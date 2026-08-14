Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीBest Solar Panel: कौन-सा सोलर पैनल बनाता है सबसे ज्यादा बिजली? समझें पूरा गणित

Best Solar Panel: कौन-सा सोलर पैनल बनाता है सबसे ज्यादा बिजली? समझें पूरा गणित

Best Solar Panel: मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल कम जगह में ज्यादा बिजली बनाता है. पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म पैनल के मुकाबले इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Aug 2026 10:36 AM (IST)
Best Solar Panel: मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल कम जगह में ज्यादा बिजली बनाता है. पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म पैनल के मुकाबले इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है.

बिजली के बढ़ते बिल और बार-बार होने वाली कटौती के चलते आजकल बहुत से लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोच रहे हैं. लेकिन बाजार में कई तरह के सोलर पैनल मौजूद हैं, और ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि आखिर कौन-सा पैनल सबसे ज्यादा बिजली बनाता है. ऐसे में जरूरी है कि आप सही जानकारी के साथ सही फैसला लें. आइए जानते हैं  कौन-सा सोलर पैनल सबसे बेहतर है.

1/5
बाजार में मुख्य रूप से तीन तरह के सोलर पैनल मिलते हैं मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन-फिल्म पैनल. मोनोक्रिस्टलाइन पैनल एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल से बनाए जाते हैं, इसलिए इनका रंग गहरा काला होता है. पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल कई सिलिकॉन टुकड़ों को पिघलाकर बनाए जाते हैं, जिससे इनका रंग हल्का नीला दिखता है. वहीं थिन-फिल्म पैनल बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन घर की छत के लिए ये उतने कारगर नहीं माने जाते क्योंकि इन्हें ज्यादा जगह चाहिए होती है. 
बाजार में मुख्य रूप से तीन तरह के सोलर पैनल मिलते हैं मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन-फिल्म पैनल. मोनोक्रिस्टलाइन पैनल एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल से बनाए जाते हैं, इसलिए इनका रंग गहरा काला होता है. पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल कई सिलिकॉन टुकड़ों को पिघलाकर बनाए जाते हैं, जिससे इनका रंग हल्का नीला दिखता है. वहीं थिन-फिल्म पैनल बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन घर की छत के लिए ये उतने कारगर नहीं माने जाते क्योंकि इन्हें ज्यादा जगह चाहिए होती है. 
2/5
एफिशिएंसी यानी सोलर पैनल सूरज की रोशनी को कितनी अच्छी तरह बिजली में बदल पाता है. मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, जो आमतौर पर 19 से 24 प्रतिशत के बीच रहती है. इसके मुकाबले पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की एफिशिएंसी 15 से 17 प्रतिशत के आसपास रहती है. मतलब साफ है कि अगर छत की जगह एक जैसी हो, तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन के मुकाबले ज्यादा बिजली बना सकता है.  यही वजह है कि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल को सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला पैनल माना जाता है. 
एफिशिएंसी यानी सोलर पैनल सूरज की रोशनी को कितनी अच्छी तरह बिजली में बदल पाता है. मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, जो आमतौर पर 19 से 24 प्रतिशत के बीच रहती है. इसके मुकाबले पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की एफिशिएंसी 15 से 17 प्रतिशत के आसपास रहती है. मतलब साफ है कि अगर छत की जगह एक जैसी हो, तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन के मुकाबले ज्यादा बिजली बना सकता है.  यही वजह है कि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल को सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला पैनल माना जाता है. 
3/5
मोनोक्रिस्टलाइन पैनल ज्यादा बिजली क्यों बनाता है, इसे समझने के लिए इसकी बनावट को समझना ज्यादा है. मोनोक्रिस्टलाइन पैनल एक पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल से कटकर बनता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जैसी बनावट में बहते हैं और नुकसान कम होता है. वहीं पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल में कई छोटे-छोटे क्रिस्टल आपस में जुड़े होते हैं, जिनके बीच की सीमाओं पर इलेक्ट्रॉन का बहाव थोड़ा रुक जाता है. इसी वजह से पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की क्षमता मोनोक्रिस्टलाइन से थोड़ी कम रह जाती है. 
मोनोक्रिस्टलाइन पैनल ज्यादा बिजली क्यों बनाता है, इसे समझने के लिए इसकी बनावट को समझना ज्यादा है. मोनोक्रिस्टलाइन पैनल एक पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल से कटकर बनता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जैसी बनावट में बहते हैं और नुकसान कम होता है. वहीं पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल में कई छोटे-छोटे क्रिस्टल आपस में जुड़े होते हैं, जिनके बीच की सीमाओं पर इलेक्ट्रॉन का बहाव थोड़ा रुक जाता है. इसी वजह से पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की क्षमता मोनोक्रिस्टलाइन से थोड़ी कम रह जाती है. 
4/5
आजकल मोनोक्रिस्टलाइन पैनल में भी नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, जैसे टॉपकॉन और हेट्रोजंक्शन तकनीक वाले पैनल. ये पैनल सामान्य मोनोक्रिस्टलाइन पैनल से भी ज्यादा बिजली बनाते हैं और इनकी एफिशिएंसी 22 से 24 प्रतिशत तक पहुंच जाती है. साथ ही ये पैनल गर्मी में भी अपनी क्षमता ज्यादा बरकरार रखते हैं, जो भारत जैसे गर्म देश के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है. यानी अगर बजट थोड़ा ज्यादा हो, तो इन एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पैनल को चुनना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. 
आजकल मोनोक्रिस्टलाइन पैनल में भी नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, जैसे टॉपकॉन और हेट्रोजंक्शन तकनीक वाले पैनल. ये पैनल सामान्य मोनोक्रिस्टलाइन पैनल से भी ज्यादा बिजली बनाते हैं और इनकी एफिशिएंसी 22 से 24 प्रतिशत तक पहुंच जाती है. साथ ही ये पैनल गर्मी में भी अपनी क्षमता ज्यादा बरकरार रखते हैं, जो भारत जैसे गर्म देश के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है. यानी अगर बजट थोड़ा ज्यादा हो, तो इन एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पैनल को चुनना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. 
5/5
अगर छत की जगह सीमित है, तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि कम जगह में ज्यादा बिजली बन जाती है. वहीं अगर छत पर काफी जगह उपलब्ध है, तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल भी एक ठीक-ठाक विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआती कीमत मोनोक्रिस्टलाइन से थोड़ी कम होती है. हालांकि पिछले कुछ सालों में दोनों की कीमतों का अंतर काफी कम हो गया है, इसलिए ज्यादातर लोग अब मोनोक्रिस्टलाइन पैनल को ही प्राथमिकता दे रहे हैं. कुल मिलाकर बात सिर्फ पैनल की कीमत की नहीं, बल्कि लंबे समय में मिलने वाली बिजली और बचत की भी होती है. 
अगर छत की जगह सीमित है, तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि कम जगह में ज्यादा बिजली बन जाती है. वहीं अगर छत पर काफी जगह उपलब्ध है, तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल भी एक ठीक-ठाक विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआती कीमत मोनोक्रिस्टलाइन से थोड़ी कम होती है. हालांकि पिछले कुछ सालों में दोनों की कीमतों का अंतर काफी कम हो गया है, इसलिए ज्यादातर लोग अब मोनोक्रिस्टलाइन पैनल को ही प्राथमिकता दे रहे हैं. कुल मिलाकर बात सिर्फ पैनल की कीमत की नहीं, बल्कि लंबे समय में मिलने वाली बिजली और बचत की भी होती है. 
Published at : 14 Aug 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Solar Panels TECH NEWS Best Solar Panel

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Extension Board Electricity Consumption: ऑन रहने पर कितनी बिजली पीता है एक्सटेंशन बोर्ड? उड़ जाएंगे होश
ऑन रहने पर कितनी बिजली पीता है एक्सटेंशन बोर्ड? उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
Hotel Free WiFi Scams: होटल के फ्री Wi-Fi से कैसे आपका डेटा चुराते हैं हैकर्स? जानें पूरी बात
होटल के फ्री Wi-Fi से कैसे आपका डेटा चुराते हैं हैकर्स? जानें पूरी बात
टेक्नोलॉजी
Airtel 299 Plan Discontinued: एयरटेल ने दिया झटका, बंद हुआ ये सस्ता प्लान- अब देने होंगे 349
एयरटेल ने दिया झटका, बंद हुआ ये सस्ता प्लान- अब देने होंगे 349
टेक्नोलॉजी
Prevention Mobile From Spam: स्पैम कॉल्स से हैं परेशान? TRAI के DND ऐप से मिनटों में करें शिकायत दर्ज
स्पैम कॉल्स से हैं परेशान? TRAI के DND ऐप से मिनटों में करें शिकायत दर्ज
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
मल्लिकार्जुन खरगे की रैली और गंगाजल से 'शुद्धिकरण', धर्मग्रंथों ने खोल दी इस पाखंड की पोल
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक सरकार में बढ़ी टेंशन! जमीर अहमद खान ने जिला प्रभारी मंत्री बनने से किया इनकार
कर्नाटक सरकार में बढ़ी टेंशन! जमीर अहमद खान ने जिला प्रभारी मंत्री बनने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती को UP चुनाव में ब्राह्मणों से छिटकने का डर सताया? अंटू मिश्रा को निकालने के बाद आई सफाई
मायावती को UP चुनाव में ब्राह्मणों से छिटकने का डर सताया? अंटू मिश्रा को निकालने के बाद आई सफाई
बॉलीवुड
Batwara 1947 Box Office: पहले दिन 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी सनी देओल की 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी ओपनिंग?
ओपनिंग डे पर 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी शुरुआत
क्रिकेट
पहले टेस्ट में Tanzid Hasan का शतक, बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास
पहले टेस्ट में Tanzid Hasan का शतक, बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास
इंडिया
'मेलोनी समझकर तो...', संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी की मिमिक्री पर पूछा तो हुआ बवाल
'मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा', संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी की मिमिक्री पर पूछा तो हुआ बवाल
टेक्नोलॉजी
Fake UPI Apps For Discount : डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
दिल्ली NCR
DUSU Elections 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तारीख जारी, जानें किस दिन होगी वोटिंग
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तारीख जारी, जानें किस दिन होगी वोटिंग
Home Tips
Window Weatherstripping Tips: खिड़की के किनारों से रिस रहा है पानी? 5 मिनट में ऐसे करें बंद
खिड़की के किनारों से रिस रहा है पानी? 5 मिनट में ऐसे करें बंद
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget