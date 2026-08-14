ठगी के लिए बनाए गए फेक UPI ऐप देखने में असली ऐप जैसे ही लग सकते हैं. जालसाज Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे UPI ऐप की नकल वाले ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें पेमेंट करने के बाद स्क्रीन पर सफल भुगतान का मैसेज और साउंड नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है. छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और मजदूरों को इस तरह के फर्जी भुगतान के जरिए निशाना बनाया जा सकता है. Telegram पर भी ऐसे नकली ऐप के लिंक शेयर किए जाने की बात सामने आई है.