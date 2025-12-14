हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Update: दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

Delhi Weather Update: दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

Delhi AQI Today: दिल्ली-NCR में आज दिनभर बादल छाए रहेंगे और हवाओं की रफ्तार बनी रहेगी. इस बीच बढ़ते प्रदूषण के चलते GRAP-IV लागू किया गया है और AQI कई इलाकों में गंभीर स्तर पर पहुंच गया है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 14 Dec 2025 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली और NCR में आज (14 दिसंबर) जहां दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे और हवाओं की रफ्तार तेज बनी रहेगी. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी और आसपास के इलाकों में फिलहाल कड़ाके की सर्दी के आसार नहीं हैं और 19 दिसंबर तक तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर ही रहेगा. 

इस बदलाव का सीधा असर न सिर्फ ठंड के पैटर्न पर पड़ रहा है, बल्कि बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है. मौसम और वायु गुणवत्ता दोनों ही इस समय दिल्ली-NCR के लिए सबसे अहम चिंता का विषय बने हुए हैं. दिल्ली-NCR मानो सफेद चादर से ढकी हुई है.

दिल्ली-NCR का मौजूदा मौसम और हवा की चाल

बीते 24 घंटों में दिल्ली-NCR का मौसम शुष्क बना रहा और आसमान में बादल आते-जाते रहे. इस दौरान हवाओं की गति में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को भी हवाओं की रफ्तार लगभग इसी स्तर पर बनी रह सकती है. तापमान में फिलहाल कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है. 

अधिकतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है. यह स्थिति दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे NCR क्षेत्र के लिए समान रूप से लागू मानी जा रही है.

प्रदूषण का बढ़ता अटैक और GRAP-IV की सख्ती

हवाओं की रफ्तार में कमी और ठंड की कमी के कारण दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है. आज का AQI कई इलाकों में 600 के पार दर्ज किया गया है, जिसमें दिल्ली का औसत AQI 651, नोएडा 781, रघुबीर नगर 720, द्वारका सेक्टर-3 में 800 और आदर्श एन्क्लेव में 1213 तक पहुंच गया है. पटपड़गंज के NH-24 इलाके में जहरीली स्मॉग की मोटी परत साफ नजर आ रही है. 

CPCB के अनुसार कई इलाकों में AQI ‘Severe’ श्रेणी में दर्ज किया गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने पूरे दिल्ली-NCR में GRAP Stage-IV लागू कर दिया है. इसके तहत दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर ट्रकों और अन्य वाहनों की सख्त जांच की जा रही है. स्कूलों में कक्षा 9 और 11 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू किया गया है. सार्वजनिक, नगर निगम और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करेंगे, जबकि केंद्र सरकार के कार्यालय AQI के 301–400 पहुंचते ही वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट कर जाएंगे.

कब बदलेगा मौसम और कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है और 19 दिसंबर तक सर्दी मुख्य रूप से रात तक ही सीमित रहेगी. स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत ने बताया कि एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहाड़ों पर सक्रिय हो चुका है, जिससे वहां बारिश और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है. 18 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है, जिसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम ऊंचाई के बादल देखे जा सकते हैं. 

हालांकि इन इलाकों में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं. बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. 15 दिसंबर के बाद तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू होने की संभावना है, जबकि 22 दिसंबर के बाद देश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी का असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 14 Dec 2025 07:22 AM (IST)
Tags :
Delhi AQI DELHI NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
विश्व
‘ये एकतरफा फैसला, हम अपने निर्यातकों के हितों...’, मेक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत का पहला रिएक्शन
‘ये एकतरफा फैसला, हम अपने निर्यातकों के हितों...’, मेक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बोले- 'सभी 403 सीटों पर...'
UP विधानसभा चुनाव को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बोले- 'सभी 403 सीटों पर...'
मनोरंजन
Year Ender 2025: इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी
इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी
Advertisement

वीडियोज

Charcha With Chitra: प्रियंका चतुर्वेदी ने घुसपैठ के लिए किसको जिम्मेदार बताया? | Vande Mataram
Charcha With Chitra: कौन बनाता है Priyanka Chaturvedi के मिलियन व्यूज वाले रील्स? | Interview
बीजेपी में शामिल होंगी प्रियंका चतुर्वेदी? | Charcha with Chitra | Shiv Sena (UBT)
शादी के 7 फेरों का शैतान बलमा
UP News: यूपी के फतेहपुर में डीजल टैंकर में टक्कर..सैकड़ों लीटर डीजल सड़क पर बह गया | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
विश्व
‘ये एकतरफा फैसला, हम अपने निर्यातकों के हितों...’, मेक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत का पहला रिएक्शन
‘ये एकतरफा फैसला, हम अपने निर्यातकों के हितों...’, मेक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बोले- 'सभी 403 सीटों पर...'
UP विधानसभा चुनाव को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बोले- 'सभी 403 सीटों पर...'
मनोरंजन
Year Ender 2025: इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी
इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
नौकरी
सऊदी में कमाए 50,000 रियाल तो भारत में हो जाएंगे कितने? रकम जान आप भी रह जाएंगे हैरान
सऊदी में कमाए 50,000 रियाल तो भारत में हो जाएंगे कितने? रकम जान आप भी रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Year Ender: डॉली चायवाला, राजू कलाकार से लेकर 10 रुपये वाला बिस्कुट तक, इनके नाम रहा 2025 वायरल Sensation
डॉली चायवाला, राजू कलाकार से लेकर 10 रुपये वाला बिस्कुट तक, इनके नाम रहा 2025 वायरल Sensation
जनरल नॉलेज
Foot Binding:क्या थी फुट बाइंडिंग प्रथा, जानें चीन में क्यों लगा था इस पर बैन?
क्या थी फुट बाइंडिंग प्रथा, जानें चीन में क्यों लगा था इस पर बैन?
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Embed widget