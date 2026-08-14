Best Solar Panel: कौन-सा सोलर पैनल बनाता है सबसे ज्यादा बिजली? समझें पूरा गणित
Best Solar Panel: मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल कम जगह में ज्यादा बिजली बनाता है. पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म पैनल के मुकाबले इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है.
Written By : एबीपी लाइव | Updated at : 14 Aug 2026 10:36 AM (IST)
बिजली के बढ़ते बिल और बार-बार होने वाली कटौती के चलते आजकल बहुत से लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोच रहे हैं. लेकिन बाजार में कई तरह के सोलर पैनल मौजूद हैं, और ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि आखिर कौन-सा पैनल सबसे ज्यादा बिजली बनाता है. ऐसे में जरूरी है कि आप सही जानकारी के साथ सही फैसला लें. आइए जानते हैं कौन-सा सोलर पैनल सबसे बेहतर है.
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बाजार में मुख्य रूप से तीन तरह के सोलर पैनल मिलते हैं मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन-फिल्म पैनल. मोनोक्रिस्टलाइन पैनल एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल से बनाए जाते हैं, इसलिए इनका रंग गहरा काला होता है. पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल कई सिलिकॉन टुकड़ों को पिघलाकर बनाए जाते हैं, जिससे इनका रंग हल्का नीला दिखता है. वहीं थिन-फिल्म पैनल बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन घर की छत के लिए ये उतने कारगर नहीं माने जाते क्योंकि इन्हें ज्यादा जगह चाहिए होती है.
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एफिशिएंसी यानी सोलर पैनल सूरज की रोशनी को कितनी अच्छी तरह बिजली में बदल पाता है. मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, जो आमतौर पर 19 से 24 प्रतिशत के बीच रहती है. इसके मुकाबले पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की एफिशिएंसी 15 से 17 प्रतिशत के आसपास रहती है. मतलब साफ है कि अगर छत की जगह एक जैसी हो, तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन के मुकाबले ज्यादा बिजली बना सकता है. यही वजह है कि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल को सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला पैनल माना जाता है.
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मोनोक्रिस्टलाइन पैनल ज्यादा बिजली क्यों बनाता है, इसे समझने के लिए इसकी बनावट को समझना ज्यादा है. मोनोक्रिस्टलाइन पैनल एक पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल से कटकर बनता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जैसी बनावट में बहते हैं और नुकसान कम होता है. वहीं पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल में कई छोटे-छोटे क्रिस्टल आपस में जुड़े होते हैं, जिनके बीच की सीमाओं पर इलेक्ट्रॉन का बहाव थोड़ा रुक जाता है. इसी वजह से पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की क्षमता मोनोक्रिस्टलाइन से थोड़ी कम रह जाती है.
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आजकल मोनोक्रिस्टलाइन पैनल में भी नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, जैसे टॉपकॉन और हेट्रोजंक्शन तकनीक वाले पैनल. ये पैनल सामान्य मोनोक्रिस्टलाइन पैनल से भी ज्यादा बिजली बनाते हैं और इनकी एफिशिएंसी 22 से 24 प्रतिशत तक पहुंच जाती है. साथ ही ये पैनल गर्मी में भी अपनी क्षमता ज्यादा बरकरार रखते हैं, जो भारत जैसे गर्म देश के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है. यानी अगर बजट थोड़ा ज्यादा हो, तो इन एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पैनल को चुनना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है.
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अगर छत की जगह सीमित है, तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि कम जगह में ज्यादा बिजली बन जाती है. वहीं अगर छत पर काफी जगह उपलब्ध है, तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल भी एक ठीक-ठाक विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआती कीमत मोनोक्रिस्टलाइन से थोड़ी कम होती है. हालांकि पिछले कुछ सालों में दोनों की कीमतों का अंतर काफी कम हो गया है, इसलिए ज्यादातर लोग अब मोनोक्रिस्टलाइन पैनल को ही प्राथमिकता दे रहे हैं. कुल मिलाकर बात सिर्फ पैनल की कीमत की नहीं, बल्कि लंबे समय में मिलने वाली बिजली और बचत की भी होती है.