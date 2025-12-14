हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए

वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए

“मास्टर ब्लास्टर” सचिन तेंदुलकर भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 1989 से 2012 तक खेले अपने करियर में 463 वनडे मैचों में 18,426 रन बनाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Dec 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम हमेशा से मजबूत बल्लेबाजी के लिए जानी जाती रही है. दशकों से भारत ने ऐसे दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि मैच का रुख पलटने की क्षमता भी दिखाई. वनडे इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची इस बात का सबूत है कि भारतीय क्रिकेट की रीढ़ हमेशा टॉप ऑर्डर रहा है. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक ऐसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने अलग-अलग दौर में टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

सचिन तेंदुलकर

भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम है. उन्होंने 1989 से 2012 के बीच 463 वनडे मैच खेले और 18,426 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 44.83 रहा. सचिन ने वनडे क्रिकेट को पहला दोहरा शतक भी दिया. उनके नाम 49 शतक और 96 अर्धशतक दर्ज हैं. 

विराट कोहली

वनडे क्रिकेट में अगर मौजूदा दौर के सबसे बड़े सितारे की बात करें, तो विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है. 2008 से 2025 के बीच उन्होंने 308 मैचों में 14,557 रन बनाए हैं. 58.46 की शानदार औसत के साथ विराट वनडे इतिहास के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में शामिल हैं. उनके नाम 53 शतक और 76 अर्धशतक हैं, जो उनकी निरंतरता और फिटनेस को दर्शाते हैं. कोहली को चेज मास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने 279 मैचों में 11,516 रन बनाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन है, जो आज भी वनडे इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. रोहित के नाम 33 शतक और 61 अर्धशतक हैं. खास बात यह है कि उन्होंने 355 छक्के लगाए हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है.

सौरव गांगुली

सौरव गांगुली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक लीडर भी रहे हैं. 308 वनडे मैचों में उन्होंने 11,221 रन बनाए. उनके नाम 22 शतक और 71 अर्धशतक दर्ज हैं. गांगुली ने मुश्किल समय में भारतीय टीम को आत्मविश्वास दिया और विदेशी धरती पर जीत की सोच विकसित की.

राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़ को ‘द वॉल’ कहा जाता है और वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने भारत के लिए अहम योगदान दिया. 340 मैचों में उन्होंने 10,768 रन बनाए. द्रविड़ की बल्लेबाजी भले ही ज्यादा आकर्षक न रही हो, लेकिन संकट के समय टीम को संभालने में उनका रोल बेहद अहम रहा. 

Published at : 14 Dec 2025 07:05 AM (IST)
Sachin Tendulkar ODI Cricket VIRAT KOHLI
