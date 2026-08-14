अगर छत की जगह सीमित है, तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि कम जगह में ज्यादा बिजली बन जाती है. वहीं अगर छत पर काफी जगह उपलब्ध है, तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल भी एक ठीक-ठाक विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआती कीमत मोनोक्रिस्टलाइन से थोड़ी कम होती है. हालांकि पिछले कुछ सालों में दोनों की कीमतों का अंतर काफी कम हो गया है, इसलिए ज्यादातर लोग अब मोनोक्रिस्टलाइन पैनल को ही प्राथमिकता दे रहे हैं. कुल मिलाकर बात सिर्फ पैनल की कीमत की नहीं, बल्कि लंबे समय में मिलने वाली बिजली और बचत की भी होती है.