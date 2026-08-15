TV पर कैसे दिखाए जाते हैं Ads? जानें टेक्नोलॉजी और नियम

जानकारी के अनुसार, टीवी चैनल पहले अपने कार्यक्रमों की एक पूरी ब्रॉडकास्ट प्लेलिस्ट तैयार करते हैं. इसमें शो, न्यूज बुलेटिन, प्रोमो, विज्ञापन और दूसरे कंटेंट की लिस्ट तय होती है. विज्ञापन के लिए चैनल के ब्रॉडकास्ट सिस्टम में अलग-अलग स्लॉट बनाए जाते हैं. जैसे किसी कार्यक्रम के बीच 5 मिनट का ब्रेक है तो उस दौरान कई ऐड्स को एक सिक्वेंस के तहत चलाया जाता है. ये पूरा काम ब्रॉडकास्ट ऑटोमेशन सिस्टम की मदद से किया जाता है. ऑपरेटर को हर ऐड को मैन्युअली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है.