कोड स्कैन करने के बाद फर्जी पेमेंट स्क्रीन दिखा सकते हैं. फोन में भुगतान सफल होने जैसा मैसेज दिखाई देता है और आवाज भी आती है, जिससे सामने वाले को लगता है कि पैसे मिल चुके हैं, लेकिन असल में रकम बैंक खाते में पहुंचती ही नहीं, इसलिए किसी भी भुगतान के स्क्रीनशॉट या साउंड नोटिफिकेशन को अंतिम प्रमाण न मानें.
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भुगतान मिलने के बाद खुद अपने UPI ऐप की बैलेंस हिस्ट्री या बैंक स्टेटमेंट में जाकर रकम की जांच करें. अगर ट्रांजैक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो भुगतान हुआ मानकर सामान या सेवा देने में जल्दबाजी न करें. यही तरीका फर्जी पेमेंट के मामले में नुकसान से बचने में मदद कर सकता है.
भुगतान मिलने के बाद खुद अपने UPI ऐप की बैलेंस हिस्ट्री या बैंक स्टेटमेंट में जाकर रकम की जांच करें. अगर ट्रांजैक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो भुगतान हुआ मानकर सामान या सेवा देने में जल्दबाजी न करें. यही तरीका फर्जी पेमेंट के मामले में नुकसान से बचने में मदद कर सकता है.
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UPI PIN किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. UPI PIN का इस्तेमाल पैसे भेजने के लिए होता है, पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं, किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने या पैसे रिसीव करने के नाम पर PIN डालने से बचना जरूरी है. भुगतान से पहले रिसीवर का नाम और UPI ID भी ध्यान से जांचें.
UPI PIN किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. UPI PIN का इस्तेमाल पैसे भेजने के लिए होता है, पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं, किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने या पैसे रिसीव करने के नाम पर PIN डालने से बचना जरूरी है. भुगतान से पहले रिसीवर का नाम और UPI ID भी ध्यान से जांचें.
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UPI ऐप डाउनलोड करते समय केवल Google Play Store या App Store जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें. किसी संदिग्ध लिंक या ज्यादा कैशबैक के लालच में ऐप डाउनलोड न करें. भुगतान के लिए सार्वजनिक या असुरक्षित Wi-Fi का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए. फोन और UPI ऐप पर लॉक या बायोमेट्रिक सुरक्षा रखना भी यूजफुल है.
UPI ऐप डाउनलोड करते समय केवल Google Play Store या App Store जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें. किसी संदिग्ध लिंक या ज्यादा कैशबैक के लालच में ऐप डाउनलोड न करें. भुगतान के लिए सार्वजनिक या असुरक्षित Wi-Fi का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए. फोन और UPI ऐप पर लॉक या बायोमेट्रिक सुरक्षा रखना भी यूजफुल है.
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UPI ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को नियमित रूप से चेक करते रहें. अगर कोई अनजान या संदिग्ध भुगतान दिखाई देता है, तो तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दें. साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर 1930 पर कॉल कर सकते हैं और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज की जा सकती है. UPI का इस्तेमाल सुविधाजनक है, लेकिन भुगतान की पुष्टि खुद करना और छोटी-छोटी सुरक्षा सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है.
UPI ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को नियमित रूप से चेक करते रहें. अगर कोई अनजान या संदिग्ध भुगतान दिखाई देता है, तो तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दें. साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर 1930 पर कॉल कर सकते हैं और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज की जा सकती है. UPI का इस्तेमाल सुविधाजनक है, लेकिन भुगतान की पुष्टि खुद करना और छोटी-छोटी सुरक्षा सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है.
Published at : 14 Aug 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Technology UPI App Online Payment Fraud Fake UPI App UPI Discount

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