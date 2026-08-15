Investment Scam से बचने में ये तरीके आयेंगे काम! जानें कैसे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठग अक्सर WhatsApp और Telegram ग्रुप बनाकर खुद को एक्सपर्ट या एक बड़ा ट्रेडर बताते हैं. इन ग्रुप में फर्जी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट और नकली ट्रेडिंग टिप्स दिखाकर लोगों को पैसे लगाने के लिए उकसाया जाता है. किसी अनजान व्यक्ति की सलाह पर सीधे निवेश करने के बजाय जानकारी को अच्छी तरीके से वेरिफाई करें.