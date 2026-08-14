Smartphone में कौन से चीज सबसे ज्यादा बैटरी खाती है?

स्मार्टफोन की बैटरी खपत में डिस्प्ले की बड़ी भूमिका होती है. खासकर ज्यादा ब्राइटनेस, हाई रिफ्रेश रेट और लंबे समय तक स्क्रीन ऑन रहने से बैटरी तेजी से कम होती है. AMOLED और OLED डिस्प्ले कुछ परिस्थितियों में कम बिजली खर्च कर सकते हैं लेकिन ज्यादा ब्राइटनेस पर इनकी खपत भी बढ़ जाती है. अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं तो ऑटो-ब्राइटनेस का इस्तेमाल करें और जरूरत न होने पर स्क्रीन को लंबे समय तक ऑन न रखें.