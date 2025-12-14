हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender: डॉली चायवाला, राजू कलाकार से लेकर 10 रुपये वाला बिस्कुट तक, इनके नाम रहा 2025 वायरल Sensation

Year Ender: डॉली चायवाला, राजू कलाकार से लेकर 10 रुपये वाला बिस्कुट तक, इनके नाम रहा 2025 वायरल Sensation

Year Ender 2025: सड़क, ठेला, मजदूरी और दुकान से निकले ये चेहरे सोशल मीडिया पर ऐसे छाए कि मीम से लेकर मोटिवेशन तक हर जगह दिखाई देने लगे. आइए जानते हैं ऐसे ही चेहरों के बारे में.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 14 Dec 2025 07:09 AM (IST)
Year Ender : 2025 का साल इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसा लिख गया जिसे लोग लंबे वक्त तक याद रखने वाले हैं . यह साल बड़े सितारों, महंगे प्रोडक्शन और प्लान्ड कंटेंट से ज्यादा उन आम चेहरों के नाम रहा जो बिना किसी तैयारी के कैमरे के सामने आ गए और रातोंरात इंटरनेट के राजा बन बैठे . सड़क, ठेला, मजदूरी और दुकान से निकले ये चेहरे सोशल मीडिया पर ऐसे छाए कि मीम से लेकर मोटिवेशन तक हर जगह दिखाई देने लगे . किसी ने पत्थर बजाकर ताल बना दी तो किसी ने चाय बनाते बनाते खुद को ब्रांड बना लिया और किसी ने एक मासूम सवाल से पूरे इंटरनेट को हंसा दिया . 2025 में इंटरनेट सेंसेशन का मतलब बदल गया और यही बदलाव इन देसी किरदारों ने लिख दिया .

पत्थर बजाने वाले राजू ने 2025 में खींचा पूरे इंटरनेट का ध्यान

2025 का साल इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसे चेहरों के नाम रहा जिन्होंने बिना किसी बड़े मंच, बिना प्रमोशन और बिना प्लानिंग के सिर्फ कैमरे और जनता की नजर से खुद को सेंसेशन बना लिया . इस साल सोशल मीडिया पर अगर सबसे ज्यादा चर्चा में रहे आम लोग तो उनमें राजू पत्थर बजाने वाला. राजू पत्थर बजाने वाला एक साधारण मजदूर था जो रोज की तरह पत्थर पर हथौड़ा चला रहा था लेकिन उसकी लय, उसका फोकस और काम करने का अंदाज लोगों को ऐसा भाया कि देखते ही देखते वह देसी रिदम का पोस्टर बॉय बन गया . राजू के वीडियो को करोड़ो लोगों ने देखा है आखिर में वो दुबई जाकर बड़े बड़े ब्रांड के साथ Collabs करने लगे.

 
 
 
 
 
A post shared by राजू कलाकार (@raju_kalakar_007)

बिल गेट्स से मिलकर डॉली चायवाला ने भी किया कमाल

वहीं नागपुर का डॉली चायवाला तो 2025 में इंटरनेट का सबसे चमकता सितारा साबित हुआ जिसने चाय बेचने को परफॉर्मेंस बना दिया . चाय बनाने का स्टाइल, एक्सप्रेशन, पहनावा और एटीट्यूड ऐसा कि लोग चाय कम और डॉली को देखने ज्यादा पहुंचने लगे . डॉली सिर्फ वायरल नहीं हुए बल्कि एक ब्रांड बन गए जहां तक विदेशी मेहमानों और बड़े उद्योगपतियों की भी एंट्री हुई . डॉली तब ज्यादा चर्चा में आए जब एक इवेंट के दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल बिल गेट्स को अपनी थड़ी की चाय पिलाई.

 
 
 
 
 
A post shared by Dolly Ki Tapri Nagpur (@dolly_ki_tapri_nagpur)

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

फिर एंट्री हुई 10 रुपये वाले बिस्कुट से चर्चा में आए शादाब की

वहीं तीसरा नाम था मेरठ के शादाब जकाती जिसने 2025 में हर मीम, हर रील और हर जोक में अपनी जगह बना ली वह था “10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी” . एक मासूम सा सवाल जो इंटरनेट की भाषा में ऐसा ढला कि हर महंगाई, हर डील और हर कीमत पर यही लाइन चिपक गई . इन तीनों की कहानी अलग जरूर है लेकिन इनका असर एक जैसा रहा .

 
 
 
 
 
A post shared by Shadab Hasan (@shadabjakati1)

इन्होंने यह साबित कर दिया कि 2025 में इंटरनेट पर स्टार बनने के लिए न तो फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत है और न ही बड़े प्लेटफॉर्म की . बस एक पल, एक लाइन, एक अंदाज और जनता का कनेक्ट काफी है.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल

Published at : 14 Dec 2025 07:09 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO 2025 Viral Influencers
Embed widget