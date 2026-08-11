फिट रहने के लिए फोन में रखें ये Fitness Apps! जानें क्या करते हैं काम

इसके अलावा सिर्फ एक्सरसाइज करने से फिटनेस का गोल पूरा नहीं होता है. इसके लिए आपकी डाइट भी उतनी ही जरूरी होती है. इसीलिए MyFitnessPal ऐप आपके काम आ सकता है. ये ऐप खाने-पीने की आदतों को ट्रैक करने में मदद करता है. आप दिनभर में क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरी ले रहे हैं और आपके भोजन में कितना पोषण है, इस ऐप की मदद से आप पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं. इसके अलावा वजन कम करने, वजन बढ़ाने या अपनी मौजूदा फिटनेस बनाए रखने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए फूड लॉगिंग ऐप काफी मददगार हो सकती है.