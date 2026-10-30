एक्सप्लोरर
आपके नंबर से कोई और चला रहा WhatsApp? ऐसे बाहर करें अनजान यूजर
क्या आपका WhatsApp अकाउंट कोई और इस्तेमाल कर रहा है? अगर आपको ऐसा शक है, तो इसे नजरअंदाज न करें. जानें कैसे दोबारा अपने अकाउंट का कंट्रोल पा सकते हैं और कैसे अपनी निजी चैट को सुरक्षित रख सकते हैं.
WhatsApp पर मैसेज के अलावा निजी बातचीत, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और परिवार-दोस्तों के कई कॉन्टैक्ट जुड़े होते हैं. ऐसे में अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आपके WhatsApp अकाउंट का एक्सेस मिल जाए, तो आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ सकता है. कोई आपके नंबर से दूसरों को मैसेज भेज सकता है और आपके जानने वालों को भी परेशानी हो सकती है. अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट किसी और के इस्तेमाल में है या अचानक उसका एक्सेस चला गया है, तो घबराने की जगह कुछ जरूरी कदम उठाकर दोबारा कंट्रोल पाया जा सकता है.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
रात को फोन चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, आपको भी हो सकता है नुकसान
टेक्नोलॉजी
Ai+ फोन खरीदने के लिए अब चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, जानें नई कीमतें
टेक्नोलॉजी
चालू तो हो जाता है लेकिन बंद नहीं होता ट्रिमर, आजमाएं ये तरीका
टेक्नोलॉजी
MacBook Pro में 16TB स्टोरेज या नया लैपटॉप? Apple की कीमत चौंकाएगी
Advertisement
एबीपी न्यूज़
Opinion