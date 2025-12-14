हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीसऊदी में कमाए 50,000 रियाल तो भारत में हो जाएंगे कितने? रकम जान आप भी रह जाएंगे हैरान

सऊदी में कमाए 50,000 रियाल तो भारत में हो जाएंगे कितने? रकम जान आप भी रह जाएंगे हैरान

Saudi Riyal in Indian Rupees: क्या आपको पता है सऊदी अरब में 50,000 रियाल की कमाई भारतीय रुपये में कितनी होती है? आइए आज हम आपको बताते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 14 Dec 2025 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरब में नौकरी करने का सपना आज भी लाखों भारतीय देखते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां मिलने वाली अच्छी सैलरी और टैक्स फ्री कमाई. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि सऊदी में मिलने वाली रकम भारत के हिसाब से कितनी होती है. अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब में 50,000 रियाल कमाता है, तो भारतीय रुपये में यह रकम जानकर लोग हैरान रह जाते हैं.

मौजूदा विनिमय दर के अनुसार एक सऊदी रियाल की कीमत करीब 24.13 भारतीय रुपये है. इस हिसाब से 50,000 रियाल को अगर भारतीय मुद्रा में बदला जाए, तो यह करीब 12 लाख 6 हजार रुपये के आसपास बैठती है. यानी सऊदी में कमाई गई 50,000 रियाल की सैलरी भारत में एक बड़ी रकम मानी जाती है.

नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स

यह फर्क इसलिए भी ज्यादा नजर आता है क्योंकि सऊदी अरब में आमतौर पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता. मतलब जो सैलरी मिलती है, वही असली कमाई होती है. भारत में अगर किसी को 12 लाख रुपये महीने की सैलरी मिलती है, तो उस पर भारी टैक्स देना पड़ सकता है. यही वजह है कि खाड़ी देशों की नौकरी लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है.

नौकरी के लिहाज से सऊदी अरब भारतीयों के लिए बड़ा बाजार है. यहां कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी, होटल, ड्राइवर, टेक्नीशियन और सिक्योरिटी जैसे कई क्षेत्रों में काम के मौके मिलते हैं. स्किल वाले काम में सैलरी और भी बेहतर होती है. 50,000 रियाल जैसी कमाई आमतौर पर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, मैनेजर या बड़े पदों पर काम करने वाले लोगों को मिलती है.

मिलती हैं ये सुविधाएं

सऊदी में कमाई ज्यादा होने के साथ-साथ कई कंपनियां रहने, खाने और आने-जाने की सुविधा भी देती हैं. इससे खर्च कम हो जाता है और बचत ज्यादा होती है. अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रियाल है और उसका मासिक खर्च 15,000 रियाल के आसपास है, तो वह हर महीने बड़ी रकम बचा सकता है, जो भारतीय रुपये में लाखों में होती है.

यही वजह है कि कई लोग कुछ साल सऊदी अरब में काम करने के बाद भारत लौटते हैं और वहां कमाए पैसे से घर बनाते हैं, बच्चों की पढ़ाई कराते हैं या अपना बिजनेस शुरू करते हैं. विदेश में कमाया गया पैसा भारत में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाता है.

इन बातों का रखें खास ख्याल

हालांकि सऊदी में नौकरी करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सही और भरोसेमंद एजेंसी के जरिए ही जाना चाहिए. नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी, काम के घंटे और मिलने वाली सुविधाओं की पूरी जानकारी पहले से होना जरूरी है. गलत जानकारी के कारण कई लोग परेशानी में भी फंस जाते हैं.

Read
Published at : 14 Dec 2025 07:04 AM (IST)
Embed widget