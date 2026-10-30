ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीआपके नंबर से कोई और चला रहा WhatsApp? ऐसे बाहर करें अनजान यूजर

आपके नंबर से कोई और चला रहा WhatsApp? ऐसे बाहर करें अनजान यूजर

क्या आपका WhatsApp अकाउंट कोई और इस्तेमाल कर रहा है? अगर आपको ऐसा शक है, तो इसे नजरअंदाज न करें. जानें कैसे दोबारा अपने अकाउंट का कंट्रोल पा सकते हैं और कैसे अपनी निजी चैट को सुरक्षित रख सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 30 Oct 2026 10:10 AM (IST)
क्या आपका WhatsApp अकाउंट कोई और इस्तेमाल कर रहा है? अगर आपको ऐसा शक है, तो इसे नजरअंदाज न करें. जानें कैसे दोबारा अपने अकाउंट का कंट्रोल पा सकते हैं और कैसे अपनी निजी चैट को सुरक्षित रख सकते हैं.

WhatsApp पर मैसेज के अलावा निजी बातचीत, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और परिवार-दोस्तों के कई कॉन्टैक्ट जुड़े होते हैं. ऐसे में अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आपके WhatsApp अकाउंट का एक्सेस मिल जाए, तो आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ सकता है. कोई आपके नंबर से दूसरों को मैसेज भेज सकता है और आपके जानने वालों को भी परेशानी हो सकती है. अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट किसी और के इस्तेमाल में है या अचानक उसका एक्सेस चला गया है, तो घबराने की जगह कुछ जरूरी कदम उठाकर दोबारा कंट्रोल पाया जा सकता है.

1/6
अगर किसी अनजान व्यक्ति के अकाउंट इस्तेमाल करने का शक है, तो सबसे पहले अपने दोस्तों और परिवार को इसकी जानकारी दें. आपके नंबर से कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें मैसेज भेज सकता है. WhatsApp आपके नंबर से अकाउंट रजिस्टर करने की कोशिश होने पर नोटिफिकेशन भी भेजता है.
अगर किसी अनजान व्यक्ति के अकाउंट इस्तेमाल करने का शक है, तो सबसे पहले अपने दोस्तों और परिवार को इसकी जानकारी दें. आपके नंबर से कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें मैसेज भेज सकता है. WhatsApp आपके नंबर से अकाउंट रजिस्टर करने की कोशिश होने पर नोटिफिकेशन भी भेजता है.
2/6
अगर आपका WhatsApp अकाउंट किसी दूसरे के पास चला गया है, तो अपने फोन में WhatsApp खोलें और दोबारा लॉग इन करने का ऑप्शन चुनें. अपना पूरा फोन नंबर डालने के बाद SMS या कॉल से मिलने वाला छह अंकों का वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने पर आपके अकाउंट में लॉग इन दूसरे डिवाइस अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे, ध्यान रखें यह कोड किसी के साथ शेयर न करें,
अगर आपका WhatsApp अकाउंट किसी दूसरे के पास चला गया है, तो अपने फोन में WhatsApp खोलें और दोबारा लॉग इन करने का ऑप्शन चुनें. अपना पूरा फोन नंबर डालने के बाद SMS या कॉल से मिलने वाला छह अंकों का वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने पर आपके अकाउंट में लॉग इन दूसरे डिवाइस अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे, ध्यान रखें यह कोड किसी के साथ शेयर न करें,
3/6
अकाउंट में दोबारा लॉग इन करते समय WhatsApp आपसे टू-स्टेप वेरिफिकेशन PIN भी मांग सकता है. अगर आपको यह PIN नहीं पता, तो कुछ मामलों में सात दिन इंतजार करने के बाद दोबारा कोशिश करनी पड़ सकती है, हालांकि छह अंकों का कोड दर्ज करने पर दूसरा व्यक्ति आपके अकाउंट से लॉग आउट हो जाता है.
अकाउंट में दोबारा लॉग इन करते समय WhatsApp आपसे टू-स्टेप वेरिफिकेशन PIN भी मांग सकता है. अगर आपको यह PIN नहीं पता, तो कुछ मामलों में सात दिन इंतजार करने के बाद दोबारा कोशिश करनी पड़ सकती है, हालांकि छह अंकों का कोड दर्ज करने पर दूसरा व्यक्ति आपके अकाउंट से लॉग आउट हो जाता है.
4/6
अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको लगातार मैसेज भेज रहा है, तो WhatsApp पर उसकी चैट खोलें और उसे ब्लॉक कर दें. अगर मैसेज संदिग्ध हैं या आपको परेशान करने के लिए भेजे जा रहे हैं, तो उस नंबर की रिपोर्ट भी कर सकते हैं.
अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको लगातार मैसेज भेज रहा है, तो WhatsApp पर उसकी चैट खोलें और उसे ब्लॉक कर दें. अगर मैसेज संदिग्ध हैं या आपको परेशान करने के लिए भेजे जा रहे हैं, तो उस नंबर की रिपोर्ट भी कर सकते हैं.
5/6
WhatsApp में Settings खोलें. इसके बार Privacy में Advanced पर जाकर Block unknown account messages ऑप्शन चालू किया जा सकता है. यह फीचर तब अनजान अकाउंट से आने वाले बहुत ज्यादा मैसेज रोकने में मदद करता है, जब उनकी संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है. यह सभी अनजान मैसेज को ब्लॉक नहीं करता है.
WhatsApp में Settings खोलें. इसके बार Privacy में Advanced पर जाकर Block unknown account messages ऑप्शन चालू किया जा सकता है. यह फीचर तब अनजान अकाउंट से आने वाले बहुत ज्यादा मैसेज रोकने में मदद करता है, जब उनकी संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है. यह सभी अनजान मैसेज को ब्लॉक नहीं करता है.
6/6
अपने WhatsApp का वेरिफिकेशन कोड किसी को न बताएं. अगर आपने नया SIM लिया है, लेकिन अकाउंट पुराने नंबर से जुड़ा है, तो WhatsApp के Change Number फीचर का इस्तेमाल करें. अगर चैट का बैकअप Google Account या iCloud पर है, तो अकाउंट वापस पाने के बाद चैट हिस्ट्री रीस्टोर की जा सकती है. WhatsApp एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, ऐसे में नए डिवाइस पर अकाउंट रजिस्टर करने वाला व्यक्ति आपकी पुरानी बातचीत नहीं पढ़ सकता है.
अपने WhatsApp का वेरिफिकेशन कोड किसी को न बताएं. अगर आपने नया SIM लिया है, लेकिन अकाउंट पुराने नंबर से जुड़ा है, तो WhatsApp के Change Number फीचर का इस्तेमाल करें. अगर चैट का बैकअप Google Account या iCloud पर है, तो अकाउंट वापस पाने के बाद चैट हिस्ट्री रीस्टोर की जा सकती है. WhatsApp एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, ऐसे में नए डिवाइस पर अकाउंट रजिस्टर करने वाला व्यक्ति आपकी पुरानी बातचीत नहीं पढ़ सकता है.
Published at : 30 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
रात को फोन चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, आपको भी हो सकता है नुकसान
रात को फोन चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, आपको भी हो सकता है नुकसान
टेक्नोलॉजी
Ai+ Smartphone Price Hike: Ai+ फोन खरीदने के लिए अब चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, जानें नई कीमतें
Ai+ फोन खरीदने के लिए अब चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, जानें नई कीमतें
टेक्नोलॉजी
चालू तो हो जाता है लेकिन बंद नहीं होता ट्रिमर, आजमाएं ये तरीका
चालू तो हो जाता है लेकिन बंद नहीं होता ट्रिमर, आजमाएं ये तरीका
टेक्नोलॉजी
Apple Touchscreen MacBook Pro : MacBook Pro में 16TB स्टोरेज या नया लैपटॉप? Apple की कीमत चौंकाएगी
MacBook Pro में 16TB स्टोरेज या नया लैपटॉप? Apple की कीमत चौंकाएगी
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी न्यूज़
एबीपी न्यूज़
वाल्मीकि जयंती: नींव के पत्थरों का सच्चा सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
क्रिकेट
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
बॉलीवुड
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
विश्व
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इंडिया
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
एग्रीकल्चर
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
फूड
Moong Dal Halwa: इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget