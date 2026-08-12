आज लॉन्च होगा Google Pixel 11! जानें कहां देखें LIVE

Google Pixel 11 सीरीज लॉन्च होने के बाद Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन को सीधी टक्कर देगी. दरअसल, Samsung Galaxy S26 सीरीज कंपनी का एक प्रीमियम स्मार्टफोन है. इस फोन में यूजर्स को कई सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं. इस सीरीज में कंपनी ने तीन वेरिएंट्स किए थे जिसमें Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra. बता दें कि इस फोन को कंपनी ने 87,999 रुपये में लॉन्च किया था लेकिन अभी डिस्काउंट के बाद लोग इसे महज 79,999 रुपये में खरीद सकते हैं.