आपके नंबर से कोई और चला रहा WhatsApp? ऐसे बाहर करें अनजान यूजर

अपने WhatsApp का वेरिफिकेशन कोड किसी को न बताएं. अगर आपने नया SIM लिया है, लेकिन अकाउंट पुराने नंबर से जुड़ा है, तो WhatsApp के Change Number फीचर का इस्तेमाल करें. अगर चैट का बैकअप Google Account या iCloud पर है, तो अकाउंट वापस पाने के बाद चैट हिस्ट्री रीस्टोर की जा सकती है. WhatsApp एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, ऐसे में नए डिवाइस पर अकाउंट रजिस्टर करने वाला व्यक्ति आपकी पुरानी बातचीत नहीं पढ़ सकता है.