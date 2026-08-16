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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी4G vs 5G Network: मोबाइल 5G और नेटवर्क 4G! सिम बदलने से पहले समझें पूरा खेल

4G vs 5G Network: मोबाइल 5G और नेटवर्क 4G! सिम बदलने से पहले समझें पूरा खेल

4G vs 5G Network: 5G सिम लेने से पहले जानें कि आपके फोन और इलाके में 5G नेटवर्क है या नहीं. अगर 4G से काम चल रहा है, तो हर किसी के लिए सिम बदलना जरूरी नहीं है.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 11:58 AM (IST)
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4G vs 5G Network: आजकल हर कोई 5G की बात करता है. दुकान वाला भी कहता है, "सिम बदल लो, 5G ले लो, बहुत तेज चलेगा." लेकिन लोग इस बात की जांच करना भूल जाते हैं कि क्या उनको 5G की जरूरत है या नहीं, केवल दुकानदार ने बोल दिया कि 5G सिम बढ़िया होता है तो वही ले लेना. कई बार भले ही 5G नेटवर्क तेज चलता हो लेकिन कई बार 4G नेटवर्क वालों को सिम चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है. यह जानना जरूरी है क्योंकि सिम बदलने से पहले पूरी बात समझनी जरूरी है. नहीं तो आपके पैसे भी खर्च हो जाएंगे और उसका फायदा भी नहीं मिलेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

4G और 5G में क्या फर्क है?

किसी भी सिम को लेने से पहले सबसे जरूरी है दोनों सिम के बीच का फर्क जानना. 4G नेटवर्क में इंटरनेट की स्पीड लगभग 20 से 100 Mbps तक मिलती है, जो काफी सारे लोगों के लिए काफी है. यानी इससे आप वीडियो देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं वो भी बिना किसी झंझट के. वहीं 5G नेटवर्क में स्पीड बहुत ज्यादा होती है. कुछ जगहों पर यह 1 Gbps यानी 1000 Mbps तक भी पहुंच जाती है. इसका मतलब है कि बड़ी फाइल या मूवी कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाती है, यह बात समझना जरूरी है कि यह स्पीड हर जगह नहीं मिलती है. यानी अगर आपके इलाके में 5G नेटवर्क नहीं पकड़ता है और 4G नेटवर्क ठीक-ठाक हालत में चल लेता है तो अगर आप 5G सिम भी है तो उसमें बस आपका पैसा खर्च होगा फायदा कुछ नहीं मिलेगा. सिम खरीदने का पूरा निर्णय इस बात के आधार पर लेना चाहिए कि आप किस शहर या इलाके में हैं और वहां पर 5G टावर लगा है या नहीं. 

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क्या सिम बदलना जरूरी है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि 5G के लिए नई सिम लेनी पड़ती है, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर मामलों में पुरानी सिम भी 5G सपोर्ट करती है. बस शर्त यह है कि आपका फोन 5G वाला हो और आपके इलाके में 5G नेटवर्क आता हो. अगर फोन पुराना है और सिर्फ 4G सपोर्ट करता है तो सिम बदलने से भी कुछ फायदा नहीं होगा. इसलिए सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाकर देखें कि वह 5G के लायक है या नहीं.

इसलिए जरूरी है कि 5G लेने से पहले कुछ बातें जरूर जांच लें. पहली बात, अपने शहर में 5G कवरेज है या नहीं. दूसरी बात, फोन में 5G चिप और सही बैंड होना चाहिए, वरना नेटवर्क आएगा ही नहीं. तीसरी बात, 5G प्लान अक्सर 4G प्लान से थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए अपने बजट का भी ध्यान रखें. अगर आपका रोज का काम सिर्फ मैसेज, कॉल और थोड़ी बहुत वीडियो देखना है तो 4G अभी भी सही विकल्प है. लेकिन अगर आप गेमिंग, बड़ी फाइल डाउनलोड या हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग करते हैं, तो 5G आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 11:58 AM (IST)
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5G Network 4G Network TECH NEWS SIM Card Upgrade
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