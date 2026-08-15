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Investment Scam से बचने में ये तरीके आयेंगे काम! जानें कैसे
Investment Scam: अगर कोई व्यक्ति या प्लेटफॉर्म बहुत कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न की गारंटी दे रहा है तो सावधान हो जाएं.
आज के समय में निवेश के नाम पर होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं. साइबर ठग लोगों को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टोकरेंसी और दूसरे तरह-तरह की निवेश योजनाओं में कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच देते हैं. कई बार फर्जी ऐप, सोशल मीडिया ग्रुप और नकली एक्सपर्ट के जरिए लोगों को भरोसे में लिया जाता है. ऐसे में आज हम आपको ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको ऐसे ठगी से बचाने में मदद करेंगे.
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Published at : 15 Aug 2026 06:18 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion