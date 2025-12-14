गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
जैद दरबार ने हाल ही में गौहर खान संग अपने रिश्ते को लेकर बात की है. जैद ने बताया कि गौहर से शादी से पहले उनकी फैमिली ने गौहर के काम को लेकर सवाल किए थे.
एक्ट्रेस गौहर खान फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं. उनकी शादी जैद दरबार के साथ हुई है. वो दो बच्चों की मां हैं. उनके दो बेटे फरवान और जेहान हैं. हाल ही में गौहर के पति जैद ने गौहर संग अपने रिश्ते को लेकर बात की.
जैद को रश्मि देसाई के पॉडकास्ट रश्मि के दिल से दिल तक में देखा गया था. इस दौरान उन्होंने बताया कि गौहर से शादी के वक्त उन्हें अपनी फैमिली में कई सवालों के जवाब देने पड़े थे.
गौहर के काम से ससुरालवालों को थी दिक्कत
जैद ने कहा कि उनकी फैमिली ने गौहर के प्रोफेशन को लेकर बात की थी. जैद ने कहा, 'उन्होंने मुझसे पूछा कि लड़की क्या काम करती है. मैंने उनसे कहा कि मैं बता रहा हूं न कि आप लोग मेरी शादी में आइए. मैं आपको इंविटेशन दे रहा हूं. मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे कोई सवाल करे.'
बता दें कि गौहर और जैद ने 2020 में शादी की थी. उनकी शादी काफी चर्चा में रही थी. गौहर के पति जैद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. वहीं गौहर के ससर इस्माइल दरबार म्यूजिक कंपोजर हैं. इस्माइल ने एक इंटरव्यू में गौहर के काम को लेकर बात की थी. इस्माइल ने कहा था कि उन्हें गौहर का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं है.
उन्होंने कहा था कि गौहर अब उनके परिवार का हिस्सा हैं और एक परिवार के तौर पर वो गौहर की इज्जत के लिए ज़िम्मेदार महसूस करते हैं. लेकिन आखिर में गौहर के प्रोफेशनल फैसलों पर आखिरी फैसला जैद का ही होगा. अब जैद ने सीधे तौर पर इस्माइल का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि घरवालों ने गौहर के काम को लेकर सवाल किए थे.
गौहर और जैद अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं. अक्सर दोनों साथ में अपने फोटोज शेयर करते रहते हैं.
