इंटरनेट यूज़र्स सावधान! Cookies एक्सेप्ट करने से होता है बड़ा खेल, जानिए कैसे होता है नुकसान

बेहतर होगा कि आप महीने में एक बार अपनी कुकीज सेटिंग्स चेक करें और उन्हें क्लियर कर दें. साथ ही, अगर आपको विज्ञापनों और ट्रैकिंग से बचना है तो एडब्लॉकर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा. कुकीज पूरी तरह बुरी चीज नहीं हैं, बल्कि ये इंटरनेट अनुभव को आसान और तेज बनाती हैं. बस ज़रूरत है इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करने की ताकि सुविधा और प्राइवेसी दोनों का संतुलन बना रहे.