Jio के इस रिचार्ज में फ्री मिल रहा 35000 रुपये वाला Gemini Pro, यहां जानें

इस प्लान के बाकी फायदों की बात करें तो जियो ने इसमें डेटा और कॉलिंग के मोर्चे पर भी कोई कंजूसी नहीं की है. रिचार्ज कराने पर आपको देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 फ्री SMS मिलते हैं. साथ ही हर दिन हाई-स्पीड 4G डेटा के अलावा अगर आपके इलाके में जियो का 5G नेटवर्क है. तो आप Tru अनलिमिटेड 5G इंटरनेट का भरपूर मजा उठा सकते हैं.